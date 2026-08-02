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क्या इस बार अगस्त-सितंबर में पड़ेगा 'सूखा'! पड़ेगी प्रचंड गर्मी, मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान ने क्यों बढ़ाई चिंता

अल नीनो के प्रभाव से हिमाचल में अब सामान्य से कम बारिश के आसार हैं. इससे किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़ सकती है.

अगस्त-सितंबर में कम बारिश के आसार
अगस्त-सितंबर में कम बारिश के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:41 AM IST

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शिमला: देश में इस वर्ष मानसून के दूसरे चरण पर अल नीनो का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है. यही कारण है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगस्त और सितंबर के लिए जारी अपने ताजा संभावित पूर्वानुमान में संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हो सकती है. हालांकि लाहौल-स्पीति, चंबा और उत्तरी किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने के आसार हैं.

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रही अल नीनो जैसी परिस्थितियां मानसूनी हवाओं की ताकत को प्रभावित कर रही हैं, जिससे देश के कई राज्यों में वर्षा का वितरण असमान रहने की आशंका बढ़ गई है. आईएमडी की मासिक और द्विमासिक संभावित मौसम रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में भी हिमाचल के अधिकांश जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है. केवल चंबा और उससे सटे लाहौल क्षेत्र में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है.

उमस गर्मी से बढ़ सकती है परेशानी

दूसरी तरफ बारिश कम होने से उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि अगस्त में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना व्यक्त की गई है. यानी मानसून के बीच भी गर्मी का असर महसूस होगा और बारिश का असमान वितरण कृषि, बागवानी और जल स्रोतों पर असर डाल सकता है.

किसानों-बागवानों पर पड़ेगा असर

मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान ने विशेष रूप से सेब उत्पादकों, किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. एक ओर कम बारिश से फसलों और बागवानी पर प्रभाव पड़ने की आशंका है तो दूसरी ओर जिन इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, वहां अचानक भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम बना रहेगा. ऐसे में अगस्त और सितंबर का मानसून हिमाचल के लिए राहत और चुनौती दोनों का मिश्रण साबित हो सकता है, जबकि पूरे देश में अल नीनो के असर के बीच मौसम का बदलता मिजाज आने वाले हफ्तों में कृषि, जल संसाधनों और जनजीवन की दिशा तय करेगा.

जुलाई में सामान्य से 8% अधिक हुई बारिश

वहीं, मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में जुलाई महीने में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. राज्य में इस अवधि के दौरान सामान्यतः 255.9 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 275.6 मिलीमीटर बारिश हुई है.

किन्नौर में सामान्य से अधिक बारिश

जुलाई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जनजातीय जिले किन्नौर में सामान्य (65.9 मिमी) के मुकाबले 118 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 79 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा कुल्लू में 59 फीसदी (292.9 मिमी), चंबा में 46 फीसदी (446.4 मिमी) और राजधानी शिमला में सामान्य से 42 फीसदी अधिक (297.7 मिमी) बारिश दर्ज की गई. सिरमौर में 12 प्रतिशत और सोलन में 14 प्रतिशत अधिक मेघ बरसे. दूसरी ओर, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. हमीरपुर में सामान्य 328.5 मिमी के मुकाबले महज 184.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 44 प्रतिशत कम है. लाहौल-स्पीति में भी 43 प्रतिशत कम (75.4 मिमी) बारिश दर्ज की गई. वहीं मंडी में सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना में बारिश का आंकड़ा सामान्य के आसपास ही रहा.

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