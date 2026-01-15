ETV Bharat / state

'IAS-IPS अधिकारियों पर विक्रमादित्य के बयान से गया गलत संदेश, प्रदेश के विकास में ऑफिसरों की महत्वपूर्ण भूमिका'

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की विक्रमादित्य सिंह को नसीहत ( ETV Bharat )

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'लोकतंत्र के चार स्तंभों में से कार्यपालिका व न्यायपालिका का भी अपना अलग महत्व है. ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और प्रदेश के विकास में अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है. ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को किसी अधिकारी से कोई समस्या थी तो वह इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठकों में रख सकते थे, मुख्यमंत्री से वार्ता कर सकते थे या अपने स्तर पर समाधान कर सकते थे, मगर मीडिया में जाने से इसका गलत संदेश देश में जा रहा है'.

बिलासपुर: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में तैनात बाहरी राज्यों के आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए और उन्हें शासक न बनने की नसीहत दी थी. उनके इस बयान को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अपनी गलतियों का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ने का आरोप लगाया. वहीं, अब शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने भी विक्रमादित्य को नसीहत दी है.

'विक्रमादित्य सिंह को इस बात का रखना चाहिए ख्याल'

वहीं, मंत्री धर्माणी ने कहा कि हिमाचल में कार्यरत अन्य राज्यों के अधिकारियों पर सवाल खड़े करने से दूसरे राज्यों में तैनात हिमाचल प्रदेश से संबंधित अधिकारियों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है. इसका ख्याल भी विक्रमादित्य सिंह को रखना चाहिए. क्योंकि प्रदेश को कईं तरह के विकास कार्यों के लिए अन्य राज्यों पर भी आश्रित रहना पड़ता है.

'गर्मी के मौसम में कराए जाएंगे पंचायत चुनाव'

वहीं, पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, 'अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान ही भाजपा विधायकों ने आपदा के चलते सड़कों की खराब स्थिति की बात सदन में रखी थी. वहीं, दूसरी ओर पंचायत चुनाव आयोजन को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है. लेकिन सरकार का भी यही उद्देश्य है कि प्रदेश का सिस्टम जब तक सुचारू नहीं चलता, तब तक पंचायत चुनाव आयोजित ना हो. उन्हें पूरी उम्मीद है कि गर्मी के मौसम में प्रदेश के हालात सुधरते ही पंचायत चुनाव आयोजित करवाये जाएंगे'.

