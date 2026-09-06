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हिमाचल में अगस्त में मानसून ने तोड़ी उम्मीदें, अब सितंबर में ऐसा रहेगा मौसम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार अल नीनो का असर साफ नजर आ गया है. मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का जो अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताया था, वो अब आंकड़ों में साबित हो रहा है. 1 जून से 5 सितंबर तक प्रदेश में सिर्फ 584.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोकि सामान्य से 9 फीसदी कम है. वहीं इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 643.3 मिलीमीटर है.

वहीं, 6 सितंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. 7 से 9 सितंबर के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में केवल एक-दो स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 7 सितंबर तक एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है. इसके बाद 8 और 9 सितंबर को दोनों जनजातीय जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है. मौसम में आ रहे इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

सितंबर में मौसम का अनुमान

इसके साथ ही इस सीजन में बारिश का असमान वितरण देखने को मिला है. कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई तो कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बने. कुल मिलाकर प्रदेश का मानसून अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाया है. अब सितंबर का आउटलुक भी जारी हो चुका है, जिसमें ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप शर्मा का कहना है कि 'सितंबर माह के आउटलुक है में संभावना है कि तीन जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है. इसी तरह से जिला बिलासपुर में संभावना है कि कई क्षेत्रों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाएगी. बाकी जिलों में इस वर्ष सितंबर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है.'

संदीप शर्मा का कहना है कि 'अगस्त महीने में इस बार सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और ऊना यहां पर अगस्त में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, सिरमौर में सबसे अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. बाकी जिलों में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज हुई है. अगस्त माह में चार से पांच वर्ष का डाटा देखें तो उसमें सबसे कम बारिश वर्ष 2021 में रिकॉर्ड की गई थी जो सामान्य से करीब 44 प्रतिशत कम दर्ज की गई थी. इस वर्ष सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश का आंकड़ा है. वहीं, वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी. हालांकि वर्ष 2025 में अगस्त महीने में सामान्य से 68 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज हुई थी. उस दौरान प्रदेश में 431 मिलीमीटर बारिश हुई थी. वहीं इस वर्ष अगस्त में 212 मिलीमीटर बारिश हुई है.'