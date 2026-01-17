ETV Bharat / state

अहमदाबाद पहुंचे हिमाचल के सांसद-विधायक, फ्लावर शो ने जीता दिल, गुजरात मॉडल को जमकर सराहा

अहमदाबाद में आयोजित 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो की थीम 'भारत एक गाथा' रखी गई है.

AHMEDABAD FLOWER SHOW 2026
गुजरात दौरे पर हिमाचल के सांसद-विधायकों का डेलीगेशन (AHMEDABAD FLOWER SHOW)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: हिमाचल प्रदेश के सांसदों और विधायकों का एक डेलीगेशन इन दिनों गुजरात दौरे पर है. इसी क्रम में डेलीगेशन ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल फ्लावर शो और विश्व प्रसिद्ध अटल ब्रिज का दौरा किया. इस दौरान हिमाचल से आए जनप्रतिनिधियों ने गुजरात के विकास मॉडल, कला, संस्कृति और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर सराहना की.

AHMEDABAD FLOWER SHOW 2026
अहमदाबाद पहुंचे हिमाचल के सांसद-विधायक (AHMEDABAD FLOWER SHOW)

'भारत एक गाथा' थीम पर आधारित फ्लावर शो

अहमदाबाद में आयोजित 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो की थीम 'भारत एक गाथा' रखी गई है. इस फ्लावर शो में भारत की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, नृत्य शैली, बच्चों का भारत, शाश्वत भारत और भारत की वैश्विक उपलब्धियों को फूलों और कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है. हिमाचल डेलीगेशन ने इन कलात्मक प्रस्तुतियों को बेहद सराहा.

AHMEDABAD FLOWER SHOW 2026
अहमदाबाद के आयोजित इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 (AHMEDABAD FLOWER SHOW)

फूलों की कलाकृतियां बनीं आकर्षण का केंद्र

फ्लावर शो में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल सरदार वल्लभभाई पटेल की फूलों से बनी आकृति विशेष आकर्षण का केंद्र रही. इसके अलावा 'महिला सशक्तिकरण' थीम पर आधारित मूर्ति और UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 'दिवाली' पर तैयार की गई कलाकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा.

AHMEDABAD FLOWER SHOW 2026
फ्लावर शो ने जीता हिमाचल के सांसद-विधायकों का दिल (AHMEDABAD FLOWER SHOW)

दौरे के दौरान अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने गवर्नर आचार्य देवव्रतजी और हिमाचल डेलीगेशन को फ्लावर शो के आयोजन, उसकी तैयारियों और विभिन्न कलात्मक संरचनाओं की तकनीकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किस तरह फूलों, कला और कल्पना के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है. फ्लावर शो के बाद डेलीगेशन ने साबरमती रिवरफ्रंट पर बने प्रसिद्ध अटल ब्रिज का दौरा किया. डेलीगेशन ने अटल ब्रिज के आधुनिक डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास मॉडल की प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक बताया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल, CM सुक्खू ने लगाई मुहर

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में कभी भी हो सकता है चुनाव, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने को जनता तैयार'

TAGGED:

AHMEDABAD FLOWER SHOW
INTERNATIONAL FLOWER SHOW 2026
ATAL BRIDGE AHMEDABAD
GUJARAT TOURISM
HIMACHAL MP MLA GUJARAT VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.