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हिमाचल में मानसून को लेकर आया ये बड़ा अपडेट, जानें इस बार होगी कितनी बारिश?

इस साल मानसून को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि क्या फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा या मौसम सामान्य रहेगा. इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मानसून 2026 को लेकर अपडेट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन कमजोर रहने की संभावना है. अनुमान के मुताबिक इस बार प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान करीब 670 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जो सामान्य से लगभग 10 प्रतिशत कम रहने की संभावना है. हालांकि मौसम की गतिविधियों में बदलाव संभव है, इसलिए आने वाले दिनों में जारी होने वाले अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा.

वर्ष 2025 के मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई थी. 20 मई को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और 26 सितंबर तक इसका प्रभाव बना रहा. इस दौरान प्रदेश में 1022 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक थी. भारी बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई थीं. वहीं, सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और कई लोगों की जान भी चली गई थी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून की दस्तक का इंतजार शुरू हो गया है. पिछले साल मानसून ने प्रदेश में जिस तरह तबाही मचाई थी, उसकी यादें अभी भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. लगातार हुई भारी बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ था, वहीं सड़कें, पुल, मकान और कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा था. ऐसे में मानसून सीजन नजदीक आते ही लोगों की नजरें मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर टिकी हुई हैं.

मौसम विभाग के अनुसार सामान्य तौर पर 25 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाता है. हालांकि मानसून के प्रवेश की सटीक तारीख उत्तर भारत में इसकी प्रगति पर निर्भर करती है. विभाग लगातार मानसूनी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है और समय-समय पर लोगों को जानकारी दी जाएगी. पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में मौसम तेजी से बदलता है. ऐसे में मानसून कमजोर रहने के अनुमान के बावजूद प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

हिमाचल में अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम (ETV BHARAT)

हिमाचल में कब-कब पहुंचा मानसून?

हिमाचल में मानसून के आगमन का समय हर साल अलग रहा है. पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में मानसून सबसे जल्दी 13 जून को हिमाचल पहुंचा था. वहीं वर्ष 2019 में मानसून ने सबसे देर से 2 जुलाई को दस्तक दी थी. वर्ष 2016 में मानसून 21 जून, 2017 में 1 जुलाई, 2018 में 27 जून, 2019 में 2 जुलाई, 2020 में 24 जून, 2021 में 13 जून, 2022 में 29 जून, 2023 में 24 जून, 2024 में 27 जून और वर्ष 2025 में 20 जून को मानसून हिमाचल पहुंचा था.

हिमाचल में कब-कब पहुंचा मानसून? (ETV BHARAT GFX)

मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश?

मानसून के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में प्रदेश में बारिश का मिजाज लगातार बदलता रहा है. वर्ष 2016 में हिमाचल में 623.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18.3 फीसदी कम थी. वर्ष 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रही. वर्ष 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक थी. वर्ष 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही. वर्ष 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 25.7 फीसदी कम दर्ज की गई. वर्ष 2021 में 688.6 मिलीमीटर, वर्ष 2022 में 716.2 मिलीमीटर और वर्ष 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. वर्ष 2024 में प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 18 फीसदी कम रही. वहीं वर्ष 2025 में सबसे अधिक 1022 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक थी.

मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश (ETV BHARAT GFX)

इस साल कमजोर रहेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर 21 जून के आसपास मानसून हिमाचल में प्रवेश करता है और 25 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है. इस बार प्रदेश में करीब 670 मिलीमीटर या इससे कम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग मानसून की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए है और समय रहते अपडेट जारी किए जाएंगे.

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