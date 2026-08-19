50 दिन, 197 मौत, 313 घायल, 279 सड़कें बंद, मानसून सीजन में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
इस मानसून सीजन में हिमाचल को 1 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है. सबसे अधिक नुकसान पीडब्ल्यूडी को हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 6:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 19 अगस्त (सुबह 10:00 बजे) तक की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में मानसून संबंधी आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल मिलाकर 197 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 313 लोग घायल हैं. एक व्यक्ति अब भी लापता है. इस मानसून सीजन में अब तक निजी और सरकारी संपत्ति को 1,00,171.78 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है
279 सड़कें पूरी तरह बंद
बीते कल हुई भारी बारिश के बाद प्रदेश में 279 सड़कें बंद हुई हैं. सबसे खराब स्थिति मंडी जिले की है जहां 100 सड़कें बंद हैं.(सराज उपमंडल में 35, थलौट में 25, धर्मपुर में 23, सुंदरनगर में 5 सड़कें बंद हैं). चंबा में कुल 83 सड़कें बंद हैं. इसमें चंबा उपमंडल में 22, भटियात 21, तीसा 18, सलुणी 12 सड़कें बंद हैं. शिमला जिले में 26 सड़कें (जुब्बल 19, रामपुर 4, चौपाल 2, सुन्नी 1) कुल्लू में 25 सड़कें (निरमंड 8, कुल्लू 7, बंजार 6, आनी 4) बंद हैं. इसके अलावा सिरमौर में 16, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 6, सोलन में 5, ऊना में 4, लाहौल-स्पीति में 4 और बिलासपुर में 2 सड़कें बंद हैं.
197 पहुंचा मौत का आंकड़ा
इस मानसून सीजन में 81 मौतें हुई हैं. इसमें लैंडस्लाइड के कारण 14 मौतें हुई हैं. इसमें कुल 13 मौतें लाहौल स्पीति और 1 चंबा में हुई है. फ्लैश फ्लड के कारण 1 मौत कांगड़ा में दर्ज हुई है. 28 लोगों की मौत पेड़ और चट्टानों के गिरने के कारण हुई है, जिनमें शिमला में 8, कुल्लू में 7, चंबा और मंडी में 4-4, कांगड़ा में 2, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में 1-1 मामला सामने आया है. सांप के काटने से प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई (कांगड़ा 4, सिरमौर 2, शिमला 1, ऊना 1), जबकि करंट लगने से भी 8 लोगों ने जान गंवाई (कांगड़ा 3, ऊना 2, हमीरपुर,मंडी, शिमला 1). डूबने से 5 (सिरमौर 2, कांगड़ा 1, कुल्लू 1, शिमला 1), आग लगने से कुल्लू में 1 मौत दर्ज की गई. अन्य विभिन्न आपदा कारणों से 16 लोगों की मौत हुई. जिलावार मौतों के आंकड़े देखें तो लाहौल-स्पीति में 14, कांगड़ा में 13, शिमला में 12, चंबा में 10, कुल्लू में 9, मंडी में 8, सिरमौर में 7, ऊना में 3, हमीरपुर में 2, किन्नौर में 2 और सोलन में 1 मौत हुई है.
सड़क दुर्घटनाओं में 116 लोगों की मौत
मानसून के दौरान खराब मौसम और खस्ताहाल सड़कों के बीच हुए हादसों में 116 लोगों की जान गई है. सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के मामले में सिरमौर जिला शीर्ष पर है, जहां 17 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा चंबा में 16, कुल्लू में 14, शिमला में 14, कांगड़ा में 12, ऊना में 12, सोलन में 11, किन्नौर में 5, लाहौल-स्पीति में 5, मंडी में 5, बिलासपुर में 4 और हमीरपुर में 1 व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत दर्ज की गई है.
1,000 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान
बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश को भारी नुकसा हुआ है. सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की बात करें तो लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा ₹75,090.82 लाख और जल शक्ति विभाग को ₹22,746.11 लाख का नुकसान हुआ है. बिजली बोर्ड को ₹530.61 लाख, स्वास्थ्य विभाग को ₹214.20 लाख, कृषि क्षेत्र को ₹72.04 लाख और बागवानी क्षेत्र को ₹6.92 लाख का नुकसान हुआ है.
निजी संपत्ति में प्रदेश के कुल 85 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें 32 पक्के और 53 कच्चे मकान शामिल हैं। इसके साथ ही 314 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है, जिनमें 117 पक्के और 197 कच्चे घर हैं। राज्य में 14 दुकानें व फैक्ट्रियां, 5 लेबर शेड, 5 घराट/शमशान घाट और 284 गोशालाएं नष्ट हो गई हैं। प्राकृतिक आपदा में 429 पशुओं की मौत हुई है.
कई इलाकों में बिजली-पानी सेवाएं ठप
प्रदेश भर में 310 बिजली ट्रांसफार्मर (DTR) बंद होने से बड़े इलाके अंधेरे में डूबे हैं. लाहौल-स्पीति में 101, सिरमौर में 78, मंडी में 64, शिमला में 27, सोलन में 15, ऊना में 14, हमीरपुर में 9 और कुल्लू में 2 ट्रांसफार्मर ठप हैं. इसके साथ ही 84 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें हमीरपुर की 32 (बड़सर 21, भोटा 11), सिरमौर की 23 (संगड़ाह 23), शिमला की 17 (जुब्बल 8, रामपुर 7, चौपाल 2), चंबा की 10 (भटियात 10) और सोलन की 2 योजनाएं शामिल हैं. संबंधित विभाग बहाली के काम में जुटे हुए हैं.
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