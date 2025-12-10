ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार@3 साल: व्यवस्था परिवर्तन से लेकर चुनौतियों तक, शिक्षा मंंत्री ने दिए हर सवाल के जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का तीन साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है. प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार का अभी तक का ये सफर कैसा रहा है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से खास बातचीत की. इस दौरान रोहित ठाकुर ने न सिर्फ सरकार की बड़ी सफलताओं का जिक्र किया, बल्कि उन चुनौतियों को भी बेझिझक सामने रखा, जिनका सामना सरकार को तीन साल की अवधि में दौरान करना पड़ा है. वहीं, इन तीन वर्षों में शिक्षा विभाग ने किस तरह नई दिशा पकड़ी है और आगे का रास्ता कैसा होगा? इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी.

50 हजार करोड़ का कम फंड मिला

सवाल: प्रदेश में सरकार के तीन साल कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं?

जवाब: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'मैं भी 20 से 25 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूं. मैने, विधायक सीपीएस और विपक्ष में भी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, वह कई तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है. वर्ष 2022 के अंत में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी. उसमे हमें पूर्व की भाजपा सरकार से विरासत में 76 हजार करोड़ ऋण मिला था. इसी तरह से हमें 10 हजार करोड़ डीए और एरियर के तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां मिली थी. इस तरह की वित्तीय समस्याएं हमारे सामने थी.

रोहित ठाकुर ने आगे कहा कि अगर हम पूर्व सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्हें वर्ष 2021-22 में 10,200 से अधिक की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्राप्त हुई थी. जो घटकर अब 3200 करोड़ रह चुकी है. हमने 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया था, जिस कारण केंद्र ने हमारे लोन की लिमिट में भी करीब 17 करोड़ की कटौती कर दी.

वहीं, वर्ष 2022 से पहले जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर पूर्व सरकार को 1200 करोड़ की राशि मिलती थी. लेकिन वह भी अब नहीं मिल रही है जिसका हमें नुकसान हुआ है. इसी तरह से इस वर्ष जीएसटी में युक्तिकरण किया गया है. जिसका उपभोक्ताओं को तो फायदा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं. लेकिन इसके साथ ही प्रदेश सरकार को जीएसटी का रेवेन्यू प्राप्त होना था, उसमें सालाना हमें 800 करोड़ की क्षति हुई है. इस तरह से हम पिछले पांच वर्षों की तुलना करें तो हमें करीब 50 हजार करोड़ कम फंड मिला है.

2023 में झेली सदी की सबसे बड़ी आपदा

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हमने वर्ष 2023 में सदी की सबसे बड़ी आपदा सही है. उस दौरान प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ. हजारों की संख्या में लोग भी बेघर हुए. वहीं, 2025 में भी आपदा का यह क्रम जारी रहा और प्रदेश को 6 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा. वहीं, वर्ष 2023 में भारत सरकार की एजेंसियों ने PDNA के तहत 10 हजार करोड़ का आंकलन किया था. उसमें भी दो साल बाद 2 हजार करोड़ में से हमें 450 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त हुई है. इसमें भी 500 करोड़ का शेयर प्रदेश सरकार का है. इस तरह से वर्ष 2023 के PDNA की करीब 1 हजार करोड़ की राशि लंबित पड़ी है.

उन्होंने कहा कि इसी तरह से इस बार मानसून सीजन में चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा जिला में हुए नुकसान का प्रधानमंत्री ने आंकलन किया था और 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी. यह राशि आज तक लंबित पड़ी है. इसके बाद भी हमारी सरकार ने बहुत से सुधार के कार्य किए हैं, जिसकी हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है.

धरातल पर दिखने लगे परिणाम

रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में आज हिमाचल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है. इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करेंगे, इसके बाद भी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हम रैंकिंग में पांचवे पर हैं. वहीं, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हम शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पायदान में आ चुके थे. वर्तमान सरकार ने बहुत से सुधार शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, जिसके परिणाम भी धरातल पर देखने को मिलेंगे. इसी तरह से सभी विभागों में भी कार्य हुआ है.