हिमाचल में अफसरशाही को लेकर एक और विवाद, अब इस मंत्री ने DC मंडी को दिया प्रिविलेज नोटिस, जानें क्या है मामला?

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन को विशेषाधिकार नोटिस जारी किया है.

मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा डीसी मंडी को जारी किया विशेषाधिकार नोटिस
मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा डीसी मंडी को जारी किया विशेषाधिकार नोटिस (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल की सुकून भरी राजनीति में इन दिनों सत्ता और अफसरशाही के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नौकरशाही के बीच हाल ही में उपजे विवाद के बाद अब नियमों के उल्लंघन के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. ताजा मामला मंडी ज़िले से जुड़ा है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रोटोकॉल के पालन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने DC मंडी अपूर्व देवगन के रवैये पर सवाल उठाते हुए प्रिविलेज नोटिस दिया है.

मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा डीसी मंडी को जारी किया विशेषाधिकार नोटिस
मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा डीसी मंडी को जारी किया विशेषाधिकार नोटिस (privilege notice)

मंत्री यादविंद्र गोमा ने नोटिस में कहा, 'वे मंडी में 26 जनवरी को आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने को गए थे. इस समारोह में शामिल होने के लिए वे 25 जनवरी को मंडी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंडी पहुंचने पर यह देखा गया कि DC अपूर्व देवगन, IAS उपस्थित नहीं थे. जिस मंत्री खासकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, प्रशासनिक उदासीनता और असंवेदनशीलता करार दिया. इसे एक सामान्य चूक के रूप में नहीं माना जा सकता'.

नोटिस में लगाए हैं ये आरोप

आयुष, युवा सेवा एवं खेल और कानून मंत्री ने यादविंद्र गोमा ने सम्मानित सदन के संज्ञान में एक गंभीर मामला लाना चाहता हूं, जिसमें डीसी मंडी द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन और स्थापित प्रोटोकॉल की अवहेलना की गई है. इसको लेकर मंत्री ने कई आरोप लगाए हैं.

  • राष्ट्रीय महत्व के समारोह से एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री के आने के बाद भी डीसी ने कोई संपर्क नहीं किया.
  • मंडी पहुंचने पर डीसी खुद उपस्थित नहीं थे, जिसे उन्होंने तैयारी की कमी और प्रशासनिक जिम्मेदारी ठहराया है.
  • ऐसा व्यवहार स्थापित सरकारी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक नियमों का साफ उल्लंघन है.
  • इस चूक ने एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा धारित संवैधानिक पद की गरिमा को कम किया है और विधानमंडल के प्रति ये अनादर है.

ये रखी मांग
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के अध्याय-XII के नियम 75 के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्रिविलेज में मंत्री ने ये मांगे रखी हैं.

  • इस नोटिस को विशेषाधिकार नोटिस के रूप में स्वीकार किया जाए.
  • मंडी के डीसी अपूर्व देवगन, IAS से गैर मौजूदगी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाए.
  • भविष्य में प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं.

संपादक की पसंद

