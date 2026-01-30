ETV Bharat / state

हिमाचल में अफसरशाही को लेकर एक और विवाद, अब इस मंत्री ने DC मंडी को दिया प्रिविलेज नोटिस, जानें क्या है मामला?

शिमला: हिमाचल की सुकून भरी राजनीति में इन दिनों सत्ता और अफसरशाही के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नौकरशाही के बीच हाल ही में उपजे विवाद के बाद अब नियमों के उल्लंघन के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. ताजा मामला मंडी ज़िले से जुड़ा है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रोटोकॉल के पालन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार में युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने DC मंडी अपूर्व देवगन के रवैये पर सवाल उठाते हुए प्रिविलेज नोटिस दिया है.

मंत्री यादविंद्र गोमा द्वारा डीसी मंडी को जारी किया विशेषाधिकार नोटिस (privilege notice)