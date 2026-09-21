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हिमाचल के बच्चों की थाली में हफ्ते में दो बार अंडे और फल, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में टेस्ट भी हेल्थ भी

बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब में दो बार उबला अंडा या मौसमी फल मिलते हैं. (रश्मिराज की रिपोर्ट)

स्पताह में दो दिन में मिलेगा अंडा फ्रूट
स्पताह में दो दिन में मिलेगा अंडा फ्रूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:43 PM IST

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शिमला: स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे लाइन में खड़े होते हैं और थाली में सिर्फ दाल-चावल या सब्जी नहीं अब दो दिन प्रोटीन और विटामिन भी उतरता है. हिमाचल के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के साथ जो अतिरिक्त आहार पहले सिर्फ बुधवार को आता था, वह अब सप्ताह में दो बार बच्चों को मिल रहा है.

जुलाई 2024 में शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू में सप्ताह में एक दिन बुधवार को प्री-नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को उबला अंडा या मौसमी फल देती थी. सरकार ने बच्चों की सेहत को और मजबूत करने के लिए फैसला लिया कि यही पूरक पोषण अब बुधवार और शुक्रवार दोनों दिन दिया जाए. अगर इन दिनों में छुट्टी पड़ जाए तो इसे अगले कार्यदिवस पर परोसा जाएगा. अंडे और फल स्थानीय बाजार से ताजे खरीदे जाते हैं. मिड-डे मील के साथ अतिरिक्त प्रोटीन और फल देकर प्राथमिक स्तर के बच्चों की पोषण स्थिति सुधारना है. इसके साथ ही पहाड़ी बाजारों में अंडा और मौसमी फल बेचने वाले छोटे कारोबारियों को भी नियमित मांग मिल रही है.

हिमाचल स्कूलों में सप्ताह दो बार अंडा

पहाड़ों की ठंड, लंबी दूरी और अनियमित घर का खाना बच्चों की हड्डियों और इम्यूनिटी पर चुपचाप असर डालता है. हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी से आठवीं तक करीब पांच लाख बच्चे मिड-डे मील के दायरे में हैं. अब उसी थाली में सप्ताह में दो बार उबला अंडा और मौसमी फल भी जुड़ गए हैं. मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत यह टॉप-अप पहले सप्ताह में एक बार दिया जाता था. ये योजना मिड डे मील से अलग है, लेकिन ये आहार मिड डे मील के साथ ही बच्चों को मिलता है. जुलाई 2026 के संशोधन के बाद ये व्यवस्था बुधवार और शुक्रवार को नियमित हो गई है, जिसमें शाकाहारी बच्चों को अंडे की जगह केला या सेब जैसे मौसमी फल दिए जाते हैं.

क्या है बाल पोष्टिक आहार योजना
क्या है बाल पोष्टिक आहार योजना (ETV Bharat)

सालाना 34 करोड़ खर्च

शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि 'स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के अलावा अब सप्ताह में अब दो बार अंडा और मौसमी फल दिए जा रहे हैं, जिस पर अब सालाना 34 करोड़ खर्च आयेगा.'

क्या है एसओपी

शिक्षा विभाग की SOP साफ कहती है कि खरीद ताजा और स्थानीय बाजार से हो, स्वाद बच्चों की पसंद के हिसाब से तय हों. इसमें स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल और स्कूल प्रबंधन समिति भी खरीद में शामिल हो सकते हैं. सरकार का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में आहार की अनियमितता कुपोषण और कमजोरी बढ़ाती है. मिड-डे मील के साथ यह अतिरिक्त पोषण उसी समस्या का व्यावहारिक जवाब है. नतीजा यह कि स्कूल की थाली अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रह गई, ये प्रोटीन और विटामिन का नियमित स्रोत बन गई है.

क्या है एसओपी
क्या है एसओपी (ETV Bharat)

बच्चों की सेहत के लिए होगा फायदेमंद

शिमला में प्रतिष्ठित रिपन हॉस्पिटल की डाइटिशियन नीलिमा शर्मा का कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा और मौसमी फल देने से उनके आहार की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा. अंडा उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन, विटामिन बी12, विटामिन डी, आयरन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, जो बच्चों की लंबाई, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. वहीं मौसमी फल विटामिन सी, विटामिन ए, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये दोनों मिलकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, पोषण संबंधी कमियों को कम करते हैं और समग्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं.

बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद
बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद (ETV Bharat)

बच्चों को दिन में कितने प्रोटीन की जरूरत

स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे दौड़ते हैं, खेल के मैदान में पसीना बहाते हैं, किताबें उठाते हैं और रात को सोने से पहले भी ऊर्जा मांगते रहते हैं. यही वह उम्र है जब शरीर चुपचाप अपना ढांचा खड़ा कर रहा होता है. हड्डियां लंबी हो रही हैं, मांसपेशियां बन रही हैं, दिमाग तेज हो रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो रही है. इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी प्रोटीन है. पर्याप्त प्रोटीन न मिले तो बच्चा थका-थका दिख सकता है, बार-बार बीमार पड़ सकता है या ऊंचाई-वजन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाती. इसलिए माता-पिता के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके बच्चे को दिन भर में कितना प्रोटीन चाहिए.

डाइटिशियन नीलिमा शर्मा के मुताबिक 'जरूरत उम्र, लिंग और विकास की रफ्तार के साथ बदलती है. 7 से 9 वर्ष के लड़के-लड़कियों के लिए रोजाना करीब 19 से 23 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना गया है. 10 से 12 साल की उम्र में जरूरत बढ़ जाती है, जिसमें लड़कों को 26 से 33 ग्राम और लड़कियों को 27 से 33 ग्राम प्रोटीन चाहिए. किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचते ही ये आंकड़ा और ऊपर चला जाता है, जिसमें 13 से 15 साल के लड़कों को 36 से 45 ग्राम और इसी उम्र की लड़कियों को 35 से 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए.'

बच्चों को कितनी प्रोटीन की जरूरत
बच्चों को कितनी प्रोटीन की जरूरत (ETV Bharat)

क्या है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना

दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा प्री-प्राइमरी से माध्यमिक विद्यालयों तक पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी. इसका मकसद मिड डे मील योजना को और मजबूत करना था. इसके तहत मिड डे मील के साथ-साथ विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या ताजे मौसमी फल अतिरिक्त पोषण के रूप में दिए जाते थे. अब इसे सप्ताह में दो बार (बुधवार और शुक्रवार) कर दिया गया है. इस पहल से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और सीखने की क्षमता में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. योजना के तहत स्कूल के बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से ताजे फल खरीदे जायेंगे इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री का फैसला बच्चों की सेहत के लिए दूरदर्शी कदम: अनुराग

उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी सचिवालय अनुराग विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री के स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में दो बार फल देने के निर्णय को दूरदर्शी सोच करार दिया है. उनका कहना है कि मौसमी फल शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं और बच्चों को दोपहर तक ऊर्जावान रखते हैं. मौसमी फलों में सेब सबसे आम और फायदेमंद विकल्प है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. फाइबर पाचन को ठीक रखता है, पोटैशियम शरीर के तरल संतुलन में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा करते हैं. इसके साथ मिलने वाली ऊर्जा बच्चों को दोपहर तक सक्रिय रखती है.

स्कूलों की थाली में पोषण का नया स्वाद

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की थाली अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रह गई है. यह धीरे-धीरे उनकी सेहत, विकास और ऊर्जा का मजबूत आधार बनती जा रही है. मिड-डे मील के साथ बच्चों को सप्ताह में दो बार अंडा और मौसमी फल दिए जा रहे हैं. यह छोटा सा बदलाव बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों के लिए बड़ा फर्क पैदा कर सकता है. एक तरफ अंडा प्रोटीन का सस्ता और पूरा स्रोत है, दूसरी तरफ मौसमी फल विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है. दोनों मिलकर बच्चों को स्कूल के घंटों में थकान कम करने, ध्यान लगाने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं.

डाइटिशियन नीलिमा शर्मा के मुताबिक 'सप्ताह में नियमित रूप से दिए जाने वाले दो अंडे बच्चे को करीब 12 से 14 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देते हैं. यह प्रोटीन मांसपेशियों के विकास, ऊतकों की मरम्मत और रोजमर्रा की ऊर्जा के लिए जरूरी है. अंडे में विटामिन ए, डी, बी12 और कोलीन भी होता है, जो दिमाग के विकास में सहायक माना जाता है, जो बच्चे अंडा नहीं खाते, उनके लिए मौसमी फल का विकल्प रखा गया है, ताकि पोषण की कमी न हो.'

कितना फायदेमंद है अंडा
कितना फायदेमंद है अंडा (ETV Bharat)

सिट्रस फल सेहत का खजाना

सिट्रस फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है. संतरा, मौसमी और अन्य सिट्रस फलों में यह विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाने, संक्रमण से बचाने और लोहे के अवशोषण में मदद करता है. सर्दी-जुकाम के मौसम में यह बच्चों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होता है. नियमित रूप से मौसमी फल देने से बच्चों की सेहत सुधरेगी और वे पढ़ाई में भी अधिक सक्रिय रहेंगे.

खट्टे फल सेहत का खजाना
खट्टे फल सेहत का खजाना (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे स गुलेरिया का कहना है कि 'बच्चों में न्यूट्रिशन के लिए आंगनवाड़ी और मीड डे मील कार्यक्रम को और मजबूत किया जाना चाहिए. स्कूलों में न्यूट्रीशन देने का निर्णय ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए. इसमें टीचरों को इंवॉल्व नहीं किया जाना चाहिए और स्कूल में ऐसा टाइम टेबल निर्धारित हो, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो. इसके अतिरिक्त स्कूलों में अंडा और मौसमी फ्रूट दिया जा रहा है. इसका कार्य पंचायत के माध्यम से होना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों की भी आय बढ़े.

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