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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर हिमाचल के मंत्री ने खड़े किए सवाल, किशाऊ बांध परियोजना पर जयराम ठाकुर को घेरा

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा 2023 और 2025 में आई आपदा को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले तैयारी कर ली है.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल की राजनीति में इन दिनों आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है. राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. वहीं, कुशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. इन दोनों संवेदनशील विषयों पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा और पूर्व की जयराम सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत

राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर सामने आए विवाद पर राजस्व मंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. जगत सिंह नेगी ने कहा, 'बिना एफआईआर दर्ज हुए जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कई सवालों को जन्म देता है. जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से जुड़ा हो, तब जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिए. लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए और पूरे प्रकरण की सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए. धर्म और आस्था के विषयों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए'.

कुशाऊ बांध परियोजना पर जयराम को घेरा

वहीं, कुशाऊ बांध परियोजना को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरा. जगत सिंह नेगी ने कहा, 'मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. जब जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इस महत्वपूर्ण परियोजना पर सहमति और समाधान क्यों नहीं निकल सका. पूर्व की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में कई बिजली और जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हितों की अपेक्षित सुरक्षा नहीं की गई'.

मानसून से पहले अलर्ट मोड में सरकार

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मानसून की दस्तक से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है. लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. ताकि बारिश के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित राहत और बचाव सहायता उपलब्ध करवाई जा सके.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की विनाशकारी आपदा को देखते हुए सरकार ने इस बार पहले ही व्यापक तैयारियां कर ली हैं. सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा एवं राहत दलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. आगामी मणिमहेश यात्रा के दौरान भी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

जगत नेगी ने आपदा राहत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र का रवैया हिमाचल के प्रति उदासीन रहा है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 की आपदा में प्रदेश को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की. इसके बाद 2024-25 की आपदाओं में भी करीब 6500 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली. उन्होंने कहा कि जब हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये के डिजास्टर फंड की मांग की गई तो केंद्र के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

ये भी पढ़ें: '5000 करोड़ की जमीन एक करोड़ में दे दी, पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल की हितों से किया समझौता'

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