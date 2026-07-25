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हिमाचल में अलनीनो की आशंका के बीच मानसून का पलटवार, जुलाई की बारिश ने बदली तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में अलनीनो का असर खत्म कर मानसून ने यू-टर्न ले लिया है. जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में मानसून ने पकड़ी रफ्तार
हिमाचल में मानसून ने पकड़ी रफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 8:24 AM IST

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शिमला: हिमाचल में इस बार अलनीनो के असर के चलते मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई थी. मानसून की शुरुआत भी इन्हीं आशंकाओं के अनुरूप रही और जून से लेकर जुलाई के शुरुआती दिनों तक प्रदेश लगातार बारिश की कमी से जूझता रहा. कई जिलों में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे, किसानों-बागवानों की चिंता बढ़ गई थी और जल स्रोतों पर भी इसका असर दिखने लगा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मानसून ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि पूरे मौसम का गणित बदल गया है.

लगातार हो रही झमाझम बारिश ने न सिर्फ जुलाई में दर्ज कम बारिश के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है, अब प्रदेश सामान्य से अधिक बारिश वाले राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है. प्रदेश में जुलाई महीने के दौरान अब तक 204.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 192.8 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी जुलाई में अब तक 6 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई है. यही नहीं, मानसून सीजन की शुरुआत में जून के दौरान प्रदेश में जो 35 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, वो भी लगातार हो रही वारिश के कारण तेजी से घटकर 24 जुलाई तक केवल 8 प्रतिशत रह गई है. इससे साफ है कि कुछ ही दिनों की तेज बारिश ने पूरे मानसून सीजन की तस्वीर बदल दी है.

27 जुलाई से भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान भी संकेत दे रहे हैं कि अभी मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. 27 जुलाई से प्रदेश में मानसून के फिर अधिक सक्रिय होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए 29 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. यदि पूर्वानुमान के अनुरूप बारिश जारी रहती है तो मानसून सीजन में अब तक बची वर्षा की कमी भी काफी हद तक पूरी हो सकती है और प्रदेश का वर्षा आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है.

हालांकि, लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क अवरोध और नदी-नालों के उफान जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन और मौसम विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की लगातार अपील कर रहे हैं.

जिलेवार बारिश का हिसाब

मौसम विभाग की ओर से जारी 24 जुलाई तक जारी आंकड़ों के मुताबिक सिरमौर प्रदेश का सबसे अधिक बारिश वाला जिला रहा, जहां 420.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य 338.8 मिलीमीटर से 24 फीसदी अधिक है. कांगड़ा में सर्वाधिक 380.7 मिमी बारिश हुई, लेकिन यहां सामान्य 433.5 मिलीमीटर के मुकाबले 12 फीसदी कम है. चंबा में 298.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 236 मिलीमीटर से 26 फीसदी अधिक है. सोलन में 290 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 24 प्रतिशत अधिक रही. इस दौरान यहां सामान्य बारिश का आंकड़ा 236 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, ऊना में 281.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 249 मिलीमीटर से 13 फीसदी अधिक है.

शिमला पर भी मानसून खासा मेहरबान रहा है. यहां 240.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 160.3 मिलीमीटर से 50 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई है. बिलासपुर में 214.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 7 फीसदी अधिक दर्ज की गई है. इस दौरान यहां सामान्य बारिश का आंकड़ा 200 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, कुल्लू में 214.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 137.4 मिलीमीटर के मुकाबले 56 फीसदी अधिक है.

मंडी में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 285.3 मिलीमीटर से 29 फीसदी कम है. हमीरपुर में सबसे अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई. यहां 135.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य 234.2 मिलीमीटर के मुकाबले 42 फीसदी कम दर्ज हुई है. किन्नौर में 86.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 51.1 मिलीमीटर से 70 फीसदी अधिक है. वहीं लाहौल-स्पीति में 66.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 100 मिलीमीटर से 34 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई है.

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