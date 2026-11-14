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लवी मेला समापन समारोह में CM सुक्खू नहीं होंगे शामिल, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताई वजह

कैबिनेट मंत्री मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

रामपुर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल नहीं हो पाएंगे. मुख्यमंत्री के समारोह में न पहुंचने की वजह उनकी अस्वस्थता बताई गई है. शनिवार को रामपुर पहुंचे लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी.उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह लवी मेले के समापन अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे.

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का समापन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को होता है. परंपरानुसार मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं. इस दौरान मेले में लगाई गई विभिन्न विभागीय प्रदर्शनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है. मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहती है.