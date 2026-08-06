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मानसून के 38 दिनों में हिमाचल में 142 मौतें, 797 करोड़ की तबाही, लगातार बारिश से बढ़ रहा नुकसान का आंकड़ा

लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में जनजीवन अब भी प्रभावित है. पहाड़ दरकने से कई मार्ग बंद पड़े हैं.

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हिमाचल में मानसून का कहर जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:42 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून राहत से ज्यादा आफत बनकर बरसा है. बादल फटना, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. सड़कें बह गई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं और लोगों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है. हर गुजरते दिन के साथ नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की 6 अगस्त तक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि मानसून के सिर्फ 38 दिनों में हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपये की क्षति हुई है और 142 लोगों की जान जा चुकी है.

सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान

प्रदेश में 30 जून को मानसून की एंट्री के बाद से 6 अगस्त तक मानसून सीजन में हुई विभिन्न घटनाओं में 142 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 78 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है. इस दौरान 224 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं. मानसून से प्रदेश को करीब 797.87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह नुकसान केवल सरकारी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की निजी संपत्तियां, खेती-बागवानी और पशुधन भी इसकी चपेट में आए हैं.

आंकड़ों के अनुसार 22 पक्के और 39 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 90 पक्के और 142 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा 11 दुकानें, 3 श्रमिक शिविर, 183 गौशालाएं और 3 घराट/श्मशान शेड भी मानसून की मार से प्रभावित हुए हैं. प्राकृतिक आपदाओं में 194 पशुओं की मौत हुई है। पशुधन को 31.20 लाख रुपये, कृषि क्षेत्र को 72.04 लाख रुपये और बागवानी क्षेत्र को 6.92 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है.

PWD को सबसे अधिक नुकसान

सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है. विभाग को अब तक करीब 592 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग को 186.83 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को 5.30 करोड़ रुपये और शिक्षा विभाग को 2.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं को दोबारा सुचारु करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.

अब भी 112 सड़कें बंद, बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित

लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में जनजीवन अब भी प्रभावित है. पहाड़ दरकने से कई मार्ग बंद हैं, बिजली व्यवस्था बार-बार बाधित हो रही है और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार शाम तक प्रदेश में 112 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं. इसके अलावा 189 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही, जबकि 61 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं.

रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह की तुलना में कुछ सड़कों को बहाल करने में सफलता मिली है, लेकिन कई नए क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में बहाली कार्य में जुटी हैं, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके.

प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं.

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