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हिमाचल की इन सड़कों पर भूलकर भी न करें लापरवाही, बारिश में कभी भी गिर सकती हैं चट्टानें

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. भारी बारिश के कारण कई सड़कें संवेदनशील बनी हुई हैं और कुछ स्थानों पर कभी भी पहाड़ खिसकने का खतरा बना रहता है. हाल ही में चंबा और लाहौल-स्पीति जिले के बॉर्डर पर स्थित कडू नाला के पास चट्टान गिरने से टाटा सूमो में सवार 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद प्रशासन ने भी लोगों से बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है. विशेष रूप से मंडी-कुल्लू, औट-लुहरी और भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर यात्रा करने वालों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है.

मंडी-कुल्लू मार्ग पर कई संवेदनशील स्थान

मंडी से कुल्लू तक का राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश के मौसम में सबसे अधिक प्रभावित मार्गों में गिना जाता है. पंडोह डैम के आसपास का क्षेत्र, जोगणी माता मंदिर के समीप पहाड़ी और थलोट के झलोगी इलाके में अक्सर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं. हाल के दिनों में भी भारी बारिश के कारण झलोगी के पास मलबा आने से सड़क कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी थी. ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.

बरसात में सड़कों पर संभलकर करें सफर (ETV BHARAT)

कुल्लू-मनाली फोरलेन पर भी बना रहता है खतरा

जिया से कुल्लू तक बने फोरलेन मार्ग पर करीब पांच ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां बारिश के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने की आशंका बनी रहती है. वहीं जिया से मनाली तक लगभग 50 किलोमीटर के सफर में करीब दस संवेदनशील स्थान ऐसे हैं, जहां लगातार बारिश होने पर चट्टानें और मलबा सड़क पर आ सकता है. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बारिश के दौरान इन इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें.

औट-लुहरी और भुंतर-मणिकर्ण मार्ग भी जोखिम

औट-लुहरी हाईवे-305 पर भी मानसून के दौरान कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है. बंजार और आनी को जोड़ने वाले इस मार्ग पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. वहीं भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर आठ से दस ऐसे स्थान हैं, जहां चट्टानें गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है. घटीगढ़ क्षेत्र इस मार्ग का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है. पिछले दो वर्षों में यहां चार वाहन पत्थर गिरने की चपेट में आ चुके हैं. इसी वर्ष 18 अप्रैल को अचानक मलबा और चट्टानें गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई थी. हालांकि चालक और यात्री समय रहते बाहर निकल गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया.