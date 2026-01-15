ETV Bharat / state

दूध में बढ़ा फैट तो मिलेंगे ज्यादा रेट, मिल्कफेड देगा हिमाचल में पशुपालकों को विशेष प्रशिक्षण

हिमाचल में मिल्कफेड देगा पशुपालकों को दूध में फैट बढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 4:06 PM IST

कुल्लू: अब हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के द्वारा दुधारू पशुओं की देखभाल और दूध में फैट की मात्रा जानने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. ताकि दूध में फैट की मात्रा बढ़ सके और सरकार द्वारा उन्हें दूध के दाम भी अधिक दिए जा सके. मिल्क फेड द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है. आगामी माह से पूरे हिमाचल प्रदेश में किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.

गौर रहे कि जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों ने मिल्कफेड से शिकायत की थी कि उन्हें उनके दूध के कम दाम दिए जा रहे हैं. ऐसे में दूध के दाम कम मिलने की आ रही शिकायतों को लेकर प्रदेश भर के दुग्ध उत्पादकों को जागरूक किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन पहली बार इस तरह की पहल करने जा रहा है. आगामी माह में इस तरह के कार्यक्रम प्रदेशभर में आरंभ होंगे.

हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन से मिली जानकारी के अनुसार दूध के रेट कम मिलने की आ रही शिकायतों को देखते हुए पशुपालकों को दूध की गुणवत्ता को लेकर जागरूक किया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में किस मौसम में गाय और भैंस को कितना फीड देना है. इस बारे में कई पशुपालकों को जानकारी नहीं है. प्रशिक्षण के दौरान दुधारू पशुओं को हर मौसम में पानी कब पिलाना और घास कब और कितना देना है. इसकी जानकारी प्रशिक्षण शिविर में दी जाएगी.

गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन में सबसे अधिक भूमिका महिला किसानों की है. ऐसे में उनको भी दूध की फैट और डिग्री मापने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. राज्य में दुग्ध उत्पादकों से मिल्कफेड दूध की खरीद करता है. सरकार ने गाय के दूध का रेट 51 और भैंस के दूध का 61 रुपये लीटर तय किया है.

हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के अध्यक्ष बीएस ठाकुर ने कहा, 'राज्य सरकार पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. दूध के रेट को लेकर भ्रम को दूर किया जाएगा. कई जगह दूध की डिग्री कम होने से रेट अच्छा नहीं मिलता है. अगर दूध में फैट अच्छा होगा तो रेट 51 रुपये से भी अधिक मिलेगा. लेकिन इसके लिए पशुपालकों को जागरूक होना पड़ेगा.

सर्दी के दिनों में प्रदेश में रोज 2.50 लाख लीटर दूध मिल्कफेड के पास आ रहा है. प्रदेश में करीब 40,000 परिवार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जुड़कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं. इसके अलावा मिल्कफेड रोहडू, नाहन, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, नालागढ़ सहित कई जगहों पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहा है:- बीएस ठाकुर, अध्यक्ष, मिल्कफेड

