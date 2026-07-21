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GenZ के समर्थन में उतरे हिमाचल के मंत्री, बोले- तानाशाह बन गई मोदी सरकार, युवाओं पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण

सुक्खू सरकार के राजस्व मंत्री ने सोनम वांगचुक और सीजेपी के आंदोलन का किया समर्थन. नीट पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा.

GenZ के समर्थन में उतरे हिमाचल के मंत्री
GenZ के समर्थन में उतरे हिमाचल के मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:15 PM IST

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शिमला: "मोदी सरकार तानाशाह बन गई है, दिल्ली के जंतर-मंतर में युवाओं पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं युवाओं का समर्थन करने के लिए दिल्ली भी जाऊंगा". ये बातें हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर मोदी सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा.

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीतें दिन दिल्ली में सीजेपी के बैनर तले संसद मार्च के दौरान युवाओ पर हुए लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है. युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई युवा घायल हो गए है. मोदी सरकार तानाशाह बन गई है".

सोनम वांगचुक और CJP के समर्थन में उतरे जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

उन्होंने युथ को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है. मोदी और बीजेपी एमरजेंसी को काला दिवस बोलती रहती है और आज देश में अघोषित एमरजेंसी लगी हुई है. वे देश के युवाओं के समर्थन में खड़े है और यदि मौका लगा तो उनके समर्थन में दिल्ली भी जाएंगे.

हिमाचल में बारिश का कहर जारी है. बीतें दो दिनों से प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड ओर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही है. आज भी शिमला सहित कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह-जगह सड़कें बंद हो गई हैं.

बता दें कि बीते दिनों देशभर से पहुंचे युवाओं ने सेजीपी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर से ने संसद मार्च निकाला. इस दौरान जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. लेकिन युवा संसद जाने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और आरएएफ के जवानों ने युवाओं पर लाठीचार्ज की, जिसमें कई यूथ बुरी तरीके से घायल हो गए, कईयों के शरीर से खून तक निकल आया. जिसके बाद से देश की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है.

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