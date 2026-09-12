अनाथ बच्चों की जिंदगी में सुख लाई मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, जानें कितने लोगों को मिला इसका लाभ
'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' के तहत 31 जुलाई 2026 तक 69.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जानें तीन सालों में कितने लोगों को मिला लाभ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 3:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आज जरूरतमंद और बेसहारा युवाओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन रही है. प्रदेश के कई युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के अनाथ, बेसहारा बच्चों और विशेष व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना' के संबंध में सरकार ने आंकड़े सदन में रखे. इंदौरा से विधायक मलेंद्र राजन के सवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 16,471 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। इस पूरी अवधि के दौरान योजना पर राज्य के खजाने से कुल 69,78,02,375 रुपये खर्च किए गए हैं.
विधानसभा में दिए गए ब्योरे के अनुसार, प्रदेश के सभी 12 जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया है. हालांकि, लाभार्थियों की संख्या और बजट आवंटन के मामले में जिला कांगड़ा लगातार चारों अवधियों में पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर बना रहा.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े
योजना की शुरुआत के इस वर्ष में प्रदेश भर के 3,730 लाभार्थियों पर कुल 7,85,71,850 रुपये (7.85 करोड़ रुपये) व्यय किए गए. कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 964 लाभार्थी दर्ज किए गए, जिन पर 1,80,91,511 रुपये खर्च हुए. मंडी में 715 लाभार्थियों पर 17512730 रुपये और शिमला में 481 लाभार्थियों पर 11524272 रुपये खर्च किए गए. सबसे कम 30 लाभार्थी लाहौल-स्पीति में रहे, जहां 480000 लाख रुपये व्यय हुए.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ खर्च
इस वित्तीय वर्ष में योजना के दायरे और बजट दोनों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल 4,409 लाभार्थियों के लिए 16,25,88,737 रुपये (16.25 करोड़ रुपये) की राशि जारी की गई. कांगड़ा जिला 962 लाभार्थियों और 3,52,33,564 रुपये के बजट के साथ पहले स्थान पर रहा. अन्य प्रमुख जिले में मंडी जिला 771 लाभार्थियों पर 2.83 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और शिमला 730 लाभार्थियों 2.21 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा. चंबा जिले में भी व्यय राशि बढ़कर 2.05 करोड़ रुपये हुई यहां 526 लाभार्थी को योजना का लाभ मिला.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े
इस अवधि में 4,172 पात्र बच्चों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई, जबकि कुल खर्च बढ़कर 39,46,05,744 रुपये (39.46 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया.
चालू वर्ष 2026 का लेखा जोखा
चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में प्रदेश के 4,160 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिस पर 6,20,36,044 रुपये (6.20 करोड़ रुपये) की धनराशि खर्च की गई है. कांगड़ा में 918 लाभार्थियों पर 1,56,52,745 रुपये खर्च किए गए. मंडी में 656 लाभार्थियों पर 82.04 लाख रुपये, शिमला में 488 लाभार्थियों पर 55.54 लाख रुपये और सोलन में 198 लाभार्थियों पर 53.75 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है.
क्या है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023 में 'सुख आश्रय योजना' शुरू की थी. मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्ध-अनाथ और विशेष रूप से सक्षम, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया था. इस योजना के तहत इन्हें हर संभव मदद का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत अनाथ और त्याग दिए गए बच्चों को सरकार 14 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपए की मासिक सहायता और 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह मिलता है.
इसके अलावा, इस योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक हर महीने 4,000 रुपए की पॉकेट मनी भी प्रावधान है. प्रदेश सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने पर पीजी खर्च के लिए 3,000 रुपए उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही इस योजना में पढ़ाई, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए, घर बनाने और शादी करने के लिए भी आर्थिक मदद देने का प्रावधान है.
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