मनरेगा में फिर हिमाचल की लंबी छलांग, इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल

देशभर के सभी राज्यों सहित हिमाचल में मनरेगा श्रमिकों की इन दिनों e-KYC की प्रक्रिया जारी है. प्रदेश में 13,88,373 मनरेगा श्रमिकों में से 7,85,211 श्रमिकों ने e-KYC करा ली है. जो कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या का 56.6 फीसदी है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी 6 करोड़ 49 लाख 42 हजार 266 श्रमिकों ने e-KYC कराई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल 12 करोड़ 17 लाख 76 हजार 616 मनरेगा श्रमिकों का 53.51 फीसदी है. इस तरह से हिमाचल मनरेगा श्रमिकों की e-kyc में राष्ट्रीय स्तर बेहतर है.

देश भर में चल रही डिजिटल पारदर्शिता की मुहिम के बीच छोटे से पहाड़ी राज्य का यह प्रदर्शन कई बड़े राज्यों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है. e-KYC जैसी तकनीकी प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में प्रदेश ने जिस भागीदारी का परिचय दिया, उसने इस पहाड़ी राज्य को मनरेगा क्रियान्वयन में कई राज्यों से आगे कतार में खड़ा कर दिया है. हिमाचल की यह सफलता बताती है कि पहाड़ केवल कठोर भौगोलिक चुनौतियों से नहीं, बल्कि मजबूत इच्छाशक्ति और सामुदायिक प्रयासों से भी ऊंचाइयां छूते हैं.

शिमला: हिमाचल ने मनरेगा में एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ और दूरदर्शी कार्यशैली का परचम लहरा रहा है. देशभर में श्रमिकों की e-KYC प्रक्रिया चल रही है. जिसमें हिमाचल प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों e-KYC कराने का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है. हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी आबादी के बावजूद 56.3 फीसदी मनरेगा श्रमिकों 14 नवंबर तक अपनी e-KYC पूरी करा ली है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर में मनरेगा श्रमिकों का e-KYC कराने का ये आंकड़ा 53.51 फीसदी है.

देशभर में चल रही मनरेगा श्रमिकों की e-KYC में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर खड़ा है. यहां अभी तक 1 करोड़ 91 हजार 388 में से 11 लाख 41 हजार 946 मनरेगा श्रमिकों की e-KYC हुई है. जो कुल श्रमिकों की संख्या का 11.35 फीसदी है. इसी तरह से असम में 51,44,539 में से 6,69,726 मनरेगा श्रमिकों ने e-KYC कराई है. यह संख्या कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या का 13.12 फीसदी है. इसी तरह से बिहार में 99 लाख 14 हजार 799 में से 23,80,717 श्रमिकों की e-KYC हुई है. जो कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या का 24.04 फीसदी है.

हरियाणा में 39 लाख 75 हजार 077 में से 2 लाख 65 हजार 376 श्रमिकों ने e-KYC करा ली है. यह कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या का 32.98 फीसदी है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश 34.11 फीसदी, झारखंड में 33.59 फीसदी, गोआ 38.06 फीसदी, पंजाब 42.05 फीसदी, नागालैंड 47.82 फीसदी, महाराष्ट्र 52.8 फीसदी व राजस्थान में 55.26 फीसदी श्रमिकों की e-KYC हुई है, जो हिमाचल से पीछे हैं.

किस जिला में कितने श्रमिकों की e-KYC

हिमाचल में कुल 7,85,21 मनरेगा श्रमिकों ने e-KYC करा ली है. जिसमें बिलासपुर जिला में 34,273, चंबा जिला में 1, 28,780, हमीरपुर में 56,180, कांगड़ा में 1,06,621, किन्नौर में 14,678, कुल्लू में 70,742, लाहौल स्पीति में 3,405, मंडी जिला में 1,98,971, शिमला जिला में 90,840, सिरमौर जिला में 35,333, सोलन जिला में 18,795 व नया ऊना जिला में 26,593 मनरेगा श्रमिकों की e-KYC पूरी हो चुकी है.

मनरेगा में किए जा सकते 266 कार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और लोगों को घर द्वार पर आजीविका की सुविधा देने के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई है. इसके तहत ग्रामीण कुल 266 कार्य करके 100 दिन के रोजगार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जिसमें मुख्य तौर पर जल संरक्षण और जल संचयन के तहत तालाब, नहर, चेक डैम आदि का निर्माण करना, भूमि विकास के तहत बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है. सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों का निर्माण करना.

वहीं, मनरेगा में बागवानी और वृक्षारोपण के तहत पौधारोपण, वनस्पति विकास के कार्य करके रोजगार प्राप्त करना. सूखा राहत कार्य में जलाशयों और नदियों की सफाई और गहरीकरण का कार्य, नहर और जल प्रबंधन के तहत सिंचाई नहरों का निर्माण और सुधार करना. गोदाम और शेड निर्माण के अंतर्गत अनाज भंडारण के लिए गोदाम और कृषि से संबंधित शेडों का निर्माण करना, आवास निर्माण कार्य, पशुओं के लिए गौशाला निर्माण कार्य, लघु सिंचाई कार्य व बाढ़ नियंत्रण कार्य आदि सहित कुल 266 कार्य किए जा सकते हैं.

कैसे होता है मनरेगा में काम?

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पात्र परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) चला रही है. इस योजना के तहत सरकार जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है. ग्रामीणों को काम के अवसर उनके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारक होने वाले कार्य में काम करने के लिए आवेदन कर सकता है. इस काम के लिए दैनिक वेतन निर्धारित किया गया है और सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है. दैनिक मजदूरी राज्य के मुताबिक भिन्न हो सकते हैं.

