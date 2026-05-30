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कल खुलेगा भाजपा व कांग्रेस की साख का पिटारा, चार एमसी में किसकी बनेगी सरकार, सबको इंतजार

शिमला: हिमाचल में 1769 पंचायत समिति और 251 जिला परिषद के लिए कल चुनाव परिणाम घोषित होंगे, लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल की असली तस्वीर रविवार को चार नगर निगम के चुनाव से स्पष्ट होगी. प्रदेश में मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर नगर निगम के लिए पार्टी चुनाव चिन्ह पर 17 मई को संपन्न हुए थे. अब इन चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के लिए कुछ ही घंटे शेष बचे हैं.

ये चुनाव परिणाम दोनों ही दलों के लिए वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा सभा चुनाव की दिशा तय करेंगे. क्योंकि अगर कांग्रेस नगर निगम चुनाव के पक्ष में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन सालों के दौरान किए गए कार्यों पर मुहर लगाई है. इसकी छाप आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकती है, जो कांग्रेस को मिशन रिपीट में हौसला देने वाली खबर होगी. लेकिन यदि भाजपा मंडी, धर्मशाला व सोलन में नगर निगम चुनाव जीतने में सफल रहती है तो ये कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए दुख भरा घटनाक्रम होगा. इससे आने वाले समय में सुक्खू सरकार को अधूरी गारंटियों के नाम पर घेरने का भाजपा के हाथ बड़ा अवसर लग सकता है.

मंडी और धर्मशाला जीत के भाजपा के लिए मायने

प्रदेश में चार नगर निगमों में से मंडी और धर्मशाला जीत के खास मायने है. मंडी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है. वहीं, मंडी शहर में अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं. वहीं वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले जयराम ठाकुर अपने चेहरे के बूते 9 सीटें जीतने में सफल रहे थे. ऐसे में मंडी नगर निगम की जीत भाजपा और जयराम ठाकुर के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा शुभ संकेत होगा. वहीं, अगर भाजपा धर्मशाला नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराती है तो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा से पार्टी के सशक्त चेहरे के रूप में उभरेंगे. ऐसे में धर्मशाला का नगर निगम चुनाव सुधीर शर्मा की नाक का सवाल है.