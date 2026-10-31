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हिमाचल में मेधावी छात्रों की चमकेगी किस्मत, सरकार देगी सालाना 18 हजार रुपये, स्कॉलरशिप के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की सूची

स्कॉलरशिप के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की सूची ( ETV Bharat )

शिमला: शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. अब अच्छे अंकों के साथ पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सरकार आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ने का हौसला देगी. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार की विभिन्न राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 11 हजार से लेकर 18 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए मेधावी विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है. सूची में मैट्रिक, जमा दो और विश्वविद्यालय स्तर की कुल छह छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया गया है. इन योजनाओं के माध्यम से सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ मेधावी छात्राओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.