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हिमाचल में अलनीनो की आशंका के बीच मानसून का पलटवार, जुलाई की बारिश ने बदली तस्वीर

शिमला: हिमाचल में इस बार अलनीनो के असर के चलते मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई थी. मानसून की शुरुआत भी इन्हीं आशंकाओं के अनुरूप रही और जून से लेकर जुलाई के शुरुआती दिनों तक प्रदेश लगातार बारिश की कमी से जूझता रहा. कई जिलों में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे, किसानों-बागवानों की चिंता बढ़ गई थी और जल स्रोतों पर भी इसका असर दिखने लगा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मानसून ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि पूरे मौसम का गणित बदल गया है.

लगातार हो रही झमाझम बारिश ने न सिर्फ जुलाई में दर्ज कम बारिश के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है, अब प्रदेश सामान्य से अधिक बारिश वाले राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है. प्रदेश में जुलाई महीने के दौरान अब तक 204.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 192.8 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी जुलाई में अब तक 6 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई है. यही नहीं, मानसून सीजन की शुरुआत में जून के दौरान प्रदेश में जो 35 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, वो भी लगातार हो रही वारिश के कारण तेजी से घटकर 24 जुलाई तक केवल 8 प्रतिशत रह गई है. इससे साफ है कि कुछ ही दिनों की तेज बारिश ने पूरे मानसून सीजन की तस्वीर बदल दी है.

27 जुलाई से भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान भी संकेत दे रहे हैं कि अभी मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. 27 जुलाई से प्रदेश में मानसून के फिर अधिक सक्रिय होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए 29 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. यदि पूर्वानुमान के अनुरूप बारिश जारी रहती है तो मानसून सीजन में अब तक बची वर्षा की कमी भी काफी हद तक पूरी हो सकती है और प्रदेश का वर्षा आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है.

हालांकि, लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क अवरोध और नदी-नालों के उफान जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन और मौसम विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की लगातार अपील कर रहे हैं.