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हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, आंधी-तूफान की चेतावनी

सराज: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. खासकर ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश कहर बनकर बरस रही है. कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते खासा नुकसान हो रहा है. भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, कई जगहों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बीते रोज भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर भारी बारिश और कुछ स्थानों भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.

भारी बारिश के बाद नालों में तब्दील हुई सड़कें (ETV Bharat)

इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा. 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. 11 से 15 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेशभर में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. इसके अलावा 15 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, 15 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.