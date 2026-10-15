हिमाचल पर पांच साल में 24,715 करोड़ की मार, अब केंद्र के सामने खुलेगा मानसून की तबाही का पूरा हिसाब
इस बार मानसून सीजन में 385 लोगों की मौत, 648 घायल. बरसात ने प्रदेश को दिए 3,231 करोड़ के जख्म. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून की बारिश जहां खेतों में हरियाली, फसलों की बेहतर पैदावार और सूखते पेयजल स्रोतों को नया जीवन देने की उम्मीद लेकर आती है. वहीं, पहाड़ों पर लगातार बरसने वाला आसमान हर साल तबाही का ऐसा मंजर भी छोड़ जाता है, जिसकी कीमत प्रदेश को करोड़ों रुपये में चुकानी पड़ती है. कहीं पहाड़ दरकने से सड़कें और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कहीं उफनते नदी-नाले घरों, जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. बीते पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश मानसून की मार से अब तक 24,715 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति झेल चुका है.
मानसून की तबाही का पूरा हिसाब
वर्ष 2023 की विनाशकारी आपदा से लेकर इस साल की बरसात तक, हर मानसून ने प्रदेश के सामने पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई की बड़ी चुनौती खड़ी की है. अब मानसून की विदाई के बाद प्रदेश सरकार इस बार बारिश से हुए नुकसान का पूरा ब्योरा जुटाने में लगी है, ताकि तबाही का अंतिम आंकड़ा केंद्र सरकार के सामने रखा जा सके. इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित विभागों से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कई विभाग अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जबकि कुछ विभागों से रिपोर्ट मिलना अभी बाकी है. सभी विभागों की जानकारी मिलने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
फिलहाल इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 3,231 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है, हालांकि विभागीय रिपोर्टों के संकलन और अंतिम समीक्षा के बाद यह आंकड़ा बदल भी सकता है. हिमाचल में इस बार मानसून ने सामान्य समय से पांच दिन की देरी से 30 जून को दस्तक दी थी. इसके बाद बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नुकसान का सिलसिला जारी रहा.
वहीं, स्पेशल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट पुष्पेंद्र राणा का कहना है कि, "मानसून सीजन में हुए नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित विभागों से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट को जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा."
385 लोगों की मौत, 648 घायल
इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं ने केवल प्रदेश की संपत्ति और विकास कार्यों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, सैकड़ों परिवारों को गहरे जख्म भी दिए हैं. प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 385 लोगों की जान चली गई, जबकि 648 लोग घायल हुए हैं. बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. वहीं, लोगों के आशियाने भी प्रभावित हुए हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान कुल 690 मकानों को नुकसान पहुंचा है. इनमें 46 पक्के और 107 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 164 पक्के और 373 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है. ये आंकड़े बताते हैं कि मानसून की मार का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं है, ये आम लोगों के जीवन, सुरक्षा और उनकी वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई संपत्ति पर भी पड़ा है.
पांच साल में 24,715 करोड़ रुपये के जख्म
हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान मानसून से हुए नुकसान का आंकड़ा पहाड़ी राज्य की मुश्किलों को बयां करता है. वर्ष 2022 से 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश को कुल 24,715 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी है. इस अवधि में वर्ष 2023 सबसे विनाशकारी रहा, जब मानसून की आपदा ने प्रदेश को 11,038 करोड़ रुपये के नुकसान की मार दी. इसके बाद वर्ष 2025 में 6,122 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया. इस साल अब तक नुकसान का आकलन 3,231 करोड़ रुपये है. वहीं, वर्ष 2022 में 2,781 करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में 1,543 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी. हालांकि वर्ष 2024 में नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन लगातार बदलते मौसम और भारी बारिश से पैदा होने वाली आपदाओं ने हिमाचल के लिए हर साल नई चुनौतियां खड़ी की हैं.
सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, इस मानसून सीजन (जून से सितंबर) में हिमाचल प्रदेश में औसतन 652.3 मिमी वास्तविक वर्षा हुई, जो कि 734.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 11 फीसदी कम है. हालांकि इसे मौसम विभाग के मानकों के तहत सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जिलों के स्तर पर बारिश का वितरण काफी असामान्य रहा. जहां किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य बारिश दर्ज की गई, वहीं हमीरपुर जिला वर्षा की कमी से जूझा और जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति में भारी सूखा देखने को मिला.
कमजोर रही सीजन की शुरुआत
हिमाचल में इस बार जून के महीने में 64.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 36 फीसदी कम रही. हालांकि, जुलाई महीने में मानसून ने रफ्तार पकड़ी और 272.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई. ऐसे में जुलाई महीने में मौसम ने जरूर कुछ राहत पहुंचाई. इसके बाद अगस्त में मानसून ने निराश किया. प्रदेश में अगस्त महीने में 212.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 17 फीसदी कम रही. वहीं, सितंबर में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रही. इस दौरान प्रदेश भर में 103.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 14 फीसदी कम रही. इसी तरह से पूरे सीजन के दौरान प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के कुल 14 दिन दर्ज किए गए, जिनमें जुलाई में 8 दिन, अगस्त में 4 दिन और सितंबर में 2 दिन शामिल हैं.
पांच सालों में कब कितनी बारिश
- वर्ष 2022 में प्रदेशभर में 716.2 मिलीमीटर बारिश के साथ मानसून करीब सामान्य स्थिति में 2 फीसदी की हल्की कमी के साथ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.
- वर्ष 2023 में एक बार प्रदेश में फिर जोरदार मानसून देखने को मिला, जिसमें 886.0 मिलीमीटर बारिश के साथ 21 फीसदी अधिक दर्ज की गई.
- वर्ष 2024 में बारिश में फिर गिरावट आई और प्रदेश में 600.8 मिलीमीटर बारिश के साथ 18 फीसदी की कमी दर्ज हुई.
- वर्ष 2025 में हिमाचल में इस दशक का सबसे भीषण मानसून रहा, जिसमें रिकॉर्ड 1022.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की हुई, जो सामान्य से 39 फीसदी अधिक रही.
- वर्ष 2026 यानी चालू वर्ष में 652.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 11 फीसदी कम है.
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