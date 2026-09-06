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हिमाचल में अगस्त में मानसून ने तोड़ी उम्मीदें, अब सितंबर में ऐसा रहेगा मौसम

हिमाचल में 1 जून से 5 सितंबर तक सामान्य से 9 फीसदी कम बारिश हुई. जानिए अगस्त के जिलावार आंकड़े, सितंबर का मौसम आउटलुक .

हिमाचल में इस बार सामान्य से कम बारिश
हिमाचल में इस बार सामान्य से कम बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 1:35 PM IST

5 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार अल नीनो का असर साफ नजर आ गया है. मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का जो अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताया था, वो अब आंकड़ों में साबित हो रहा है. 1 जून से 5 सितंबर तक प्रदेश में सिर्फ 584.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि सामान्य से 9 फीसदी कम है. वहीं इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 643.3 मिलीमीटर है.

वहीं, 6 सितंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. 7 से 9 सितंबर के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में केवल एक-दो स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 7 सितंबर तक एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है. इसके बाद 8 और 9 सितंबर को दोनों जनजातीय जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. मौसम में आ रहे इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

सितंबर में मौसम का अनुमान

इसके साथ ही इस सीजन में बारिश का असमान वितरण देखने को मिला है. कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई तो कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बने. कुल मिलाकर प्रदेश का मानसून अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाया है. अब सितंबर का आउटलुक भी जारी हो चुका है, जिसमें ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा का कहना है कि 'सितंबर माह के आउटलुक है में संभावना है कि तीन जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है. इसी तरह से जिला बिलासपुर में संभावना है कि कई क्षेत्रों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाएगी. बाकी जिलों में इस वर्ष सितंबर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.'

संदीप शर्मा का कहना है कि 'अगस्त महीने में इस बार सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना यहां पर अगस्त में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, सिरमौर में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. बाकी जिलों में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज हुई है. अगस्त माह में चार से पांच वर्ष का डाटा देखें तो उसमें सबसे कम बारिश वर्ष 2021 में रिकॉर्ड की गई थी जो सामान्य से करीब 44 प्रतिशत कम दर्ज की गई थी. इस वर्ष सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश का आंकड़ा है. वहीं, वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी. हालांकि वर्ष 2025 में अगस्त महीने में सामान्य से 68 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई थी. उस दौरान प्रदेश में 431 मिलीमीटर बारिश हुई थी. वहीं इस वर्ष अगस्त में 212 मिलीमीटर बारिश हुई है.'

अगस्त महीने में बारिश का जिलावार आंकड़ा

इस बार अगस्त में लाहौल-स्पीति में सामान्य से 76 और किन्नौर में 64 प्रतिशत कम बारिश हुई. सिरमौर में सामान्य से 17 प्रतिशत अधिक हुई. बिलासपुर में वास्तविक बारिश 356.7 मिलीमीटर के मुकाबले 316.8 मिलीमीटर रही. चंबा में 198.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 291.7 मिलीमीटर है. हमीरपुर में 282 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 400.6 मिलीमीटर है. कांगड़ा में 658 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 631.5 मिलीमीटर है, इस तरह से यहां 4 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. कुल्लू में सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश में दर्ज हुई. मंडी में सामान्य से 11 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. इसी तरह शिमला में 192.1 मिलीमीटर वास्तविक बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य 196.4 मिलीमीटर है और यहां सामान्य से 2 प्रतिशत कम बारिश हुई. सिरमौर में 469.2 मिलीमीटर, सोलन में 287.9 मिलीमीटर और ऊना में 361.2 मिलीमीटर बारिश हुई. इस तरह अगस्त में केवल बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर ऐसे जिले रहे जहां बारिश सामान्य से अधिक रही, जबकि शेष जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. खासकर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, सोलन और चंबा में बारिश की कमी ने मानसून का असमान वितरण साफ तौर पर देखा जा रहा है.

पैटर्न में बदलाव चिंता का विषय: पदम श्री नेकराम शर्मा

पद्मश्री से सम्मानित प्राकृतिक खेती के प्रणेता नेकराम शर्मा का कहना है कि पहाड़ों का मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा. जहां कभी पूरे हिमाचल में बरसात का एक सा पैटर्न रहता था, वहीं अब एक इलाके में बाढ़ जैसी भारी बारिश और दूसरे में सूखे जैसे हालात दिख रहे हैं. यह बदलाव पर्यावरण संकट का नतीजा है और इससे फसलें दोनों तरफ से तबाह हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अब बराबर बारिश नहीं हो रही. कहीं बहुत अधिक तो कहीं बहुत कम बारिश हो रही है, जो पहले नहीं होता था. अत्यधिक बारिश से फसलें सड़ रही हैं और कम बारिश वाले इलाकों में सूखे से नुकसान हो रहा है. बारिश का यह असमान वितरण पर्यावरण की वजह से हो रहा है और यह किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

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