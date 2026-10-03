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हिमाचल में 125 सालों में 41वां सबसे सूखा मानसून, 11 फीसदी कम बारिश के साथ प्रदेश से हुई विदाई

हिमाचल से विदा हुआ मानसून ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरी तरह विदा ले ली है. मौसम विभाग की ओर से जारी मानसून रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश में मानसूनी बादलों की बेरुखी साफ देखने को मिली. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 125 वर्षों (1901 से 2026) के इतिहास में इस साल राज्य में 41वां सबसे कम वर्षा वाला मानसून दर्ज किया गया है. जून के आखिरी हफ्ते में सात दिन की देरी से यानी 30 जून को दाखिल हुए मानसून ने अपने चार महीनों के सफर के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कभी भारी बारिश तो कभी सूखे जैसी असमान स्थिति पैदा की और सामान्य तिथि (25 सितंबर) से 8 दिन देरी से यानी 3 अक्टूबर को पूरे प्रदेश से विदाई ले ली.

सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश ​मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, इस मानसून सीजन (जून से सितंबर) में हिमाचल प्रदेश में औसतन 652.3 मिमी वास्तविक वर्षा हुई, जो कि 734.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 11 फीसदी कम है. हालांकि इसे मौसम विभाग के मानकों के तहत सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जिलों के स्तर पर बारिश का वितरण काफी असामान्य रहा. जहां किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में सामान्य बारिश दर्ज की गई, वहीं हमीरपुर जिला वर्षा की कमी से जूझा और जनजातीय जिले लाहुल-स्पीति में भारी सूखा देखने को मिला. सामान्य से 11 फीसदी कम हुई बारिश (ETV BHARAT) कमजोर रही ​सीजन की शुरुआत