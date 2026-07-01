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किन्नौर में 7 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम

किन्नौर में 7 जुलाई तक भारी से भारी से भारी बारिश का अलर्ट ( FILE PHOTO )

वहीं, मौसम विभाग शिमला के मुताबिक, गुरुवार (2 जुलाई को) मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, उच्च पर्वतीय में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

किन्नौर प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, मौसम विभाग ने आगामी 2, 3 और 5 जुलाई को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जबकि 1, 4, 6 और 7 जुलाई के लिए 'येलो अलर्ट' प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ चट्टानें खिसकने और मुख्य व संपर्क सड़कों के अवरुद्ध होने की आशंका है.

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र (IMD), शिमला द्वारा जारी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) किन्नौर ने नागरिकों, पर्यटकों और ट्रैकिंग एजेंसियों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, जिले में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच सामान्य से 50 से 90 प्रतिशत तक अधिक बारिश होने की आशंका है, जिससे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने कहा, "इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन आगामी 5 से 7 दिनों तक इसके बेहद सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा सहित 5 प्रमुख जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व सोलन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जबकि कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जहां अधिकतम वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई."

इस बार कम बारिश की आशंका

हालांकि मौसम विभाग की ओर से इस बार मानूसन में कम बारिश की आशंका जताई है. भारी बारिश के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और मडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी-नालों तथा संवेदनशील इलाकों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी है.

नदी-नालों से दूर रहने की हिदायत

खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन किन्नौर ने सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों या ट्रेकिंग रूटों पर न जाने की अपील की है. विशेष रूप से ट्रैकिंग एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अवधि में कोई भी जोखिम भरा अभियान शुरू न करें. इसके साथ ही, भारी बारिश के कारण सतलुज और बसपा (Baspa) सहित जिले के अन्य नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा है. प्रशासन ने नदी के किनारों पर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों को अपने-अपने स्तर पर चौकस रहने को कहा है. सभी सरकारी विभागों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है.

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी

किन्नौर जिला प्रशासन ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करने का आग्रह किया है. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन या इमरजेंसी की स्थिति में लोग तत्काल जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के इन नंबरों टोल फ्री नंबर: 1077, लैंडलाइन नंबर: 01786-223151, 223152, 223153, 223154, 223155, मोबाइल नंबर- 8580819827, 9459457587 पर संपर्क कर सकते हैं.

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