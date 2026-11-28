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हिमाचल में 15 करोड़ से बनेगा आधुनिक सेब उत्कृष्टता केंद्र, न्यूजीलैंड की तकनीक से तैयार होगी रोगमुक्त पौध

हिमाचल में बनेगा आधुनिक सेब उत्कृष्टता केंद्र ( ETV Bharat )

शिमला: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और न्यूजीलैंड के उच्च स्तरीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल के बीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में बताया करवाया गया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बागवानों के हित में सेब की फसल के लिए हिमाचल प्रदेश में एक आधुनिक उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना करना है.

इस बैठक का उदेश्य उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से बागवानों को रूटस्टॉक्स पर तैयार उच्च गुणवत्ता वाली और रोग-मुक्त सेब की पौध उपलब्ध कराना, सेब की नई और उन्नत किस्मों तथा विश्वस्तरीय बागवानी तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन करना व बदलते जलवायु परिवेश के अनुरूप उच्च-घनत्व वाले बगीचों की स्थापना को बढ़ावा देना है.