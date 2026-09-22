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मानसून की विदाई का हो गया समय, थम जाएगा बारिश का सिलसिला, इस बार इन जिलों में कम हुआ रेनफॉल

मानसून की वापसी का सिलसिला शुरू होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी मौसम के बदलाव पर नजरें टिकी हुई हैं. प्रदेश में आने वाले दिनों में व्यापक बारिश की संभावना नहीं होने के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. ऐसे में यदि मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो मानसून की विदाई का रास्ता साफ हो सकता है. हिमाचल प्रदेश से पिछले साल मानसून 26 सितंबर को विदा हुआ था. इस बार भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून की विदाई को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं. मगर पिछले साल की तारीख को इस साल की विदाई का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता. मौसम विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानसून की विदाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि 'आगामी दिनों में 23 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. वहीं 24 से 27 सितंबर तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा के कुछ क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मानसून पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कुछ क्षेत्रों से विदा हुआ है. हिमाचल में जैसे परिस्थितियों अनुकूल होंगी अपडेट जारी किया जाएगा.

हालांकि, हिमाचल से मानसून की आधिकारिक विदाई को लेकर मौसम विभाग की ओर से अभी कोई नया अपडेट जारी नहीं किया गया है. ऐसे में प्रदेश से मानसून कब पूरी तरह विदा होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले साल के मौसम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी. वहीं इस बार भी सितंबर के अंतिम दिनों में मानसून की विदाई को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं. हालांकि, वास्तविक तारीख मौसम की परिस्थितियों और विभाग की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई को लेकर अब सस्पेंस गहराने लगा है. मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से मानसून विदा हो चुका है. ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या हिमाचल से भी जल्द मानसून की विदाई हो जाएगी? प्रदेश में इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बीच मौसम का मिजाज भी धीरे-धीरे बदलने लगा है. आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना के बीच मानसून की विदाई की संभावनाएं तेज हो गई हैं.

मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2021 में मानसून सबसे जल्दी यानी 13 जून को पहुंचा, जबकि वर्ष 2019 में सबसे देरी से 2 जुलाई को इसकी दस्तक दर्ज की गई. मानसून की विदाई के मामले में वर्ष 2025 में 26 सितंबर सबसे शुरुआती तारीख रही, जबकि वर्ष 2019 में 11 अक्टूबर सबसे देरी से विदाई दर्ज की गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि मानसून के आगमन और विदाई की तारीखें हर साल एक जैसी नहीं रही।.

कम बारिश के साथ विदा होगा मानसून

इस बार प्रदेश में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बीच अब इसकी विदाई को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है. आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है. ऐसे में अब सभी की निगाहें मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हैं कि हिमाचल से मानसून की विदाई को लेकर क्या जानकारी सामने आती है और प्रदेश में बारिश का सिलसिला कब पूरी तरह थमता है.

लाहौल स्पीति और हमीरपुर में सबसे कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि 'इस वर्ष 1 जून से 21 सितंबर तक पूरे प्रदेश में सामान्य से 11 फ़ीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. लाहौल स्पीति में सामान्य से 64 फीसदी और हमीरपुर में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. इसके साथ सोलन और मंडी जिला में सामान्य से 13 से 14 फीसदी कम बारिश रिकार्ड की गई है. शिमला जिला में सामान्य से 13 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई है. इसी तरह से बिलासपुर जिला में सामान्य से 9 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. बाकी जिलों में सामान्य के आसपास बारिश हुई है. ओवरऑल दो जिलों लाहौल स्पीति और हमीरपुर में अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश देखने को मिली है.

किस जिला में कितनी बारिश

1 जून से 22 सितंबर तक 708 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 628.6 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 11 फीसदी कम है. बिलासपुर जिले में 868.9 मिलीमीटर वास्तविक बारिश दर्ज की गई है, जोकि सामान्य से 9 फीसदी अधिक रिकॉर्ड हुई है. चंबा जिला में मानसून के दौरान 774.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस तरह जिले में सामान्य से 6 फीसदी कम बारिश हुई है. हमीरपुर जिला में 637.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 32 फीसदी कम है. कांगड़ा जिला में 1505.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस तरह यहां सामान्य से 5 फीसदी कम वर्षा हुई है.

किन्नौर जिला में 220 मिलीमीटर हुई है. यह सामान्य से 4 फीसदी कम है. कुल्लू जिला में इस बार मानसून के दौरान सामान्य में 562.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 8 फीसदी अधिक है. लाहौल-स्पीति जिला में 128.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड गई है. मंडी जिला में 911 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जोकि सामान्य से 15 फीसदी कम है. शिमला जिला में 684.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, यह सामान्य से 13 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में 1212.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 5 फीसदी अधिक है। सोलन जिला में 726.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. ये बारिश सामान्य से 14 फीसदी कम हुई है. ऊना जिला में अब तक मानसून सीजन के दौरान 881.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस तरह जिले में बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 4 फीसदी कम रहा है.

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