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हिमाचल में मानसून की धमाकेदार एंट्री, बारिश से 45 सड़कें बंद, अगले छह दिन के लिए अलर्ट जारी

हिमाचल में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. मंडी और कुल्लू सहित कई जिलों में कई सड़कें बंद हैं.

बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है. इस बार मानसून सामान्य समय से छह दिन की देरी से पहुंचा. आमतौर पर प्रदेश में 25 जून तक मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस वर्ष इसकी एंट्री देर से हुई. हालांकि, पहुंचते ही मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं शिमला शहर में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है.

छह दिन की देरी से हिमाचल पहुंचे मानसून ने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. कई जिलों में भूस्खलन, मलबा गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जबकि दर्जनों सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने भी अगले कई दिनों तक भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल के लोगों के सामने मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

45 सड़कें बंद, सबसे ज्यादा असर मंडी में

प्रदेश में हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में कुल 45 सड़कें बंद हो गई हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां 28 सड़क मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. इसके अलावा कुल्लू जिले में 12 सड़कें अवरुद्ध हैं. लाहौल-स्पीति में तेज बारिश के साथ आए मलबे के कारण तीन सड़कें बंद हैं, जबकि ऊना जिले में भी दो सड़क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है.बंद सड़कों के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास में जुटा हुआ है.

भूस्खलन और बाढ़ का बढ़ा खतरा

लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो और अधिक सड़कें बंद हो सकती हैं और कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता प्रदेश में राहत से ज्यादा चुनौती लेकर आ सकती है.

अगले कई दिन और बढ़ सकती हैं मुश्किलें

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, कल और परसों कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 4 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 5 और 6 जुलाई को एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने की भी आशंका है.

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