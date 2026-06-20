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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर हिमाचल के मंत्री ने खड़े किए सवाल, किशाऊ बांध परियोजना पर जयराम ठाकुर को घेरा

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की राजनीति में इन दिनों आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है. राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. वहीं, कुशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. इन दोनों संवेदनशील विषयों पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा और पूर्व की जयराम सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत राम मंदिर में चढ़ावे की राशि को लेकर सामने आए विवाद पर राजस्व मंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. जगत सिंह नेगी ने कहा, 'बिना एफआईआर दर्ज हुए जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कई सवालों को जन्म देता है. जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से जुड़ा हो, तब जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिए. लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए और पूरे प्रकरण की सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए. धर्म और आस्था के विषयों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए'. कुशाऊ बांध परियोजना पर जयराम को घेरा वहीं, कुशाऊ बांध परियोजना को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरा. जगत सिंह नेगी ने कहा, 'मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. जब जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इस महत्वपूर्ण परियोजना पर सहमति और समाधान क्यों नहीं निकल सका. पूर्व की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में कई बिजली और जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हितों की अपेक्षित सुरक्षा नहीं की गई'.