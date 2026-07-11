हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, आंधी-तूफान की चेतावनी
भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें बनी तालाब, प्रदेशभर में जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:25 AM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. खासकर ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश कहर बनकर बरस रही है. कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते खासा नुकसान हो रहा है. भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, कई जगहों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भी जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बीते रोज भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कई स्थानों पर भारी बारिश और कुछ स्थानों भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.
इस दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा. 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. 11 से 15 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेशभर में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. इसके अलावा 15 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, 15 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
सराज में गड्ढे कर रहे लोगों का स्वागत
वहीं, मानसून की शुरुआती बारिश के बाद से ही मंडी जिले के सराज में हाल बेहाल हैं. पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में व्यवस्था परिवर्तन धरातल पर साफ नजर आ रहा है. यहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों का स्वागत सड़कें पर पड़े गड्ढे करते हैं. बरसात आते ही ये सड़कें तलाश में तब्दील हो जाती हैं. जिसने लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है.
अब तक जंजैहली में 90 लाख का नुकसान
गुरुवार रात से शुक्रवार तक हुई बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग के जंजैहली मंडल की 41 सड़कें बंद हो गई. हालांकि इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मशीनरी भेजकर शाम 5 बजे तक 21 सड़कों को बहाल कर दिया गया. लोक निर्माण विभाग जंजैहली के अधिशासी अभियंता नीतीश कुमार ने बताया कि अभी तक बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग मंडल जंजैहली में करीब 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं, अभी मानसून की सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं.