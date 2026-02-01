ETV Bharat / state

हिमाचल में 51 और 61 रुपए का असर, इस जिले में दूध ने फिर जगाई पशुपालकों की उम्मीद

सिरमौर में मिल्क फेड के तहत संचालित 37 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े 1562 पशुपालक नियमित रूप से दूध आपूर्ति कर रहे हैं.

SIRMAUR MILK COOPERATIVE SOCIETIES
सिरमौर जिले में पशुपालकों की आमदनी में बढ़ोतरी (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: पहाड़ की ढलानों पर बसे गांवों में अब सुबह सिर्फ दूध दुहने की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत हो रही है. प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा दुग्ध समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी ने सिरमौर जिला के सैकड़ों पशुपालकों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है. जो लोग कभी दूध उत्पादन से दूरी बना रहे थे, आज वही पशुपालक इसे स्थायी आय का मजबूत साधन मानने लगे हैं. गाय और भैंस के दूध के बढ़े दामों ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है, बल्कि पशुपालन को दोबारा सम्मान और भरोसा भी दिलाया है.

दरअसल, प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आय मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम के तहत गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का 61 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है. इस फैसले का सीधा असर सिरमौर जिले के उपमंडल सराहां सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है. बता दें कि, जिला सिरमौर में मिल्क फेड के अंतर्गत संचालित 37 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े 1562 पशुपालक नियमित रूप से दूध की आपूर्ति कर रहे हैं. समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ इन सभी परिवारों की आमदनी में स्पष्ट रूप से झलक रहा है.

पशुपालकों की उम्मीद (ETV Bharat)

पशुपालकों की जुबानी बदलाव की कहानी

तहसील पच्छाद के गांव डिंबर निवासी दलीप सिंह ने बताया कि, "मेरे पास तीन जर्सी गायें हैं और प्रतिदिन करीब 12 लीटर दूध सहकारी सभा को देते हैं. पिछले दो-तीन सालों में दूध के दाम 20 से 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं. इससे दूध उत्पादन अब घाटे का नहीं, फायदे का सौदा बन गया है. पहले जो लोग पशुपालन छोड़ रहे थे, अब दोबारा इसमें रुचि ले रहे हैं."

उधर मेहंदोबाग निवासी एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े राधे श्याम शर्मा का कहना है कि, "पहले दूध बेचने के लिए बाजारों के चक्कर लगाने पड़ते थे. समय, मेहनत और खर्च सब बढ़ जाता था. अब एक ही जगह दूध जमा होता है और सही दाम मिल रहा है. सरकार का यह फैसला आम किसान के लिए राहत भरा है."

SIRMAUR MILK COOPERATIVE SOCIETIES
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़ रहे पशुपालक (ETV Bharat)

सहकारी समितियों में भी बढ़ा उत्साह

डिंगरी मणिघाट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव प्रवीण ठाकुर, जो पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, बताते हैं कि, "बीते दो वर्षों में दूध के रेट में हुई बढ़ोतरी से पशुपालकों को बड़ा लाभ हुआ है. अच्छी गुणवत्ता वाले दूध पर 52 और 62 रुपए प्रति लीटर तक भुगतान हो रहा है. इससे न केवल दूध की आपूर्ति बढ़ी है, बल्कि पशुपालकों का आत्मविश्वास भी लौटा है."

SIRMAUR MILK COOPERATIVE SOCIETIES
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (ETV Bharat)

वहीं, गांव चनेना, तहसील पच्छाद के निवासी और महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े धर्म सिंह पुंडीर ने भी इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि, "दूध के दाम बढ़ने से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है. पहले जहां सोसायटी से रोज 10-13 लीटर दूध आता था, अब यह बढ़कर 400 से 500 लीटर प्रतिदिन हो गया है. यह साफ दिखाता है कि फैसला कितना असरदार है."

हिमाचल में दुग्ध समर्थन मूल्य

  1. गाय के दूध का समर्थन मूल्य: ₹51 प्रति लीटर
  2. भैंस के दूध का समर्थन मूल्य: ₹61 प्रति लीटर
  3. उच्च गुणवत्ता वाले दूध पर: ₹52–62 प्रति लीटर तक भुगतान
  4. जिला सिरमौर में दुग्ध सहकारी समितियां : 37
  5. दुग्ध उत्पादकों की संख्या: 1562
  6. दूध उत्पादन में बढ़ोतरी: कई सोसायटियों में 400–500 लीटर प्रतिदिन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

पशुपालकों का कहना है कि, दुग्ध समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का असर सिर्फ व्यक्तिगत आय तक सीमित नहीं है. इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, पशुपालन को स्थायित्व मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है. यह पहल प्रदेश सरकार की किसान एवं पशुपालक हितैषी नीतियों का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई है.

SIRMAUR MILK COOPERATIVE SOCIETIES
दुग्ध उत्पादक (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब ये परिवार भी BPL में होंगे शामिल, आज से चौथे चरण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एक फरवरी से बदल गए ये नियम, जानें कहां-कहां हुए ये बदलाव, गैस सिलेंडर हुआ इतना महंगा

TAGGED:

HIMACHAL MILK FED MILK RATE
COW BUFFALO MILK RATE IN HIMACHAL
SIRMAUR MILK COOPERATIVE SOCIETIES
सिरमौर में मिल्क फेड पशुपालक
HIMACHAL MILK SUPPORT PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.