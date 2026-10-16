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बिलासपुर में शुरू होगी मोबाइल ड्रग टेस्टिंग, डिप्टी कमिश्नर का होगा पहला टेस्ट

बिलासपुर में शुरू होगी मोबाइल ड्रग टेस्टिंग ( @Bilaspur DC )

By PTI 2 Min Read

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की पहली मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन, बिलासपुर जिला प्रशासन ने पुलिस को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपने कैंपेन के तहत दी है और डिप्टी कमिश्नर सबसे पहले इस टेस्ट से गुजरेंगे.

डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने कहा, "हम राज्य की पहली 'सो-टैक्सा' मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन शुरू करने वाले हैं. सबसे पहला टेस्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में होगा, जिसकी शुरुआत मैं खुद करूंगा"