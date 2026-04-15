हिमाचल में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट, मौसम विभाग ने बताया जून से सितम्बर तक कैसी होगी बारिश
2025 में मानसून सीजन में सामान्य अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई. लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:25 AM IST
शिमला: हिमाचल में हर साल मानसून अपने साथ राहत लाने के साथ कई बार तबाही लेकर भी आता है. पिछले कुछ सालों में मानसून ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए हैं. बादल फटने की घटनाओं, भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया है. पिछली साल यानी वर्ष 2025 में मानसून सीजन में सामान्य अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी. इस दौरान लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए थे. ऐसे में इस साल के मानसून को लेकर लोगों की चिंताएं स्वाभाविक हैं.
वहीं, मंगलवार को मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 को लेकर अपना पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अपेक्षाकृत मानसून में कम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, जून से सितंबर तक सक्रिय रहने वाला मानसून इस बार राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है. लाहौल-स्पीति जिले में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है. वहीं चंबा, किन्नौर और हमीरपुर के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य के करीब रहने के आसार जताए गए हैं.
वर्षा दीर्घावधि औसत का 92 फीसदी रहने की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक 2026 में पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की ऋतु (जून से सितंबर) में होने वाली बारिश औसत का 92 फीसदी रह सकती हैं. हालांकि इसमें 5 फीसदी की कमी या अधिकता रह सकती है. वहीं वर्ष 1971 से 2020 की अवधि के आधार पर पूरे देश में इस ऋतु में वर्षा का दीर्घावधि औसत 87 मिलीमीटर है. 2026 में पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून में होने वाली वर्षा सामान्य से नीचे (दीर्घावधि औसत का 90-95 फीसदी) रहने की अधिक संभावना है. विभाग ने मानसून वर्षा के लिए पांच श्रेणी वाला संभाव्यता पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य से नीचे होने की सबसे अधिक संभावना है. इसी के तहत हिमाचल में भी अधिकतर हिस्सों में मानसून में सामान्य से कम बारिश होने के आसार जताए गए हैं.
हिमाचल में किस जिले में कितनी सामान्य बारिश
हिमाचल में मानसून हर साल अपने साथ राहत और चुनौतियां दोनों एक साथ लाता है. जून से सितंबर तक का समय राज्य के लिए बारिश का मुख्य मौसम माना जाता है, जब पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जीवन पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाता है. इसी दौरान खेती, पेयजल और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति तय होती है, वहीं भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है.
सामान्य बारिश का आंकड़ा
मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में प्रदेश में औसतन 734.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है. हालांकि यह आंकड़ा पूरे हिमाचल का सामूहिक औसत है, वहीं राज्य के 12 जिलों में सामान्य वर्षा का स्तर अलग-अलग निर्धारित है. जिसमें बिलासपुर में मानसून सीजन में सामान्य बारिश का आंकड़ा 819.1 मिलीमीटर बारिश का है. इसी तरह से 853.4 मिलीमीटर, हमीरपुर 973.2 मिलीमीटर, कांगड़ा 1622.4 मिलीमीटर, किन्नौर 274.8 मिलीमीटर, कुल्लू 548 मिलीमीटर, लाहौल स्पीति 382.9 मिलीमीटर, मंडी 1097.5 मिलीमीटर, शिमला 627.5 मिलीमीटर, सिरमौर 1183.8 मिलीमीटर, सोलन 874.3 मिलीमीटर और ऊना जिला में सामान्य बारिश का आंकड़ा 953 मिलीमीटर बारिश का है.
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