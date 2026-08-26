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हिमाचल में बारिश का असर, 98 सड़कें बंद, नुकसान 1168 करोड़ के पार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार भले ही अब धीमी पड़ने लगी हो, लेकिन बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण मुसीबतें काम होने का नाम नहीं ले रही है. पहाड़ों पर बारिश थमने के बाद जहां मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कई इलाकों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाई हैं. प्रदेश में फिलहाल 98 सड़कें बंद हैं, जबकि 5 स्थानों पर बिजली आपूर्ति और 20 स्थानों पर जलापूर्ति बाधित है. ऐसे में मानसून की सक्रियता कम होने के बावजूद आपदा से उबरने की चुनौती प्रशासन के सामने बनी हुई है.

प्रदेश में 30 जून से अब तक मानसून और इससे जुड़ी घटनाओं के कारण 1168 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया जा चुका है. नुकसान का यह आंकड़ा प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर बारिश की गंभीर मार को दर्शाता है. सड़कें, बिजली और जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने के साथ कई क्षेत्रों में लोगों को रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है.

237 लोगों की गई जान

बारिश और मानसून के दौरान प्रदेश में अब तक कुल 237 लोगों की मौत हुई है. इनमें 98 लोगों की जान प्राकृतिक आपदाओं के कारण गई, जबकि 139 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है. इस तरह मानसून का असर केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहा, इससे जान-माल की भारी क्षति भी प्रदेश को झेलनी पड़ी है.