बारिश का कहर: शिमला में मकान पर गिरे पेड़, मंडी में खाई गिरी फॉर्च्यूनर
हिमाचल में बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है. शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन सेत प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है. भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है. मौसम खराब होने के कारण जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और हादसों का दौर जारी है.
राजधानी शिमला के टूटीकंडी वार्ड में ओल्ड बैरियर के पास बुधवार सुबह भारी बारिश के बीच चार पेड़ मकान पर गिर गए, जिससे घर की टीन की छतें क्षतिग्रस्त हो गईं. गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सदस्य घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को पहले ही पेड़ों के खतरे की जानकारी देने का दावा किया है और अब नुकसान की भरपाई की मांग उठाई है.
घर की मालिक जसवीर कौर ने बताया कि 'पेड़ सीधे हमारे घर की छत पर गिरा, जिससे पूरे मकान को भारी नुकसान पहुंचा. परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, इसलिए बड़ा हादसा टल गया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि ऊपर स्थित होटल और मोटर बैरियर क्षेत्र से निकलने वाला पानी लंबे समय से उनके घरों की ओर छोड़ा जा रहा है. लगातार हो रहे पानी के रिसाव से जमीन कमजोर हुई और इसी कारण पेड़ गिर गए. परिवार का कहना है कि पहले भी वन विभाग को पेड़ों के खतरे और पानी की समस्या को लेकर शिकायत की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई.'
शाहपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र में बीते दिन बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा में 19 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा. घटना में तीन महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका उपचार जारी है. जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'जैसे ही मौसम में सुधार होगा, मैं स्वयं शाहपुर का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करुंगा और नुकसान का जायजा लूंगा. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो रहा है, वहां राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है.'
बिलासपुर में दो ट्रकों बीच टक्कर
वहीं, बिलासपुर में शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाग खुर्द के पास दो मल्टी एक्सेल ट्रकों की टक्कर के बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. हादसे के बाद डेढ़ से दो घंटे तक जाम लगा रहा. कई घंटे बीत जाने तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची.
हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. कई बसें जाम में फंसी रही, जिससे भीषण गर्मी के बीच बसों में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों के अनुसार घटनास्थल के पास ही नम्होल पुलिस चौकी है, लेकिन सूचना के बावजूद घंटों तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. वहीं, एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि 'मामला ध्यान में आ गया है, स्थानीय चौकी के पुलिस जवानों को मौके पर भेजा गया है, ताकि लोगों को और लंबे जाम का सामना न करना पड़े.'
खाई में गिरी कार
जिला मंडी के बीएसएल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयदेवी के समीप भगयार में मंगलवार देर शाम एक सड़क हादसा सामने आया. यहां सुंदरनगर से रामपुर की ओर जा रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक की जान बच गई और वो सुरक्षित है.
जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भोजपुर निवासी जतिन सैनी चला रहे थे. सूचना मिलते ही बीएसएल पुलिस थाना की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि 'दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. बरसात के मौसम में पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके.'
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