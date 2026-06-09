दत्तनगर मिल्क प्लांट पर गहरा संकट, रोज क्षमता से 3 गुणा ज्यादा पहुंच रहा दूध
दत्तनगर मिल्क प्लांट ने आज नहीं लिया गया दुग्ध उत्पादकों से दूध, संयंत्र में भंडारण और सफाई व्यवस्था बनी चुनौती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 5:41 PM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (Milkfed) के दत्तनगर स्थित प्रसंस्करण संयंत्र में रिकॉर्ड मात्रा में दूध पहुंच रहा है, जिसके चलते इस संयंत्र में गंभीर संकट खड़ा हो गया है. दत्तनगर मिल्क प्लांट में क्षमता से 3 गुना ज्यादा दूध पहुंचने के कारण मंगलवार को प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए और दुग्ध उत्पादकों से दूध लेने से सोसाइटियों को साफ मना कर दिया. मिल्क प्लांट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 9 जून को दुध की खरीदारी बंद रहेगी. इस अचानक फैसले से क्षेत्र के हजारों पशुपालकों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.
क्षमता से 3 गुना दबाव से चरमराई व्यवस्थाएं
दत्तनगर मिल्क प्लांट के प्रबंधक ऋषि चंदेल ने बताया कि दत्तनगर प्लांट की निर्धारित क्षमता 70 हजार लीटर प्रतिदिन है, लेकिन इन दिनों करीब 400 दुग्ध समितियों से रोजाना 1 लाख 80 हजार लीटर दूध मिल्क प्लांट में पहुंच रहा है. इतनी भारी मात्रा में आ रहे दूध के कारण प्लांट में भंडारण, प्रसंस्करण और स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. ऋषि चंदेल ने बताया कि अतिरिक्त दूध को दिल्ली और अन्य बाहरी राज्यों में भेजने के लिए पर्याप्त टैंकर ही उपलब्ध नहीं हैं. दिल्ली तक दूध पहुंचाने में लग रहे अत्यधिक समय के कारण दूध की गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ गया है. प्लांट के सभी स्टोरेज टैंक पूरी तरह भर चुके हैं, जिसके चलते आज दूध की खरीद रोकनी पड़ी.
"दत्तनगर मिल्क प्लांट में निर्धारित क्षमता 70 हजार लीटर प्रतिदिन है, जबकि प्लांट में रोज 1.80 लाख लीटर दूध पहुंच रहा है. इतना दूध एक साथ आने से इसके भंडारण और प्रसंस्करण और स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, इसलिए आज दूध की खरीद को बंद करना पड़ा." - ऋषि चंदेल, प्रबंधक, दत्तनगर मिल्क प्लांट
'सफेद सोना' बहाने को मजबूर किसान
मंगलवार को दूध खरीद बंद करने के मिल्क फेड के आदेश से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों में भारी रोष है. वहीं, दत्तनगर मिल्क प्लांट पर क्षेत्र के हजारों ग्रामीण परिवारों की आर्थिकी टिकी हुई है. अचानक दूध की खरीद बंद होने से नाराज पशुपालकों का कहना है कि अगर सरकार और मिल्कफेड ने जल्दी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला, तो उन्हें दूध को सड़कों पर बहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. डेयरी फार्मिंग पर निर्भर परिवारों को डर है कि यह गतिरोध लंबा खींचा तो उनकी दैनिक आय पूरी तरह बंद हो जाएगी. वहीं, मिल्कफेड के इस संकट ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बढ़ते दुग्ध उत्पादन के अनुपात में प्रसंस्करण और कोल्ड-स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना अब बेहद जरूरी हो चुका है.
"ये किसानों के साथ सीधा धोखा है. प्लांट की क्षमता कम होना सरकार और मिल्क फेडरेशन की नाकामी है, जिसका खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दावे करने वाली सरकार को किसानों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए. मिल्क फेडरेशन तुरंत अपना आदेश वापस ले और रोजाना दूध खरीद सुनिश्चित करे." - देवकी नंद, राज्य सचिव, हिमाचल किसान सभा