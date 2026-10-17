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हिमाचल में इन परिवारों की महिलाओं को भी मिलेंगे 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले परिवारों का भी बढ़ेगा दायरा

अपना परिवार सुखी परिवार ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है. अब प्रदेश की ऐसी महिलाओं को भी हर महीने 1500 रुपये मिलने का रास्ता खुल सकता है, जिनके परिवारों का नाम योजना के नौवें चरण तक के सर्वे में शामिल नहीं हो पाया था. इतना ही नहीं, राज्य में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ सकती है.

इसके लिए प्रदेश सरकार अब योजना के तहत दसवें चरण का सर्वे शुरू करने की तैयारी में है. इस सर्वे का मकसद उन पात्र परिवारों को योजना के दायरे में लाना है, जो पहले किसी कारणवश इसमें शामिल नहीं हो सके थे. दरअसल, मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अब उन परिवारों को भी शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, जिनकी सालाना आय 75 हजार रुपये से कम है, लेकिन जिन्होंने साल में एक भी दिन मनरेगा के तहत काम नहीं किया है. ऐसे परिवारों को योजना से जोड़ने की घोषणा मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंडी दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए की थी. अब सरकार इसी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए दसवें चरण का सर्वे शुरू करने जा रही है। इसके पूरा होने के बाद योजना के लाभार्थी परिवारों का दायरा बढ़ने की संभावना है.

नौवें चरण के सर्वे में छूटे परिवारों को मिलेगा मौका दसवें चरण के सर्वे का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें ऐसे परिवारों को योजना में शामिल करने का अवसर मिल सकता है, जो पहले हुए सर्वे में जगह नहीं बना पाए थे. खासकर 75 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले उन परिवारों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनके सदस्य मनरेगा में एक दिन भी नहीं कर पाए हैं. सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. पात्रता के निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है. 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले परिवार भी बढ़ सकते हैं योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाले अन्य लाभों के लिहाज से भी दसवें चरण का सर्वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सर्वे के माध्यम से अधिक पात्र परिवारों की पहचान होने पर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाने वाले परिवारों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है. हालांकि, इसका वास्तविक दायरा सर्वे और पात्रता की शर्तें पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा. नौंवे सर्वे में 1.05 लाख से अधिक आवेदन