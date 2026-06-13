हिमाचल में अब हर पशुपालक से रोजाना इतने लीटर दूध खरीदेगी सरकार, निर्धारित की सीमा
CM सुक्खू का कहना है कि इस व्यवस्था से बड़े उत्पादकों के साथ-साथ छोटे पशुपालकों को भी समान अवसर मिलेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 8:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को नई दिशा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश में दूध उत्पादकों की लगातार बढ़ती संख्या और सहकारी व्यवस्था के प्रति पशुपालकों के बढ़ते विश्वास को देखते हुए अब दूध खरीद व्यवस्था में प्रति पशुपालक प्रतिदिन अधिकतम 20 लीटर दूध खरीद की सीमा निर्धारित की गई है. सरकार का मानना है कि इस कदम से छोटे और सीमांत पशुपालकों को अधिक अवसर मिलेंगे और हजारों नए परिवार दुग्ध सहकारी आंदोलन से जुड़ सकेंगे.
प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी किए जाने के बाद दूध उत्पादन क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. सरकार ने गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो और भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति किलो कर दिया है. इस वृद्धि का उद्देश्य दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के साथ सरकारी सहायता का लाभ अधिकतम ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना है.
मिल्कफेड से जुड़े 42,500 दूध उत्पादक
प्रदेश के पशुपालकों का सहकारी व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले दो वर्षों में मिल्कफेड से जुड़े दूध उत्पादकों की संख्या 28,645 से बढ़कर 42,500 तक पहुंच गई है. इसी अवधि में दूध संग्रहण भी 1.57 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2.20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है. इसी परिप्रेक्ष्य में मिल्कफेड ने दूध खरीद पर प्रतिदिन 20 लीटर की अधिकतम सीमा तय करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इस व्यवस्था से बड़े उत्पादकों के साथ-साथ छोटे पशुपालकों को भी समान अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही नए दुग्ध उत्पादकों का पंजीकरण बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और दुग्ध व्यवसाय से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि पशुपालकों के हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं. सरकार और मिल्कफेड भविष्य में भी दुग्ध क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन वृद्धि और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे. प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादकों और सहकारी समितियों से इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील भी की गई है.
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