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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन से फिर झमाझम बारिश का अलर्ट

चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिलों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है

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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून (ETH Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 12:24 PM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून की धीमी दस्तक के बाद प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है. प्रदेश में पिछले दो दिन से मौसम साफ बना हुआ है. राजधानी शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सुबह से धूप खिली हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज (मंगलवार, 14 जुलाई को) चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिलों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के बाकी अन्य जिलों में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है. 18 जुलाई जुलाई से एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है.

18 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज!

मौसम विभाग के अनुसार, आज (मंगलवार, 14 जुलाई को) से 16 जुलाई तक मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 17 जुलाई को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में 17 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 18 और 19 जुलाई को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश की संभवना है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने कहा, "जुलाई महीने के 12 दिनों में सामान्य से 32 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. 18 से 22 जुलाई के बीच मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. 20 जुलाई के आसपास एक बारि फिर से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. 23 जुलाई से फिर से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने से प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है."

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हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोलन जिले के कसौली में 6 सेमी, बिलासपुर जिले के ओलिंदा में 6 सेमी, सोलन जिले के धर्मपुर में 5 सेमी, बिलासपुर जिले के आर एल बीबीएमबी में 5 सेमी, कांगड़ा जिले के घमरूर में 5 सेमी, बिलासपुर जिले के नंगल बांध में 5 सेमी, बिलासपुर जिले के ब्रह्मणी में 4 सेमी, उना जिले के ऊना शहर में 3 सेमी, ऊना जिले के रायपुर मैदान में 3 सेमी, कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां में 3 सेमी, बिलासपुर जिले के घाघस में 3 सेमी, बिलासपुर जिले के बरठीं में 2 सेमी, हमीरपुर जिले के हमीरपुर एडबल्यूएस में 2 सेमी, हमीरपुर जिले के नादौन में 2 सेमी, मंडी जिले के मुरारी देवी में 2 सेमी, बिलासपुर जिले के काहू में 2 सेमी, बिलासपुर सदर में 2 सेमी, मंडी जिले के बग्गी में 2 सेमी, कांगड़ा जिले के गुलेर में 2 सेमी, कांगड़ा जिले के पालमपुर में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

केलांग में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री

बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा डेहरा गोपीपुर में 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है.

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