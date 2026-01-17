अहमदाबाद पहुंचे हिमाचल के सांसद-विधायक, फ्लावर शो ने जीता दिल, गुजरात मॉडल को जमकर सराहा
अहमदाबाद: हिमाचल प्रदेश के सांसदों और विधायकों का एक डेलीगेशन इन दिनों गुजरात दौरे पर है. इसी क्रम में डेलीगेशन ने शनिवार को अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल फ्लावर शो और विश्व प्रसिद्ध अटल ब्रिज का दौरा किया. इस दौरान हिमाचल से आए जनप्रतिनिधियों ने गुजरात के विकास मॉडल, कला, संस्कृति और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर सराहना की.
'भारत एक गाथा' थीम पर आधारित फ्लावर शो
अहमदाबाद में आयोजित 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो की थीम 'भारत एक गाथा' रखी गई है. इस फ्लावर शो में भारत की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, नृत्य शैली, बच्चों का भारत, शाश्वत भारत और भारत की वैश्विक उपलब्धियों को फूलों और कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है. हिमाचल डेलीगेशन ने इन कलात्मक प्रस्तुतियों को बेहद सराहा.
फूलों की कलाकृतियां बनीं आकर्षण का केंद्र
फ्लावर शो में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल सरदार वल्लभभाई पटेल की फूलों से बनी आकृति विशेष आकर्षण का केंद्र रही. इसके अलावा 'महिला सशक्तिकरण' थीम पर आधारित मूर्ति और UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 'दिवाली' पर तैयार की गई कलाकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा.
दौरे के दौरान अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने गवर्नर आचार्य देवव्रतजी और हिमाचल डेलीगेशन को फ्लावर शो के आयोजन, उसकी तैयारियों और विभिन्न कलात्मक संरचनाओं की तकनीकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किस तरह फूलों, कला और कल्पना के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है. फ्लावर शो के बाद डेलीगेशन ने साबरमती रिवरफ्रंट पर बने प्रसिद्ध अटल ब्रिज का दौरा किया. डेलीगेशन ने अटल ब्रिज के आधुनिक डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास मॉडल की प्रशंसा की और इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक बताया.
