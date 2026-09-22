'विपक्ष करे तो रामलीला और हम करें तो रासलीला', नए सीएम ऑफिस को लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री का विपक्ष पर पलटवार
मंत्री ने कहा कि पुराने कार्यालय में कई दिक्कतें थी, लेकिन नए कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर शुरू हुई सियासी बहस के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने नए कार्यालय को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि पुराने कार्यालय में जगह और जरूरी सुविधाओं की कमी थी. नेगी ने किशाऊ बांध परियोजना, बरसात से हुए नुकसान, एमआईएस की दर और नौतोड़ समेत कई मुद्दों पर भी सरकार का पक्ष रखा. नए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर विपक्ष के सवालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'विपक्ष करे तो रामलीला और हम करें तो रासलीला.'
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों, विधायकों और मंत्रियों का आना-जाना रहता है. ऐसे में समय के साथ कार्यालय में जरूरी सुविधाएं और पर्याप्त जगह होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि अब तक करीब 100 साल पुराने कार्यालय का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां जगह सीमित होने के साथ कई जरूरी सुविधाओं का भी अभाव था.
नेगी ने कहा कि पुराने कार्यालय में जगह कम होने के कारण कई बार लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ता था. नए कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. इसमें कर्मचारियों के लिए जगह के साथ विधायकों और मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है. उन्होंने कहा कि नए कार्यालय को तैयार करना किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार किया गया है.
किशाऊ बांध पर राजीव बिंदल को दिया जवाब
किशाऊ बांध परियोजना को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी जगत सिंह नेगी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को लेकर प्रदेश सरकार ने लगातार बैठकें कीं और मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर प्रयास किए. नेगी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए एमओयू के दौरान उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे.
जगत सिंह नेगी ने दावा किया कि पुराने एमओयू में पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 800 करोड़ रुपये अलग से देने का प्रावधान किया गया था. उन्होंने कहा कि मौजूदा परियोजना को लेकर निर्णय के लिए अभी 12 साल का समय है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के हिसाब-किताब पर कटाक्ष करते हुए नेगी ने कहा, ‘न जाने वे कौन से कैलकुलेटर से हिसाब जोड़ रहे हैं, शायद ट्रंप से कैलकुलेटर लाए हैं.’
इस साल करीब 3200 करोड़ का बरसाती नुकसान
मानसून से हुए नुकसान को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल बारिश और उससे हुआ नुकसान कम रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भारी नुकसान हुआ था, जबकि इस साल स्थिति उससे कम गंभीर रही. नेगी के मुताबिक इस वर्ष प्रदेश में करीब 3200 करोड़ रुपये का बरसाती नुकसान हुआ है. वहीं, केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक यह राशि प्रदेश को नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि राज्य को बरसात से हुए नुकसान के लिए इस सहायता का इंतजार है.
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