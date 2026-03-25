औद्योगिक निवेश के लिए मंत्री, पांच अफसर व तीन MLA गए विदेश, खर्च 2.04 करोड़, प्रत्यक्ष निवेश जीरो
जसवां-प्रागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस संदर्भ में सरकार से सवाल किया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 6:26 PM IST
शिमला: भारत सरकार के एक कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (आरएएमपी) के तहत एक कैबिनेट मंत्री, पांच नौकरशाह व तीन माननीयों सहित कुल 13 लोगों की टीम ने विदेश दौरा किया. इस दौरे पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई, लेकिन प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए इस दौरे का परिणाम शून्य यानी जीरो रहा. इस दौरे पर कुल 2 करोड़, 04 लाख, 22 हजार, 830 रुपए खर्च हुए.
दिलचस्प बात ये थी कि इस खर्च का भार केंद्रीय योजना के तहत उठाया गया. जवाब में बताया गया कि ये एक एक्सपोजर विजिट थी. इस दौरे का मकसद निवेश को आकर्षित करना नहीं था. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में सामने आई है.
जसवां-प्रागपुर से भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर, जो खुद पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस संदर्भ में सवाल किया था. बिक्रम ठाकुर ने अपने सवाल में विगत तीन साल में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल किया था. भाजपा विधायक ने जानना चाहा था कि आरएएमपी व इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम के तहत कितने अधिकारी विदेश दौरे पर गए, इन दौरों पर कितना खर्च हुआ और इससे राज्य में कितना निवेश आया?
सरकार के उद्योग मंत्री की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय के उक्त कार्यक्रम के तहत 29 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2026 तक एक टीम ने विदेश दौरा किया. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में ये टीम जापान, हांगकांग व वियतनाम गई. इस टीम में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, निदेशक उद्योग युनूस, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलकराज शर्मा, संयुक्त निदेशक रैंक के अधिकारी अंशुल धीमान व अनिल ठाकुर शामिल थे. इसके अलावा तीन विधायक भी गए थे. दौरे के व्यापक प्रबंधन के लिए सलाहकार के तौर पर सुमित सागर डोगरा भी साथ थे.
हिम फेस्ट के जरिए आया निवेश
सवाल के जवाब में ये जरूर बताया गया कि विदेश दौरे का मकसद निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि एक्सपोजर हासिल करना था, लेकिन सरकार ने निवेश के लिए आयोजित हिम फेस्ट को लेकर ब्यौरा दिया. जवाब में बताया गया कि विदेश दौरे के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस साल जनवरी महीने में शिमला में हिम फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया. फेस्ट में निवेशकों के साथ दस हजार करोड़ रुपए के एमओसी यानी मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन हुए. उद्योग विभाग को अब तक 2500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. तीन साल में राज्य में 2411 इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित हुई. राज्य में इस अवधि में 88 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुई.
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