लवी मेला समापन समारोह में CM सुक्खू नहीं होंगे शामिल, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताई वजह
14 नवंबर को राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे लवी मेले का समापन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:59 PM IST
रामपुर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल नहीं हो पाएंगे. मुख्यमंत्री के समारोह में न पहुंचने की वजह उनकी अस्वस्थता बताई गई है. शनिवार को रामपुर पहुंचे लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी.उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह लवी मेले के समापन अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे.
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का समापन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को होता है. परंपरानुसार मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं. इस दौरान मेले में लगाई गई विभिन्न विभागीय प्रदर्शनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है. मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहती है.
मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के चलते इस बार समापन समारोह में उनकी गैरमौजूदगी रहेगी. हालांकि, इस बार मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी समापन समारोह में शामिल होंगे. वह मेले का विधिवत समापन करेंगे और विभिन्न प्रदर्शनियों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करेंगे.
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला हिमाचल प्रदेश की प्राचीन व्यापारिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है. सदियों से आयोजित हो रहा यह मेला किन्नौर और रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों, बागवानों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है.
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय लवी मेला में केवल मनोरंजन का आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का प्रतीक है. यह मेला हमारी शान है और इसे हर साल पहले से अधिक बेहतर एवं आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए".
इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे. दोनों मंत्रियों ने मेले में पहुंचकर किन्नौरी मार्केट का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया. उन्होंने मेले में पहुंचे व्यापारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर पारंपरिक उत्पादों और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी भी ली.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. यह सदियों पुराना व्यापारिक मेला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच पारंपरिक व्यापारिक संबंधों की पहचान रहा है. इस मेले के माध्यम से किन्नौर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक उत्पादों को बाजार मिलता है. साथ ही स्थानीय व्यापारियों, बागवानों और शिल्पकारों को अपनी उपज एवं उत्पादों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है".
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने लवी मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी. इसके बाद मेले की पहचान और गरिमा को नई मजबूती मिली. मेले की परंपरा के अनुसार इसका शुभारंभ राज्यपाल करते हैं, जबकि समापन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है. यह परंपरा मेले के ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है.
सीड्डू सहित पहाड़ी व्यंजनों का लिया स्वाद
लवी मेले के दौरे के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों ने मेले में लगे खानपान के स्टॉलों पर पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखा. इस दौरान पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन सीड्डू विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. मेले में पहुंचे लोगों के बीच भी स्थानीय पकवानों को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू और पारंपरिक स्वाद ने मेले की रौनक को और बढ़ाया.
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