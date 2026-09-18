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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन से ड्राई रहेगा मौसम

शिमला: हिमाचल के पहाड़ों पर मानसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर है. प्रदेश में 18 सितंबर की सुबह शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में हल्की नमी और छिटपुट बौछारें हुई हैं. ऐसे में मानसून अब विदाई लेने की तरफ बढ़ गया है. इसी के साथ प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. 17 सितंबर को चंबा के साच पास, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के रोहतांग-बारालाचा में बर्फबारी हुई. जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड में इजाफा हुआ है.

इस दिन तक बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 20 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है. वहीं, मध्य पहाड़ियों में यह संभावना 21 तारीख तक बनी रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सिर्फ आज 18 सितंबर को ही छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं. उसके बाद 22 सितंबर से पूरा हिमाचल सूखा और मौसम पूरी से साफ रहेगा. मानसून के कमजोर पड़ते ही हिमाचल अब शरद ऋतु (Winter season) की तैयारी में जुट जाएगा.

आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान

वहीं, आगामी 7 दिन तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए वॉर्निंग अलर्ट नहीं किया गया है. मैदानी क्षेत्र ऊना से लेकर जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति तक कहीं भी भारी बारिश, आंधी-तूफान या बादल फटने की चेतावनी नहीं है. यानी अब सूरज बिना रुकावट निकलेगा, पर्यटकों के लिए पहाड़ी सड़कें सूखी और साफ रहेंगी और किसानों को मानसून की अनिश्चितता से राहत मिलने वाली है. आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा, धूप तेज होगी और रातें ठंडी पड़ने लगेंगी.