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50 दिन, 197 मौत, 313 घायल, 279 सड़कें बंद, मानसून सीजन में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 19 अगस्त (सुबह 10:00 बजे) तक की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में मानसून संबंधी आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल मिलाकर 197 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 313 लोग घायल हैं. एक व्यक्ति अब भी लापता है. इस मानसून सीजन में अब तक निजी और सरकारी संपत्ति को 1,00,171.78 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है

279 सड़कें पूरी तरह बंद

बीते कल हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश में 279 सड़कें बंद हुई हैं. सबसे खराब स्थिति मंडी जिले की है जहां 100 सड़कें बंद हैं.(सराज उपमंडल में 35, थलौट में 25, धर्मपुर में 23, सुंदरनगर में 5 सड़कें बंद हैं). चंबा में कुल 83 सड़कें बंद हैं. इसमें चंबा उपमंडल में 22, भटियात 21, तीसा 18, सलुणी 12 सड़कें बंद हैं. शिमला जिले में 26 सड़कें (जुब्बल 19, रामपुर 4, चौपाल 2, सुन्नी 1) कुल्लू में 25 सड़कें (निरमंड 8, कुल्लू 7, बंजार 6, आनी 4) बंद हैं. इसके अलावा सिरमौर में 16, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 6, सोलन में 5, ऊना में 4, लाहौल-स्पीति में 4 और बिलासपुर में 2 सड़कें बंद हैं.

197 लोगों की हुई मौत (ETV Bharat)

197 पहुंचा मौत का आंकड़ा

इस मानसून सीजन में 81 मौतें हुई हैं. इसमें लैंडस्लाइड के कारण 14 मौतें हुई हैं. इसमें कुल 13 मौतें लाहौल स्पीति और 1 चंबा में हुई है. फ्लैश फ्लड के कारण 1 मौत कांगड़ा में दर्ज हुई है. 28 लोगों की मौत पेड़ और चट्टानों के गिरने के कारण हुई है, जिनमें शिमला में 8, कुल्लू में 7, चंबा और मंडी में 4-4, कांगड़ा में 2, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में 1-1 मामला सामने आया है. सांप के काटने से प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई (कांगड़ा 4, सिरमौर 2, शिमला 1, ऊना 1), जबकि करंट लगने से भी 8 लोगों ने जान गंवाई (कांगड़ा 3, ऊना 2, हमीरपुर,मंडी, शिमला 1). डूबने से 5 (सिरमौर 2, कांगड़ा 1, कुल्लू 1, शिमला 1), आग लगने से कुल्लू में 1 मौत दर्ज की गई. अन्य विभिन्न आपदा कारणों से 16 लोगों की मौत हुई. जिलावार मौतों के आंकड़े देखें तो लाहौल-स्पीति में 14, कांगड़ा में 13, शिमला में 12, चंबा में 10, कुल्लू में 9, मंडी में 8, सिरमौर में 7, ऊना में 3, हमीरपुर में 2, किन्नौर में 2 और सोलन में 1 मौत हुई है.