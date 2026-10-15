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हिमाचल पर पांच साल में 24,715 करोड़ की मार, अब केंद्र के सामने खुलेगा मानसून की तबाही का पूरा हिसाब

हिमाचल में मानसून सीजन में नुकसान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून की बारिश जहां खेतों में हरियाली, फसलों की बेहतर पैदावार और सूखते पेयजल स्रोतों को नया जीवन देने की उम्मीद लेकर आती है. वहीं, पहाड़ों पर लगातार बरसने वाला आसमान हर साल तबाही का ऐसा मंजर भी छोड़ जाता है, जिसकी कीमत प्रदेश को करोड़ों रुपये में चुकानी पड़ती है. कहीं पहाड़ दरकने से सड़कें और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कहीं उफनते नदी-नाले घरों, जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. बीते पांच वर्षों के आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश मानसून की मार से अब तक 24,715 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति झेल चुका है.

मानसून की तबाही का पूरा हिसाब वर्ष 2023 की विनाशकारी आपदा से लेकर इस साल की बरसात तक, हर मानसून ने प्रदेश के सामने पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई की बड़ी चुनौती खड़ी की है. अब मानसून की विदाई के बाद प्रदेश सरकार इस बार बारिश से हुए नुकसान का पूरा ब्योरा जुटाने में लगी है, ताकि तबाही का अंतिम आंकड़ा केंद्र सरकार के सामने रखा जा सके. इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित विभागों से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कई विभाग अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जबकि कुछ विभागों से रिपोर्ट मिलना अभी बाकी है. सभी विभागों की जानकारी मिलने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी.