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सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, हिमाचल में अब निदेशालय से ही होंगे माइनिंग अफसरों के तबादले

सुक्खू सरकार हिमाचल में माइनिंग अफसरों के तबादले को लेकर नई व्यवस्था लाई है. ताकि खनन सेक्टर में तबादला और तैनाती की प्रक्रिया पारदर्शी हो.

हिमाचल माइनिंग अफसर तबादले को लेकर नई व्यवस्था
हिमाचल माइनिंग अफसर तबादले को लेकर नई व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:21 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने माइनिंग सेक्टर में बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है. राज्य सरकार ने माइनिंग अफसरों के तबादले को लेकर नई व्यवस्था बनाई है. उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने खनन सेक्टर में तबादला और तैनाती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास किया है.

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस अधिसूचना में माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग गार्ड के तबादले और उनके कार्यकाल से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. नई व्यवस्था के अनुसार अब इन खनन अफसरों और कर्मचारियों का एक माइनिंग कार्यालय से दूसरे माइनिंग कार्यालय, जियोलॉजिकल विंग या जियोलॉजिकल विंग से किसी माइनिंग कार्यालय में तबादला केवल निदेशालय स्तर से ही किया जाएगा. इससे भी अहम बात ये है कि तबादले केवल स्वीकृत खाली पदों के अगेंस्ट ही किए जा सकेंगे.

अब निदेशालय से ही होंगे माइनिंग अफसरों के तबादले
अब निदेशालय से ही होंगे माइनिंग अफसरों के तबादले (Notification)

उद्योग विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण नीति के तहत किसी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल (टेन्योर) की गणना उसकी मूल नियमित तैनाती के स्थान से होगी. यदि किसी अधिकारी को उसी माइनिंग कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में फील्ड ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, तो इसे तबादला नहीं माना जाएगा. साथ ही इस मामले में संबंधित अफसर के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अवैध खनन की रोकथाम, निरीक्षण अथवा अन्य परिचालन जरूरतों के लिए एक ही माइनिंग कार्यालय के अंतर्गत अधिकारियों की क्षेत्रवार तैनाती को केवल आंतरिक फील्ड डिप्लॉयमेंट माना जाएगा. इसे स्थानांतरण या नई पोस्टिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.

सरकार का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना और संभावित कानूनी विवादों से बचना है. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं.

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