'PWD मिनिस्टर के डाउट्स क्लीयर करें सीएम', विक्रमादित्य के बयान पर शिक्षा मंत्री ने दिया ये रिएक्शन
अफसरशाही पर PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के बयान पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों आईएएस-आईपीएस अधिकारियों पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है. जहां एक ओर विपक्षी नेता विक्रमादित्य पर निशाना साध रहे हैं. वहीं, सुखविंदर सरकार के मंत्रियों ने भी लोक निर्माण विभाग मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंत्री जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी लोक निर्माण विभाग के मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ चुके हैं. वहीं, अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अफसरों की पैरवी करते नजर आए. लेकिन साथ में उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से PWD मिनिस्टर के डाउट्स को क्लियर करने की भी अपील की.
'सीएम करें PWD मिनिस्टर के डाउट्स क्लियर'
आईएएस-आईपीएस अधिकारियों पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'मेरा मुख्यमंत्री से यही आग्रह रहेगा क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं. जो संशय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री के हैं, उसे क्लियरीफाई किया जाए. क्योंकि जब लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने जब अपनी बात रखी है तो जो उनके डाउट्स है, उसे मुख्यमंत्री क्लीयर करें. ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो'.
'शिक्षा मंत्री ने की अफसरों की वकालत'
वहीं, शिक्षा मंत्री ने अफसरों की वकालत भी की. रोहित ठाकुर का कहना है कि उनका व्यक्तिगत ये मानना है कि जहां अफसरों की बात आती है तो प्रदेश के निर्माण में चाहे वो प्रदेश के बाहर के आईएएस-आईपीएस अफसर रहे हो, उनका प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है. एक तरह से हम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. जहां तक इस तरह की नकारात्मक सोच की अगर बात आती है तो हम मात्र ऑल इंडिया सर्विसेज तक ना सीमित करें. क्योंकि इस तरह के ऐसे नकारात्मक अप्रोच के ऐसे लोग भी मिलेंगे, जिनका संबंध प्रदेश से भी होगा.
आईएएस-आईपीएस अधिकारियों पर विक्रमादित्य ने क्या कहा?
दरअसल, 12 जनवरी को लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिये सीधे-सीधे यूपी-बिहार के अधिकारियों को निशाने पर लिया. विक्रमादित्य ने पोस्ट में लिखा, 'हम उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत हैं. कुछ UP-BIHAR के आला IAS/IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है. समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे. हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतया सम्मान करते हैं पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है. हिमाचल के हित के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब तक हिमाचल में हो हिमाचल के लोगों की सेवा करो, शासक बनने की गलती ना करें.'
इसके बाद 13 जनवरी को विक्रमादित्य सिंह शिमला में मीडिया के सामने आते हैं और अधिकारियों पर अपने पोस्ट पर खुलकर बात रखी.
मेरे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वोपरि हैं, उसमें किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होने देंगे. जहां भी लगेगा कि बाहर से आए इन अधिकारियों के हितों की कीमत पर हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही है तो मैं आवाज उठाऊंगा. उन अधिकारियों को समझना होगा कि हिमाचल में रहें, हिमाचल के लोगों की सेवा करें लेकिन यहां पर शासक बनने का प्रयास न करें- विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश
