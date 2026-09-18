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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन से ड्राई रहेगा मौसम

हिमाचल में इस बार मानसून ने 5 दिन देरी से एंट्री ली और अब विदाई की ओर बढ़ रहा है.

Himachal Monsoon weakens
हिमाचल में मानसून विदाई की ओर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 4:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल के पहाड़ों पर मानसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर है. प्रदेश में 18 सितंबर की सुबह शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में हल्की नमी और छिटपुट बौछारें हुई हैं. ऐसे में मानसून अब विदाई लेने की तरफ बढ़ गया है. इसी के साथ प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. 17 सितंबर को चंबा के साच पास, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के रोहतांग-बारालाचा में बर्फबारी हुई. जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड में इजाफा हुआ है.

इस दिन तक बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 20 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है. वहीं, मध्य पहाड़ियों में यह संभावना 21 तारीख तक बनी रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सिर्फ आज 18 सितंबर को ही छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं. उसके बाद 22 सितंबर से पूरा हिमाचल सूखा और मौसम पूरी से साफ रहेगा. मानसून के कमजोर पड़ते ही हिमाचल अब शरद ऋतु (Winter season) की तैयारी में जुट जाएगा.

आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान

वहीं, आगामी 7 दिन तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए वॉर्निंग अलर्ट नहीं किया गया है. मैदानी क्षेत्र ऊना से लेकर जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति तक कहीं भी भारी बारिश, आंधी-तूफान या बादल फटने की चेतावनी नहीं है. यानी अब सूरज बिना रुकावट निकलेगा, पर्यटकों के लिए पहाड़ी सड़कें सूखी और साफ रहेंगी और किसानों को मानसून की अनिश्चितता से राहत मिलने वाली है. आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा, धूप तेज होगी और रातें ठंडी पड़ने लगेंगी.

सामान्य से कम बरसे बादल

हिमाचल प्रदेश में साल 2026 का मानसून इस बार कुछ अलग मिजाज लेकर आया. मानसून ने इस बार देर से दस्तक दी, कुछ जगहों पर जमकर बरसा और कई घाटियों में बारिश ने कंजूसी दिखाई है. अब जब सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर है, आंकड़े साफ कह रहे हैं कि इस बार बादलों ने सामान्य से कम मेहरबानी दिखाई है. 1 जून से 18 सितंबर तक प्रदेश भर में 631.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इसी अवधि का सामान्य औसत 698.3 मिलीमीटर रहता है. यानी कुल मिलाकर बारिश सामान्य से करीब 10 फीसदी कम रही है. अंतर छोटा दिखता है, लेकिन पहाड़ों में यही अंतर नालों के जलस्तर, सिंचाई योजनाओं, जलाशयों और खरीफ फसलों की सेहत तय करता है.

जून में मानसून रहा कमजोर

इस बार मानसून ने प्रदेश में 30 जून को प्रवेश किया, जो सामान्य तिथि से करीब पांच दिन की देरी से पहुंचा था. वहीं, जून में बारिश के लिहाज से कमजोर रहा. उसके बाद जुलाई और अगस्त में बारिश कुछ जगहों पर तेज हुई, तो कहीं सूखे जैसे हालात बने रहे. जिस कारण पूरे सीजन की तस्वीर एक समान नहीं बनी. लाहौल-स्पीति जैसे जनजातीय इलाके लंबे समय तक तरसते रहे, जबकि शिमला, कुल्लू और कुछ निचले जिलों में सामान्य से अच्छी बारिश भी दर्ज हुई है.

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