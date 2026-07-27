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बरसात में अब तक हिमाचल में एक हजार करोड़ का नुकसान, 16 की मौत, 120 सड़कें यातायात के लिए ठप्प

शिमला: हिमाचल में मानूसन में बारिश का दौर जारी है. कई जिलों में लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान हुआ है.प्रदेश में इस साल अब तक बरसात में एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे नुक्सान का आंकड़ा बढ़ सकता है. वहीं, अब तक 16 लोगो की मौत हुई है. इसके अलावा प्रदेश में बारिश के चलते 120 सड़कें यातायात के लिए ठप्प पड़ी है.

पुष्पेंद्र राना स्पेशल सेक्रेट्री रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि 'प्रदेश में इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसके कारण नुक्सान कम हुआ है. बारिश ज्यादा होने पर नुकसान का आंकड़ा काफी बढ़ा होता, लेकिन सरकार आपदा को लेकर गभीर है. प्रदेश में बरसात में अब तक 19 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं. इस दौरान 4 बादल फटने और 10 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 16 लोगों की जान गई, जबकि एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. बारिश के चलते सड़कों को भी नुक्सान हुआ है. सोमवार को 120 के करीब सड़कें बाधित हैं और सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. हमें आपदा को लेकर तैयार रहना है. कांगड़ा, लाहौल, पांगी में दर्दनाक हादसे हुए हैं. पांगी में 13 लोगों की मौत एक साथ हुई है. हम लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं से राहत पहुंचाने का काम करेंगे.'