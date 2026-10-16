बिलासपुर में शुरू होगी मोबाइल ड्रग टेस्टिंग, डिप्टी कमिश्नर का होगा पहला टेस्ट
मोबाइल ड्रग टेस्टिंग 6 मुख्य कैटेगरी के सब्सटेंस एम्फैटेमिन, मेथाम्फैटेमिन, बेंजोडायजेपाइन, कैनाबिस, कोकेन और ओपिएट्स की पहचान कर सकती है.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 6:12 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह की पहली मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन, बिलासपुर जिला प्रशासन ने पुलिस को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपने कैंपेन के तहत दी है और डिप्टी कमिश्नर सबसे पहले इस टेस्ट से गुजरेंगे.
डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने कहा, "हम राज्य की पहली 'सो-टैक्सा' मोबाइल ड्रग टेस्टिंग मशीन शुरू करने वाले हैं. सबसे पहला टेस्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में होगा, जिसकी शुरुआत मैं खुद करूंगा"
उन्होंने ने बताया कि 'सो-टॉक्सा' मशीन की कीमत लगभग ₹19 लाख है और यह छह मुख्य कैटेगरी के सब्सटेंस एम्फैटेमिन, मेथाम्फैटेमिन, बेंजोडायजेपाइन, कैनाबिस (THC), कोकेन और ओपिएट्स की पहचान कर सकती है. यह 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स/हेरोइन) से जुड़े मामलों में शामिल सब्सटेंस के नेचर का एनालिसिस करने के लिए खास तौर पर जरूरी है.
उन्होंने आगे कहा, इसके बाद, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों का भी टेस्ट होगा. उनके ऑफिस में SDM, ADC और दूसरे अधिकारी और स्टाफ भी टेस्ट करेंगे. इस बारे में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
यह मोबाइल ड्रग टेस्टिंग सिस्टम पुलिस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए दिया था. यह मशीन ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों में मौके पर ही टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है. इस कदम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता और जवाबदेही का एक मजबूत मैसेज देना है.
उन्होंने कहा कि इस मोबाइल सिस्टम का एक बड़ा फायदा यह है कि यह तय सैंपलिंग और टेस्टिंग प्रोटोकॉल के आधार पर शुरुआती, मौके पर ही टेस्टिंग की इजाजत देता है, जिससे जांच एजेंसियों को संदिग्ध चीजों के बारे में तुरंत जानकारी मिलती है.
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