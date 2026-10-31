हिमाचल में मेधावी छात्रों की चमकेगी किस्मत, सरकार देगी सालाना 18 हजार रुपये, स्कॉलरशिप के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की सूची
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:31 AM IST
शिमला: शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. अब अच्छे अंकों के साथ पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ने का हौसला देगी. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 11 हजार से लेकर 18 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए मेधावी विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है. सूची में मैट्रिक, जमा दो और विश्वविद्यालय स्तर की कुल छह छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया गया है. इन योजनाओं के माध्यम से सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ मेधावी छात्राओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
स्वामी विवेकानंद योजना में 2000 विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 2000 टॉपर्स को शामिल किया गया है. चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
टीएस नेगी योजना में 200 विद्यार्थियों का चयन
टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के 100 मेधावी छात्र और 100 छात्राओं को लाभ मिलेगा. इस योजना में प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को सालाना 11 हजार रुपये दिए जाएंगे.
डॉ. अंबेडकर योजना में एससी-ओबीसी के 2250 विद्यार्थी शामिल
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 1250 टॉपर्स को छात्रवृत्ति दी जाएगी. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 1000 मेधावी विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है। दोनों श्रेणियों के चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
कल्पना चावला योजना में 2200 छात्राओं को प्रोत्साहन
मेधावी छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना चावला उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की छात्राओं का चयन किया गया है. जारी सूची में कला संकाय की 850, विज्ञान संकाय की 900 और वाणिज्य संकाय की 450 छात्राओं को शामिल किया गया है. चयनित छात्राओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना में केवल छात्र होंगे पात्र
इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना (स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर) के तहत कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 10-10 मेधावी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इसमें केवल छात्र ही पात्र होंगे। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी.
मेरिट के आधार पर मिलेगा मौका
शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक छात्रवृत्ति योजना में संबंधित श्रेणी के शीर्ष मेधावी विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि निर्धारित श्रेणी में कोई पात्र विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होता है तो मेरिट सूची के आधार पर अगले मेधावी विद्यार्थी के नाम पर विचार किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के लिए पार्षदों ने CM सुक्खू से लगाई गुहार, हजारों लोगों को मिलेगी राहत!