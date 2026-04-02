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हिमाचल में अचानक गायब हुई मां-बेटी और ननद, इस जिले में 3 महीने में 110 महिलाएं लापता

मंडी: हिमाचल प्रदेश में एक साथ मां-बेटी और ननद के लापता होने से लोगों में दहशत का माहौल है. रहस्यमयी गुमशुदगी का ये मामला मंडी जिले के उपमंडल गोहर से सामने आया है. यहां 23 साल की एक महिला अपनी 11 माह की बच्ची और 13 साल की ननद को साथ लेकर अचानक लापता हो गई है. वहीं, इस घटना के बाद से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है.

मायके जाने के लिए निकली थी घर से

डीएसपी मंडी दिनेश कुमार ने बताया कि कटवानी कटवाड्डी की रहने वाली 23 वर्षीय निशा कुमारी मंगलवार शाम को अपने मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी. उस समय उसके साथ उसकी 11 महीने की बेटी और 13 साल की ननद भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद तीनों ही कहां गई, इसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया है. जब तीनों निशा के मायके नहीं पहुंची तो परिजनों ने अपने स्तर पर उनकी तलाश की. रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और संभावित जगहों पर ढूंढा गया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी. घर से निकलने के बाद निशा कुमारी का मोबाइल भी बंद आ रहा था, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई. जिसके बाद परिजनों ने बुधवार को गोहर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.