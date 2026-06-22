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हिमाचल में मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल, हरियाणा के तर्ज पर वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर यूनियन ने सरकार को चेताया

मिड डे मील वर्कर ने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर जल्द विचार करने को कहा. वरना उन्हें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा.

हिमाचल में मिड डे मील वर्कर्स का हल्लाबोल
हिमाचल में मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 5:15 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर भी अब उग्र हो चुके हैं. मिड डे मील वर्कर्स आज प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं. सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, 12 महीने का वेतन और ग्रेच्युटी-पेंशन जैसी मांगों को लेकर शिमला में टोलेंड से सचिवालय तक रोष रैली निकाली. वहीं, कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में भी विरोध प्रदक्शन किया. इस दौरान प्रदर्शकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर मिड डे मील वर्कर्स के शोषण का आरोप लगाया.

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने कहा, 'केंद्र की सरकार ने 17 साल में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में 1 रुपये तक की बढ़ोतरी नहीं की और राज्य सरकार भी उदासीन रवैया अपना रही है. वर्कर्स को साल भर एक भी छुट्टी नहीं मिलती, तीन-तीन महीने वेतन नहीं आता, पूरा वेतन एक साथ नहीं दिया जाता. 25 बच्चों की शर्त के कारण बच्चों की संख्या हिमाचल में कम होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी-पेंशन नहीं है. साल में तीन बार मेडिकल चेकअप का खर्चा भी खुद देना पड़ता है'.

मिड डे मील वर्कर ने मांग की है कि मिड डे मील वर्कर को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन दिया जाए, हरियाणा की तर्ज पर 7000 रुपये वेतन मिले. साथ ही आंगनबाड़ी की तरह छुट्टियां दी जाएं, 25 बच्चों की शर्त हटे, ग्रेच्युटी-पेंशन मिले, मेडिकल खर्च विभाग उठाए, मिड डे मील वर्कर्स को रेगुलर करने की नीति बनाई जाए. यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को उग्र भी किया जाएगा.

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित सीटू का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा. वहीं मिड डे मील वर्कर यूनियन ने मांग रखी कि प्रदेश के स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए और हाईकोर्ट के फैसले 10 के बजाए 12 महीने के वेतन को तुरंत लागू किया जाए. इसके अलावा मिड डे मील की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए और हर स्कूल में अनिवार्य रूप से दो मिड डे मील वर्कर्स की नियुक्ति की जाए.

वही, मिड डे मील वर्कर प्रतिनिधिमंडल में शामिल जीवन सिंह ने कहा कि प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स को अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाए और मिड डे मील वर्कर्स को आंगनबाड़ी की तर्ज पर छुट्टियां दी जाएं. इसके अलावा 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार मिड डे मील वर्कर्स को नियमित किया जाए. उन्होंने कहा कि बंद और मर्ज किए जा रहे स्कूलों में अन्य स्टाफ की तरह मिड डे मील वर्कर्स को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का क्रम जारी रखा जाए. वही, मिड डे मील वर्कर्स से चुनाव के समय पोलिंग पार्टी को खाना बनाने का कार्य न करवाया जाए.

जीवन सिंह का कहना हैं कि चुनाव कार्य करवाने पर अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें भुगतान किया जाए. 21 अगस्त 2023 की प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना को अक्षरशः लागू किया जाए. यूनियन सरकार से आग्रह करती है कि मिड डे मील वर्कर्स की मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा किया जाए. ताकि प्रदेश में कार्यरत हजारों मिड डे मील वर्कर्स को इसका लाभ मिल सके.

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