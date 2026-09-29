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हिमाचल में सितंबर में 19% कम बारिश, जानिए खेती और बागवानी पर क्या असर पड़ेगा?

सितंबर में कागजों पर बारिश का आंकड़ा भले ही संतोषजनक दिखाई दे, लेकिन कई क्षेत्रों में जमीनी तस्वीर बिल्कुल अलग है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

Himachal Monsoon Season Rainfall
हिमाचल में मानसून सीजन में कम बारिश ने बढ़ाई किसानों-बागवानों की चिंता (ETV Bharatt)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:20 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का मिजाज शुरुआत से ही कुछ अलग नजर आया है. प्रदेश में बारिश तो हुई, लेकिन इसका वितरण एक समान नहीं रहा. कहीं मानसून के बादलों ने जमकर बरसकर सामान्य बारिश के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, तो कहीं आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे किसानों और बागवानों को पर्याप्त वर्षा का इंतजार ही करना पड़ा. अगस्त के बाद अब सितंबर में भी सामान्य से कम वर्षा का सिलसिला जारी रहने से कृषि और बागवानी क्षेत्र की चिंता बढ़ने लगी है.

मानसून सीजन में कहीं सामान्य से अधिक कहीं कम बारिश

खास बात यह है कि, प्रदेश स्तर पर किसी जिले का बारिश का आंकड़ा सामान्य से अधिक दर्ज होने के बावजूद उसी जिले के कई इलाकों में वर्षा सामान्य से काफी कम रही है. यानी कागजों पर बारिश का आंकड़ा भले ही संतोषजनक दिखाई दे, लेकिन जमीनी तस्वीर कई क्षेत्रों में इससे बिल्कुल अलग है. इस बार मानसून सीजन में बारिश की यही असमानता सबसे बड़ा पहलू बनकर सामने आई है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहा. कुछ क्षेत्रों में कम समय में तेज बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होने से मिट्टी में नमी की कमी बनी रही.

Himachal Monsoon Season Rainfall
कम बारिश ने बढ़ाई किसानों-बागवानों की चिंता (ETV Bharat)

सितंबर में भी बारिश अपेक्षित तरीके से नहीं होने के कारण खरीफ फसलों, सब्जियों और बागवानी फसलों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक फसलों के लिए केवल कुल बारिश का आंकड़ा ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि बारिश कब, कितनी और किस अंतराल पर हुई, इसका भी उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है. अगस्त में सामान्य से कम वर्षा के बाद सितंबर में भी स्थिति पूरी तरह नहीं सुधर पाई है.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के लंबे अंतराल से खेतों में नमी प्रभावित होती है और तापमान बढ़ने पर फसलों पर कीट-पतंगों का प्रकोप भी बढ़ सकता है. वहीं, बागवानी क्षेत्र में पर्याप्त नमी नहीं मिलने से फलों के आकार, गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना रहती है. प्रदेश में इस बार मानसून की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बारिश का आंकड़ा हर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा रहा. एक ही जिले के एक हिस्से में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो रही है, जबकि दूसरे क्षेत्र में किसान कम वर्षा के कारण परेशान हैं. ऐसे में पूरे जिले या प्रदेश का औसत आंकड़ा देखने के बजाय स्थानीय स्तर पर बारिश के वितरण को समझना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. कृषि और बागवानी विशेषज्ञों ने भी असमान वर्षा तथा लंबे शुष्क अंतराल को फसलों के लिए चिंता का विषय बताया है.

Himachal Monsoon Season Rainfall
हिमाचल में सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश (ETV Bharat)

सितंबर में कहीं सामान्य से 93% ज्यादा, कहीं 95% की भारी कमी

इस साल सितंबर का महीना खत्म होने में अब महज कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन प्रदेश में इस बार बारिश का आंकड़ा मौसम के अलग-अलग रंग दिखा रहा है. 1 से 28 सितंबर तक प्रदेश में कुल औसत बारिश 95.3 मिलीमीटर दर्ज हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 118.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी. यानी प्रदेश में बारिश सामान्य से 19 फीसदी कम रही. प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं रहा. एक ओर किन्नौर में सामान्य से 93 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई, वहीं लाहौल-स्पीति में सामान्य से 95 फीसदी कम बारिश हुई. कांगड़ा में बारिश लगभग सामान्य रही, जबकि बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई.

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शिमला में बारिश (ETV Bharatt)

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिलासपुर में 174.4 मिलीमीटर बारिश हुई, यह बारिश सामान्य से 39 फीसदी अधिक रही. चंबा में 55.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 57 फीसदी कम है. हमीरपुर में 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यहां बारिश 28 फीसदी की कमी रही. कांगड़ा में 216.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यह बारिश लगभग बिल्कुल सामान्य यानी 0 रही. वहीं, किन्नौर में 118.8 मिलीमीटर बारिश हुई, यहां बारिश सामान्य से 93 फीसदी अधिक रही. कुल्लू में 67.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 29 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई.

प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति में महज 4.3 मिलीमीटर बारिश हुई, यहां बारिश में 95 फीसदी की भारी कमी दर्ज की गई. इसी तरह मंडी में 153.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो बारिश 8 फीसदी अधिक रही. शिमला में 125.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यह बारिश सामान्य से 16 फीसदी अधिक रही. सिरमौर में 211.1 मिलीमीटर बारिश हुई, यहां 20 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. सोलन में 107.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, यह बारिश सामान्य से 25 फीसदी कम रही. ऊना में 92 मिलीमीटर बारिश हुई, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 37 फीसदी कम दर्ज किया गया.

24 घंटों में बारिश में कमी का आंकड़ा 27 से घटकर 19% पहुंचा

सितंबर के आखिरी दिनों में हिमाचल के मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली है कि 24 घंटे में ही प्रदेश में बारिश की कमी का आंकड़ा 27 फीसदी से घटकर 19 फीसदी पर आ गया है. 27 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक प्रदेश में सितंबर महीने की बारिश सामान्य से 27 फीसदी कम दर्ज की जा रही थी, लेकिन इसके बाद कई जिलों में हुई तेज बारिश ने महज एक दिन में ही बारिश की कमी के आंकड़े में करीब 8 प्रतिशत का सुधार कर दिया. मौसम विभाग की 28 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक की रिपोर्ट इस बदलाव की तस्वीर साफ तौर पर सामने रखती है.

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हिमाचल में मानसून सीजन में कहीं बारिश का आंकड़ा सामान्य से अधिक कहीं कम (ETV Bharat)

रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में प्रदेश में 9.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश महज 0.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. यानी सामान्य से 953 फीसदी अधिक बारिश हुई. हालांकि, इस दौरान भी प्रदेश में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं रहा. किन्नौर में 34 मिलीमीटर बारिश हुई, इस तरह यहां 24 घंटों के दौरान सामान्य से 4757 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. कांगड़ा में भी 21.3 मिलीमीटर बारिश हुई, यहां 718 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई. मंडी में 12.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 1059 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. शिमला में 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह बारिश सामान्य से 1788 फीसदी अधिक रही.

सिरमौर में 16.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जोकि सामान्य से 1591 फीसदी अधिक रही. कुल्लू में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 87 फीसदी अधिक है. चंबा में 2 मिलीमीटर हुई, यहां 122 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई. दूसरी ओर, प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां इन 24 घंटों में बारिश ने कोई खास दस्तक नहीं दी. लाहौल-स्पीति, सोलन और ऊना में बारिश शून्य मिलीमीटर रही, जबकि इन जिलों में क्रमश: 0.2, 1.3 और 1.1 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए थी. ऐसे में लाहौल-स्पीति और सोलन में सामान्य के मुकाबले बारिश 100 फीसदी कम रही. ऊना में भी बारिश सामान्य से 100 फीसदी कम दर्ज हुई. बिलासपुर में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 41 फीसदी कम रही. हमीरपुर में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यहा बारिश में 90 फीसदी की कमी दर्ज की गई.

सितंबर 2020 में सबसे कम 29.9 मिलीमीटर बारिश

सितंबर की बारिश का मिजाज पिछले दस वर्षों में कभी बेहद कमजोर तो कभी सामान्य से कहीं ज्यादा रहा है. 2016 से 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर में बारिश का कोई एक समान पैटर्न नहीं रहा. 10 साल के इस आंकड़े में सबसे अधिक बारिश 2018 में 269.8 मिमी दर्ज हुई, जो सामान्य से 111 प्रतिशत अधिक रही, जबकि सबसे कम बारिश 2020 में महज 29.9 मिमी रही और यह सामान्य से 77 प्रतिशत कम थी. यानी एक ही महीने में बारिश का आंकड़ा करीब नौ गुना तक ऊपर-नीचे हुआ.

सितंबर में पिछले 10 सालों में बारिश

पिछले दस वर्षों का औसत देखें तो सितंबर में करीब 126.6 मिमी बारिश हुई, लेकिन औसत के आसपास टिके रहने के बजाय आंकड़ों में लगातार उतार-चढ़ाव दिखाई देता है. 2016 में सितंबर की बारिश 56.8 मिमी रही और सामान्य से 55 प्रतिशत कम दर्ज की गई. इसके बाद 2017 में बारिश बढ़कर 106.1 मिमी हुई, फिर भी यह सामान्य से 17 प्रतिशत कम रही. वर्ष 2018 ने इस पूरे दशक के आंकड़ों को ही पलट दिया, जब सितंबर में 269.8 मिमी बारिश हुई और सामान्य से 111 प्रतिशत अधिक रही. इसके बाद 2019 में बारिश का आंकड़ा घटकर 93.5 मिमी रह गया, जो सामान्य से 27 प्रतिशत कम थी. वर्ष 2020 में सितंबर का महीना पिछले दस वर्षों में सबसे सूखा रहा और महज 29.9 मिमी बारिश दर्ज हुई, यानी सामान्य से 77 प्रतिशत कम बारिश हुई.

वहीं, 2021 में 173.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 36 प्रतिशत अधिक थी. 2022 में भी सितंबर में 135.3 मिमी बारिश दर्ज हुई और यह सामान्य से 12 प्रतिशत अधिक रही. हालांकि, 2023 में बारिश फिर कमजोर पड़ी और आंकड़ा 69.9 मिमी तक पहुंच गया, जो सामान्य से 42 प्रतिशत कम था. वर्ष 2024 में सितंबर की बारिश 125.2 मिमी रही और यह सामान्य के लगभग करीब रही, जिसमें 4 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. वहीं, पिछले साल यानी 2025 में सितंबर में 205.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 71 प्रतिशत अधिक थी. इन दस वर्षों के आंकड़ों को एक साथ देखें तो पांच साल सितंबर में सामान्य से कम और पांच साल सामान्य से अधिक बारिश वाले रहे.

सितंबर की बेरुखी ने सेब का साइज घटाया

बागवानी विशेषज्ञ एसपी भारद्वाज के मुताबिक, "सेब की फसल के अंतिम विकास के लिए सितंबर में पर्याप्त बारिश बेहद महत्वपूर्ण होती है. इस दौरान नमी की कमी रहने से फल के आकार पर असर पड़ता है. इस बार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं रहा. कहीं जरूरत से अधिक बारिश हुई, जबकि कई स्थान ऐसे भी रहे जहां काफी कम बारिश दर्ज की गई. कम बारिश वाले क्षेत्रों में इसका असर सेब के साइज पर पड़ा है. सितंबर के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं हुई, वहां सेब का साइज अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो सका. छोटे आकार के सेब अधिक संख्या में एक बॉक्स में भरने पड़े. इससे प्रति बॉक्स फल की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन बागवानों को मिलने वाली कीमत पर इसका असर पड़ा. यानी कम साइज ने सीधे तौर पर बागवानों की आमदनी को प्रभावित किया."

बागवानी विशेषज्ञ एसपी भारद्वाज ने अनुसार, प्रदेश में 27 सितंबर से अच्छी बारिश का दौर शुरू हुआ है. इससे जमीन में नमी की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अगर यही बारिश 10 से 15 दिन पहले प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो जाती तो सेब की फसल को इसका कहीं अधिक फायदा मिल सकता था. उन्होंने कहा कि सितंबर में अब तक सामान्य से कम बारिश रहने का असर सेब उत्पादन पर पड़ना स्वाभाविक है. हालांकि अंतिम स्तर पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति और बागीचों की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है. एसपी भारद्वाज का कहना है कि सेब के लिए सिर्फ बारिश होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसका समय पर होना भी उतना ही जरूरी है. सितंबर में फल के विकास के महत्वपूर्ण दौर में पर्याप्त नमी मिलने से साइज बेहतर बनने की संभावना रहती है. इस बार कई क्षेत्रों में बारिश देर से पहुंची, जिससे वहां के बागवानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया.

नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती

कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि, "सितंबर की बारिश ने इस बार हिमाचल की खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है. महीने के शुरुआती तीन सप्ताह में सामान्य से कम बारिश के कारण जहां खेतों में नमी की कमी रही. वहीं, बढ़ते तापमान ने सब्जियों समेत कई फसलों पर कीट-पतंगों का प्रकोप बढ़ा दिया. इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ा है. अब 27 सितंबर से मौसम ने करवट बदली है और बारिश का दौर शुरू हुआ है, लेकिन यह बारिश बीते दिनों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती. खासकर उन फसलों को, जिन्हें समय पर पर्याप्त नमी और अनुकूल तापमान नहीं मिल पाया."

हालांकि, मौजूदा बारिश धान की फसल के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के कई क्षेत्रों में चल रही घास कटाई के काम पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है. कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि कटी हुई घास के लगातार बारिश में भीगने से उसके सड़ने का खतरा बढ़ गया है. इतना ही नहीं, मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का असर केवल मौजूदा फसलों तक सीमित नहीं रहेगा, आने वाले समय में नदी-नालों में पानी की उपलब्धता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है.

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