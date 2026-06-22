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हिमाचल में मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल, हरियाणा के तर्ज पर वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर यूनियन ने सरकार को चेताया

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर भी अब उग्र हो चुके हैं. मिड डे मील वर्कर्स आज प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं. सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, 12 महीने का वेतन और ग्रेच्युटी-पेंशन जैसी मांगों को लेकर शिमला में टोलेंड से सचिवालय तक रोष रैली निकाली. वहीं, कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में भी विरोध प्रदक्शन किया. इस दौरान प्रदर्शकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर मिड डे मील वर्कर्स के शोषण का आरोप लगाया.

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने कहा, 'केंद्र की सरकार ने 17 साल में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में 1 रुपये तक की बढ़ोतरी नहीं की और राज्य सरकार भी उदासीन रवैया अपना रही है. वर्कर्स को साल भर एक भी छुट्टी नहीं मिलती, तीन-तीन महीने वेतन नहीं आता, पूरा वेतन एक साथ नहीं दिया जाता. 25 बच्चों की शर्त के कारण बच्चों की संख्या हिमाचल में कम होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी-पेंशन नहीं है. साल में तीन बार मेडिकल चेकअप का खर्चा भी खुद देना पड़ता है'.

मिड डे मील वर्कर ने मांग की है कि मिड डे मील वर्कर को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन दिया जाए, हरियाणा की तर्ज पर 7000 रुपये वेतन मिले. साथ ही आंगनबाड़ी की तरह छुट्टियां दी जाएं, 25 बच्चों की शर्त हटे, ग्रेच्युटी-पेंशन मिले, मेडिकल खर्च विभाग उठाए, मिड डे मील वर्कर्स को रेगुलर करने की नीति बनाई जाए. यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को उग्र भी किया जाएगा.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा. वहीं मिड डे मील वर्कर यूनियन ने मांग रखी कि प्रदेश के स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए और हाईकोर्ट के फैसले 10 के बजाए 12 महीने के वेतन को तुरंत लागू किया जाए. इसके अलावा मिड डे मील की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए और हर स्कूल में अनिवार्य रूप से दो मिड डे मील वर्कर्स की नियुक्ति की जाए.