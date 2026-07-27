बरसात में अब तक हिमाचल में एक हजार करोड़ का नुकसान, 16 की मौत, 120 सड़कें यातायात के लिए ठप्प

बरसात में अब तक हिमाचल में एक हजार करोड़ का नुकसान, 16 की मौत, 120 सड़कें यातायात के लिए ठप्प
हिमाचल में मानसून से 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. विभाग आपदा को लेकर 24 घंटे सतर्कता बरत रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 4:30 PM IST
शिमला: हिमाचल में मानूसन में बारिश का दौर जारी है. कई जिलों में लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान हुआ है.प्रदेश में इस साल अब तक बरसात में एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिससे नुक्सान का आंकड़ा बढ़ सकता है. वहीं, अब तक 16 लोगो की मौत हुई है. इसके अलावा प्रदेश में बारिश के चलते 120 सड़कें यातायात के लिए ठप्प पड़ी है.
पुष्पेंद्र राना स्पेशल सेक्रेट्री रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि 'प्रदेश में इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसके कारण नुक्सान कम हुआ है. बारिश ज्यादा होने पर नुकसान का आंकड़ा काफी बढ़ा होता, लेकिन सरकार आपदा को लेकर गभीर है. प्रदेश में बरसात में अब तक 19 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं. इस दौरान 4 बादल फटने और 10 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 16 लोगों की जान गई, जबकि एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. बारिश के चलते सड़कों को भी नुक्सान हुआ है. सोमवार को 120 के करीब सड़कें बाधित हैं और सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. हमें आपदा को लेकर तैयार रहना है. कांगड़ा, लाहौल, पांगी में दर्दनाक हादसे हुए हैं. पांगी में 13 लोगों की मौत एक साथ हुई है. हम लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं से राहत पहुंचाने का काम करेंगे.'
सरकार ने शुरू किया आपदा रक्षक एप
उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर विभाग सतर्क है और 24 घंटे हर चीज पर नजर बनाए हुए है. सरकार ने आपदा रक्षक नया एप शुरू किया है, जिस के माध्यम से लोग अपने आसपास होने वाले लैंडस्लाइड सहित अन्य घटनाओं को प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग तक भेज सकते हैं. समय पर सूचना मिलने से राहत बचाव कार्य मे आसानी होती है. आपदा की निगरानी के लिए हम डिडिटल टूल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हिमाचल का कोई भी व्यक्ति हमें कही से भी आपदा के बारे में सूचित कर सकता है. इससे हमारा आपदा सूचना तंत्र मजबूत हुआ है.
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