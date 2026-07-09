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सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, हिमाचल में अब निदेशालय से ही होंगे माइनिंग अफसरों के तबादले

हिमाचल माइनिंग अफसर तबादले को लेकर नई व्यवस्था ( ETV Bharat )