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अनाथ बच्चों की जिंदगी में सुख लाई मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, जानें कितने लोगों को मिला इसका लाभ

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023 में 'सुख आश्रय योजना' शुरू की थी ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आज जरूरतमंद और बेसहारा युवाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रही है. प्रदेश के कई युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के अनाथ, बेसहारा बच्चों और विशेष व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' के संबंध में सरकार ने आंकड़े सदन में रखे. इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन के सवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 16,471 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। इस पूरी अवधि के दौरान योजना पर राज्य के खजाने से कुल 69,78,02,375 रुपये खर्च किए गए हैं.

विधानसभा में दिए गए ब्योरे के अनुसार, प्रदेश के सभी 12 जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है. हालांकि, लाभार्थियों की संख्या और बजट आवंटन के मामले में जिला कांगड़ा लगातार चारों अवधियों में पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर बना रहा.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े

योजना की शुरुआत के इस वर्ष में प्रदेश भर के 3,730 लाभार्थियों पर कुल 7,85,71,850 रुपये (7.85 करोड़ रुपये) व्यय किए गए. कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 964 लाभार्थी दर्ज किए गए, जिन पर 1,80,91,511 रुपये खर्च हुए. मंडी में 715 लाभार्थियों पर 17512730 रुपये और शिमला में 481 लाभार्थियों पर 11524272 रुपये खर्च किए गए. सबसे कम 30 लाभार्थी लाहौल-स्पीति में रहे, जहां 480000 लाख रुपये व्यय हुए.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ खर्च

इस वित्तीय वर्ष में योजना के दायरे और बजट दोनों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल 4,409 लाभार्थियों के लिए 16,25,88,737 रुपये (16.25 करोड़ रुपये) की राशि जारी की गई. कांगड़ा जिला 962 लाभार्थियों और 3,52,33,564 रुपये के बजट के साथ पहले स्थान पर रहा. अन्य प्रमुख जिले में मंडी जिला 771 लाभार्थियों पर 2.83 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और शिमला 730 लाभार्थियों 2.21 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा. चंबा जिले में भी व्यय राशि बढ़कर 2.05 करोड़ रुपये हुई यहां 526 लाभार्थी को योजना का लाभ मिला.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े