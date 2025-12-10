सुक्खू सरकार@3 साल: व्यवस्था परिवर्तन से लेकर चुनौतियों तक, शिक्षा मंंत्री ने दिए हर सवाल के जवाब
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के तीन साल पूरे होने पर ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से की खास बातचीत.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का तीन साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है. प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार का अभी तक का ये सफर कैसा रहा है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से खास बातचीत की. इस दौरान रोहित ठाकुर ने न सिर्फ सरकार की बड़ी सफलताओं का जिक्र किया, बल्कि उन चुनौतियों को भी बेझिझक सामने रखा, जिनका सामना सरकार को तीन साल की अवधि में दौरान करना पड़ा है. वहीं, इन तीन वर्षों में शिक्षा विभाग ने किस तरह नई दिशा पकड़ी है और आगे का रास्ता कैसा होगा? इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी.
50 हजार करोड़ का कम फंड मिला
सवाल: प्रदेश में सरकार के तीन साल कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं?
जवाब: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'मैं भी 20 से 25 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूं. मैने, विधायक सीपीएस और विपक्ष में भी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, वह कई तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है. वर्ष 2022 के अंत में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी. उसमे हमें पूर्व की भाजपा सरकार से विरासत में 76 हजार करोड़ ऋण मिला था. इसी तरह से हमें 10 हजार करोड़ डीए और एरियर के तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां मिली थी. इस तरह की वित्तीय समस्याएं हमारे सामने थी.
रोहित ठाकुर ने आगे कहा कि अगर हम पूर्व सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्हें वर्ष 2021-22 में 10,200 से अधिक की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्राप्त हुई थी. जो घटकर अब 3200 करोड़ रह चुकी है. हमने 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाया था, जिस कारण केंद्र ने हमारे लोन की लिमिट में भी करीब 17 करोड़ की कटौती कर दी.
वहीं, वर्ष 2022 से पहले जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर पूर्व सरकार को 1200 करोड़ की राशि मिलती थी. लेकिन वह भी अब नहीं मिल रही है जिसका हमें नुकसान हुआ है. इसी तरह से इस वर्ष जीएसटी में युक्तिकरण किया गया है. जिसका उपभोक्ताओं को तो फायदा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं. लेकिन इसके साथ ही प्रदेश सरकार को जीएसटी का रेवेन्यू प्राप्त होना था, उसमें सालाना हमें 800 करोड़ की क्षति हुई है. इस तरह से हम पिछले पांच वर्षों की तुलना करें तो हमें करीब 50 हजार करोड़ कम फंड मिला है.
2023 में झेली सदी की सबसे बड़ी आपदा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हमने वर्ष 2023 में सदी की सबसे बड़ी आपदा सही है. उस दौरान प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ. हजारों की संख्या में लोग भी बेघर हुए. वहीं, 2025 में भी आपदा का यह क्रम जारी रहा और प्रदेश को 6 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा. वहीं, वर्ष 2023 में भारत सरकार की एजेंसियों ने PDNA के तहत 10 हजार करोड़ का आंकलन किया था. उसमें भी दो साल बाद 2 हजार करोड़ में से हमें 450 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त हुई है. इसमें भी 500 करोड़ का शेयर प्रदेश सरकार का है. इस तरह से वर्ष 2023 के PDNA की करीब 1 हजार करोड़ की राशि लंबित पड़ी है.
उन्होंने कहा कि इसी तरह से इस बार मानसून सीजन में चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा जिला में हुए नुकसान का प्रधानमंत्री ने आंकलन किया था और 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी. यह राशि आज तक लंबित पड़ी है. इसके बाद भी हमारी सरकार ने बहुत से सुधार के कार्य किए हैं, जिसकी हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है.
धरातल पर दिखने लगे परिणाम
रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में आज हिमाचल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है. इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करेंगे, इसके बाद भी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हम रैंकिंग में पांचवे पर हैं. वहीं, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हम शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पायदान में आ चुके थे. वर्तमान सरकार ने बहुत से सुधार शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, जिसके परिणाम भी धरातल पर देखने को मिलेंगे. इसी तरह से सभी विभागों में भी कार्य हुआ है.
58 साल वाली पक्की नौकरी दी
सवाल: विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था?
जवाब: इस सवाल के जवाब में रोहित ठाकुर ने कहा कि हमने 5 वर्ष के लिए वादा किया था. शिक्षा विभाग की बात करें तो 3 वर्षों के दौरान हमने 7 हजार पद जो अधिकतर रेगुलर भर्ती की है, जो 58 साल की पक्की नौकरी है. इसके अलावा 3101 पद एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्वीकृत कराए हैं. जिसकी चयन प्रक्रिया हमीरपुर में शुरू हो गई है. इसके अलावा भी हमारी बहुत सी पोस्टें है, जैसे NTT और आया के भी पद भरें जाएंगे. इसकी प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है. इसके अलावा हमने कमीशन के माध्यक से तीन सालों में स्कूल कैडर PGT के 600 पद भरे हैं. वहीं, भाजपा के पांच साल कार्यकाल में मात्र 500 पद भरे गए थे. हमने कॉलेज कैडर प्रिंसिपल से लेकर जेबीटी तक 7 हजार पद भरे हैं. अभी वर्तमान सरकार का 2 साल का कार्यकाल शेष है. इस दौरान भी और नियुक्तियां होगी. उन्होंने कहा कि इसी तरह से अन्य विभागों में भी बहुत से पद भरे जा रहे हैं.
1500 देने की योजना को बढ़ाया जाएगा आगे
सवाल: विधानसभा में आंकड़ा आया है कि 35 हजार महिलाओं को ही 1500 रुपये की सुख सम्मान निधि मिल रही है, वादा 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए था.
जवाब: रोहित ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या भाजपा सरकार के समय हुए वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर है. जिसे वर्तमान सरकार झेल रही है. इसी का परिणाम था, जो देनदारियां बढ़ चुकी है. कई क्षेत्रों में 1500 रुपए देने की योजना प्रारंभ हो चुकी है. अब जैसे-जैसे हमारे आय के साधन बढ़ेंगे, इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा.
भाजपा शासित राज्यों में हजारों स्कूल बंद
सवाल: स्कूल व कॉलेज बंद करने को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार को घेर रही है.
जवाब: शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा संस्थान बंद करने की बात करना राजनीति से प्रेरित है. भाजपा शासित प्रदेशों में भी नजर डालें तो देश भर में 17 से 18 प्रांत ऐसे हैं, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं. वह चाहे हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो सबसे पहले गुजरात में डाउन ग्रेडिंग या मर्जर ऑफ स्कूल का क्रम शुरू हो गया था. वहां इतने वर्षों में 6 हजार स्कूल बंद हुए हैं. हमारे साथ लगते उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार है, वहां भी 2500 स्कूल बंद किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में भी 30 हजार स्कूल बंद किए गए. इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हजारों स्कूल बंद हुए हैं. हिमाचल में 1332 के आसपास स्कूल डाउन ग्रेड या मर्जर किए गए हैं. इसमें 632 स्कूल ऐसे थे, जहां पर एक भी बच्चा नहीं था. वहीं 740 स्कूलों में 1242 बच्चे थे. जबकि इन स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या 2500 के करीब थी.
सरकार को रिपीट करने का रहेगा प्रयास
सवाल: क्या प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी?
जवाब: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 1985 से पहले सरकारें रिपीट हुई हैं. उसके बाद 5 बार सरकारों की अवधि 5 साल की रही है. निश्चित तौर पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो. अभी वर्तमान सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है. इसके लिए आने वाले समय में जनता जनार्दन के बीच विकास कार्य को लेकर जाएंगे.
