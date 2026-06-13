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हिमाचल में अब हर पशुपालक से रोजाना इतने लीटर दूध खरीदेगी सरकार, निर्धारित की सीमा

मिल्कफेड ने निर्धारित की दूध खरीद की सीमा ( ETV BHARAT )