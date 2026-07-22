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बारिश का कहर: शिमला में मकान पर गिरे पेड़, मंडी में खाई गिरी फॉर्च्यूनर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है. शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन सेत प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है. भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है. मौसम खराब होने के कारण जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और हादसों का दौर जारी है.

राजधानी शिमला के टूटीकंडी वार्ड में ओल्ड बैरियर के पास बुधवार सुबह भारी बारिश के बीच चार पेड़ मकान पर गिर गए, जिससे घर की टीन की छतें क्षतिग्रस्त हो गईं. गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सदस्य घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को पहले ही पेड़ों के खतरे की जानकारी देने का दावा किया है और अब नुकसान की भरपाई की मांग उठाई है.

घर की छत पर गिरे पेड़ (ETV Bharat)

घर की मालिक जसवीर कौर ने बताया कि 'पेड़ सीधे हमारे घर की छत पर गिरा, जिससे पूरे मकान को भारी नुकसान पहुंचा. परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, इसलिए बड़ा हादसा टल गया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि ऊपर स्थित होटल और मोटर बैरियर क्षेत्र से निकलने वाला पानी लंबे समय से उनके घरों की ओर छोड़ा जा रहा है. लगातार हो रहे पानी के रिसाव से जमीन कमजोर हुई और इसी कारण पेड़ गिर गए. परिवार का कहना है कि पहले भी वन विभाग को पेड़ों के खतरे और पानी की समस्या को लेकर शिकायत की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई.'

शाहपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र में बीते दिन बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा में 19 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा. घटना में तीन महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका उपचार जारी है. जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'जैसे ही मौसम में सुधार होगा, मैं स्वयं शाहपुर का दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करुंगा और नुकसान का जायजा लूंगा. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो रहा है, वहां राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है.'