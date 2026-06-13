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जेपी नड्डा पर सुक्खू सरकार के मंत्रियों का हमला, केंद्रीय मंत्री के हिमाचल दौरे पर उठाए सवाल

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश वर्तमान में गंभीर वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रहा है. ऐसे समय में अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता प्रदेश के आर्थिक मुद्दों पर बात करते और राहत के उपायों पर चर्चा करते. राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है, जिससे प्रदेश को हर वर्ष नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके अलावा राज्य की ऋण सीमा पर भी अंकुश लगाए गए हैं'.

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के हिमाचल दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई. साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला. अब प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने जगत प्रकाश नड्डा पर पलटवार किया है.

शिमला: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तीखा हमला बोला है. कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और राजेश धर्माणी ने नड्डा के हालिया हिमाचल दौरे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश को उनके दौरे से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह दौरा राजनीतिक बयानों तक सीमित रह गया. राज्य के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा होना अधिक आवश्यक था.

रोहित ठाकुर और राजेश धर्माणी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी कर रही है. उन्होंने पंचायती चुनावों को लेकर भाजपा के दावों को भी खारिज किया. मंत्रियों ने दोहराया कि राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, ऋण सीमा पर लगाए गए प्रतिबंध और लंबित वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए.

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक लंबित है. जब केंद्र के बड़े नेता प्रदेश का दौरा करते हैं तो लोगों को उम्मीद रहती है कि वे राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ठोस पहल करेंगे'.

दोनों मंत्रियों ने कहा कि जेपी नड्डा केंद्र सरकार के वरिष्ठ और प्रभावशाली मंत्रियों में शामिल हैं, लेकिन उनके पद के अनुरूप हिमाचल को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है. शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांकों में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य को सालाना केवल 45 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होती है.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला दौरे पर जाखू हनुमान मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की. वहीं, दिल्ली जाने से पहले उन्होंने तारा माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर मां तारा का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने माता से देश एवं प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की. मंदिर दर्शन के बाद नड्डा वन विहार ग्राम पंचायत शोघी पहुंचे, जहां पर्यावरण संरक्षण और हरित हिमाचल के संकल्प के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने 10 पौधे लगाए गए. नड्डा ने स्वयं चिनार का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

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