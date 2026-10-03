हिमाचल में 125 सालों में 41वां सबसे सूखा मानसून, 11 फीसदी कम बारिश के साथ प्रदेश से हुई विदाई
हिमाचल प्रदेश में मानसून का मिजाज हर साल बदल रहा है. किसी साल ज्यादा तो किसी साल कम बारिश हो रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 4:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरी तरह विदा ले ली है. मौसम विभाग की ओर से जारी मानसून रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश में मानसूनी बादलों की बेरुखी साफ देखने को मिली. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 125 वर्षों (1901 से 2026) के इतिहास में इस साल राज्य में 41वां सबसे कम वर्षा वाला मानसून दर्ज किया गया है. जून के आखिरी हफ्ते में सात दिन की देरी से यानी 30 जून को दाखिल हुए मानसून ने अपने चार महीनों के सफर के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कभी भारी बारिश तो कभी सूखे जैसी असमान स्थिति पैदा की और सामान्य तिथि (25 सितंबर) से 8 दिन देरी से यानी 3 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से विदाई ले ली.
सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, इस मानसून सीजन (जून से सितंबर) में हिमाचल प्रदेश में औसतन 652.3 मिमी वास्तविक वर्षा हुई, जो कि 734.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 11 फीसदी कम है. हालांकि इसे मौसम विभाग के मानकों के तहत सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जिलों के स्तर पर बारिश का वितरण काफी असामान्य रहा. जहां किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य बारिश दर्ज की गई, वहीं हमीरपुर जिला वर्षा की कमी से जूझा और जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति में भारी सूखा देखने को मिला.
कमजोर रही सीजन की शुरुआत
हिमाचल में जून के महीने में 64.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 36 फीसदी कम रही. हालांकि, जुलाई महीने में मानसून ने रफ्तार पकड़ी और 272.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई. ऐसे में जुलाई महीने में मौसम ने जरूर कुछ राहत पहुंचाई.इसके बाद अगस्त में मानसून ने निराश किया. प्रदेश में अगस्त महीने में 212.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 17 फीसदी कम रही. वहीं सितंबर में भी मानसून की रफ्तार सुस्त रही. इस दौरान प्रदेश भर में 103.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 14 फीसदी कम रही. इसी तरह से पूरे सीजन के दौरान प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के कुल 14 दिन दर्ज किए गए, जिनमें जुलाई में 8 दिन, अगस्त में 4 दिन और सितंबर में 2 दिन शामिल हैं. मानसून के विदा होने के साथ ही अब पहाड़ी राज्य में हल्की ठंडक ने दस्तक देनी शुरू कर दी है.
2015 से 2026 तक बारिश का पूरा गणित
हिमाचल प्रदेश में मानसून का मिजाज हर साल बदल रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 वर्षों (2015 से 2026) के दौरान प्रदेश में बारिश का मिला-जुला और कई बार उतार-चढ़ाव भरा दौर देखने को मिला है. जहां साल 2025 में रिकॉर्ड 1022.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, वहीं साल 2020 में 567.4 मिलीमीटर बारिश के साथ राज्य को सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. पिछले 12 सालों में वर्ष 2020 में सामान्य से 26 फीसदी कम दर्ज की गई.
- प्रदेश में वर्ष 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 16 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2016 में 623.9 मिलीमीटर बारिश के साथ मानसून सीजन में 18 फीसदी बारिश की कमी दर्ज हुई.
- वर्ष 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 6 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2018 में प्रदेश में झमाझम बारिश हुई और 927.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 21 फीसदी अधिक रही.
- वर्ष 2019 में हिमाचल में 686.9 मिलीमीटर बारिश के साथ 10 फीसदी की कमी दर्ज की गई.
- वर्ष 2020 में प्रदेश में मानसून काफी कमजोर रहा। इस दौरान केवल 567.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 26 फीसदी कम रही.
- वर्ष 2021 में हिमाचल में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम दर्ज की गई.
- वर्ष 2022 में प्रदेशभर में 716.2 मिलीमीटर बारिश के साथ मानसून करीब सामान्य स्थिति में 2 फीसदी की हल्की कमी के साथ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.
- वर्ष 2023 में एक बार प्रदेश में फिर जोरदार मानसून देखने को मिला, जिसमें 886.0 मिलीमीटर बारिश के साथ 21 फीसदी अधिक दर्ज की गई.
- वर्ष 2024 में बारिश में फिर गिरावट आई और प्रदेश में 600.8 मिलीमीटर बारिश के साथ 18 फीसदी की कमी दर्ज हुई.
- वर्ष 2025 में हिमाचल में इस दशक का सबसे भीषण मानसून रहा, जिसमें रिकॉर्ड 1022.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की हुई, जो सामान्य से 39 फीसदी अधिक रही.
- वर्ष 2026 यानी चालू वर्ष में 652.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 11 फीसदी कम है.
वर्षवार मानसून का आगमन और विदाई
- वर्ष 2015 में मानसून ने 24 जून को दस्तक दी और 29 सितंबर को विदाई ली.
- वर्ष 2016 में मानसून 21 जून को हिमाचल में पहुंचा और 5 अक्टूबर को विदा हुआ.
- वर्ष 2017 में मानसून 1 जुलाई को पहुंचा और 30 सितंबर को विदा हुआ.
- वर्ष 2018 में मानसून का आगमन 27 जून को हुआ, जबकि विदाई 1 अक्तूबर को हुई.
- वर्ष 2019 में मानसून ने 2 जुलाई को दस्तक दी और 11 अक्तूबर को विदा हुआ.
- वर्ष 2020 में मानसून ने 24 जून को एंट्री हुई और 30 सितंबर को इसकी विदाई हुई.
- वर्ष 2021 में मानसून 13 जून को पहुंचा, जबकि इसकी विदाई 10 अक्तूबर को हुई.
- वर्ष 2022 में मानसून का आगमन 29 जून को हुआ और 3 अक्तूबर को विदा हुआ.
- वर्ष 2023 में मानसून 24 जून को पहुंचा और 6 अक्तूबर को इसकी विदाई हुई.
- वर्ष 2024 में मानसून ने 27 जून को प्रवेश किया, जबकि विदाई 2 अक्तूबर को हुई.
- वर्ष 2025 में मानसून का आगमन 20 जून को हुआ और 26 सितंबर को इसकी विदाई दर्ज की गई.
- वर्ष 2026 यानि इस साल मानसून ने 30 जून को दस्तक दी, वहीं 3 अक्टूबर को विदाई हुई.
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