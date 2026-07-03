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धीमी दस्तक, फीकी बरसात, इस बार हिमाचल में मानसून के कदम सुस्त, बारिश की कमी बढ़ाएगी चिंता

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा कि, "हिमाचल में मानसून नॉर्मल तारीख से 5 दिन लेट यानी 25 जून की जगह 1 जुलाई को पहुंचा है, जो पूरे प्रदेश में अभी एक्टिव बना हुआ है. लाहौल स्पीति चंबा और कुल्लू जिला के कुछेक स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी. जुलाई महीने में चार सप्ताह की बात करें तो पहले सप्ताह में 9 जुलाई तक हमें अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. इस दौरान मिड और लोअर हिल में ज्यादातर स्थानों पर नॉर्मल या इससे से अधिक बारिश हो सकती है. वहीं, 9 से 16 जुलाई के दूसरे सप्ताह में पूरे प्रदेश में काफी अच्छी बारिश होने वाली है. इसी तरह से जुलाई के तीसरे सप्ताह 16 से 23 तक मिड हिल में बारिश की एक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी. लेकिन, जुलाई के आखिरी सप्ताह 23 से 30 तक पूरे प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश होगी."

कम बारिश का असर केवल खेतों और बागानों तक सीमित नहीं रहेगा, यह नदियों, नालों, जलाशयों और प्राकृतिक जलस्रोतों के जलस्तर पर भी पड़ेगा. इससे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन जैसे कई अहम क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. आखिर पूरे मानसून सीजन में हिमाचल में सामान्य से कितनी कम बारिश होने का अनुमान है? जुलाई से सितंबर तक मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ETV भारत ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटिहार से खास बातचीत की.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने पांच दिन की देरी से दस्तक दी, वहीं इसकी रफ्तार पूरे सीजन में भी सुस्त रहने के संकेत मिल रहे हैं. जून में सामान्य से 35 फीसदी कम बारिश ने मौसम के मिजाज की शुरुआती तस्वीर साफ कर दी है और अब मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी मानसूनी गतिविधियां सामान्य से कमजोर रह सकती हैं. पिछले साल प्रदेश ने मानसून सीजन में सामान्य से 39 फीसदी अधिक बारिश का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है.

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा कि, जुलाई महीने में 256 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है. लेकिन, इस बार जुलाई महीने का जो पूर्वानुमान है तो प्रदेश के लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू जिला के कुछेक स्थानों को छोड़कर बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं.

इस मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की संभावना (ETV Bharat)

जून महीने में सामान्य से कम हुई बारिश

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा कि, प्रदेश भर में जून महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 101 मिलीमीटर के आसपास का है. लेकिन इस साल जून महीने में 66 से 68 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो सामान्य से 35 फीसदी कम है. उन्होंने कहा कि जून महीने में हमने पहले ही हिमाचल में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया था.

मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा कि, ओवर ऑल मानसून सीजन में जो आईएमडी का जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूर्वानुमान है. इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश होगी. लेकिन, इस दौरान लाहौल स्पीति, चंबा और और कल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र में कुछ स्थानों पर थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है. बाकी प्रदेश के अन्य स्थानों पर सामान्य से कम बारिश होगी. उन्होंने कहा कि जून महीने में सामान्य से 35 मिलीमीटर कम बारिश हुई है. इसी तरह से जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा अगस्त और सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश रहेगी.

मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश का अनुमान (ETV Bharat)

734.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटिहार ने कहा कि, प्रदेश भर में मानसून सीजन में सामान्य बारिश का आंकड़ा 734.4 मिलीमीटर बारिश का है. लेकिन इस बार सभी जिलों में मिनिमम 10 फीसदी बारिश पूरे मानसून सीजन में कम रहने वाली है.

किस महीने सामान्य बारिश का कितना आंकड़ा

आसमान में घिरते बादलों के साथ अब प्रदेश की निगाहें मानसून पर टिक गई हैं. जून से सितंबर तक का मानसून सीजन प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सालभर की अधिकांश वर्षा इसी अवधि में दर्ज होती है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जून से सितंबर तक चार महीने के मानसून सीजन के दौरान सामान्य वर्षा का औसत 734.4 मिलीमीटर निर्धारित है.

किस साल कब मानसून ने दी दस्तक? (ETV Bharat)

इस पूरे सीजन में जून में सामान्य वर्षा 101.1 मिलीमीटर रहती है, जबकि जुलाई सबसे अधिक बारिश वाले महीनों में शामिल है, जहां सामान्य वर्षा का आंकड़ा 256 मिलीमीटर है. अगस्त में भी बारिश का सिलसिला लगभग इसी स्तर पर बना रहता है और सामान्य वर्षा 256.8 मिलीमीटर दर्ज की जाती है. इसके बाद सितंबर में मानसून की विदाई के साथ सामान्य वर्षा घटकर 120.5 मिलीमीटर रह जाती है. यही चार महीने प्रदेश के जल भंडार, खरीफ फसलों की स्थिति और भूजल स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं.

शिमला में बारिश (ETV Bharat)

मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश?

हिमाचल में मानसून बारिश का रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बारिश के आंकड़ों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. वर्ष 2016 में 623.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18.3 फीसदी कम रही. वर्ष 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम थी. वर्ष 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 21.4 फीसदी ज्यादा रही. वर्ष 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम थी.

मानसून सीजन में बारिश (ETV Bharat)

वर्ष 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 25.7 फीसदी कम रही. वर्ष 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई. वर्ष 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वर्ष 2023 में 886 मिलीमीटर बारिश हुई. वर्ष 2024 में 600.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18 फीसदी कम रही. वर्ष 2025 में 1022 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 39 फीसदी ज्यादा थी.

हिमाचल में मानसून की धीमी दस्तक (ETV Bharat)

पिछले वर्षों में कब-कब पहुंचा मानसून

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, साल 2011 में 25 जून को हिमाचल में मानसून ने दस्तक दी. साल 2012 में 27 जून, 2013 में 15 जून, 2015 में 24 जून, 2016 में 21 जून, 2018 में 27 जून, 2020 में 24 जून, 2021 में 13 जून, 2022 में 29 जून, 2023 में 24 जून, 2024 में 27 जून, 2025 में 20 जून को मानसून ने दस्तक दी. वहीं, इस साल यानी 2026 में 1 जुलाई को हिमाचल में मानसून की एंट्री हुई है.

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