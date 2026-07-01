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हिमाचल में मानसून की धमाकेदार एंट्री, बारिश से 45 सड़कें बंद, अगले छह दिन के लिए अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है. इस बार मानसून सामान्य समय से छह दिन की देरी से पहुंचा. आमतौर पर प्रदेश में 25 जून तक मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस वर्ष इसकी एंट्री देर से हुई. हालांकि, पहुंचते ही मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं शिमला शहर में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है.

छह दिन की देरी से हिमाचल पहुंचे मानसून ने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. कई जिलों में भूस्खलन, मलबा गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जबकि दर्जनों सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. मौसम विभाग ने भी अगले कई दिनों तक भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी कर दी है. ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल के लोगों के सामने मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

45 सड़कें बंद, सबसे ज्यादा असर मंडी में

प्रदेश में हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में कुल 45 सड़कें बंद हो गई हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां 28 सड़क मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. इसके अलावा कुल्लू जिले में 12 सड़कें अवरुद्ध हैं. लाहौल-स्पीति में तेज बारिश के साथ आए मलबे के कारण तीन सड़कें बंद हैं, जबकि ऊना जिले में भी दो सड़क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है.बंद सड़कों के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास में जुटा हुआ है.

भूस्खलन और बाढ़ का बढ़ा खतरा