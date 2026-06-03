ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने मेडिकल टीचर्स की छुट्टियों पर लगाया कट, समर-विंटर वेकेशन का नया शेड्यूल भी जारी

मेडिकल टीचर्स की एकेडमिक लीव घटा दी हैं. साथ ही EL पर भी नया फॉर्मूला लागू होगा.

सुक्खू सरकार ने मेडिकल टीचर्स की छुट्टियों पर लगाया कट
सुक्खू सरकार ने मेडिकल टीचर्स की छुट्टियों पर लगाया कट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन किया है. प्रदेश सरकार ने मेडिकल टीचर्स को मिलने वाली 20 एकेडमिक लीव पर कट लगाकर अब इन छुट्टियों का 8 कर दिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. ऐसे में इस अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशिलिटी चमियाणा और डेंटल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर अब पहले की तरह 20 अवकाश नहीं ले सकेंगे, इसकी जगह अब उन्हें साल में एक साल में आठ दिन का शैक्षणिक अवकाश मिलेगा.

ये छुट्टियां यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में सम्मेलन और एग्जाम ड्यूटी, इंस्पेक्शन के लिए ली जा सकती हैं. इस शैक्षणिक अवकाश के दौरान टीए/डीए और अन्य खर्चे भी अब राज्य सरकार की ओर से वहन नहीं किए जाएंगे. यही नहीं, मेडिकल टीचर्स की समर और विंटर वेकेशन को लेकर भी नया शेड्यूल आया है.

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

नए सहायक प्रोफेसरों पर लागू होगा ये फॉर्मूला

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होने वाले नए सहायक प्रोफेसरों के लिए छुट्टियों का नया फार्मूला लागू किया गया है. इसमें पहली अप्रैल, 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले मेडिकल शिक्षकों के लिए समर और विंटर वेकेशन का नया शेड्यूल तय किया गया है, जिसके तहत उन्हें सालभर में कुल 35 दिन का अवकाश मिलेगा. इनमें सात दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश और 28 दिन का शीतकालीन अवकाश शामिल होगा. हालांकि इस व्यवस्था के साथ अर्जित अवकाश (ईएल) में भी कटौती की गई है, जिससे नए नियुक्त डॉक्टरों को अब सालाना 30 के बजाय केवल 15 ईएल ही मिलेंगी. ये नई व्यवस्था केवल उन सहायक प्रोफेसरों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल, 2026 या उसके बाद हुई है. इससे पहले नियुक्त मेडिकल शिक्षकों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.

इस फैसले के विरोध में मेडिकल टीचर एसोसिएशन सक्रिय हो गई है. एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है. इसी कड़ी में आईजीएमसी सैमडिकॉट ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नई अवकाश नीति पर आपत्ति दर्ज करवाई है.

ये भी पढ़ें: चिट्टे के आदी युवा अब घर पर नहीं ले जा सकेंगे दवाई, ओएसटी सेंटर में रोजाना खानी होगी मेडिसन

TAGGED:

HIMACHAL MEDICAL TEACHERS LEAVE
MEDICAL TEACHERS NEW LEAVE RULES
MEDICAL TEACHERS LEAVE RULES
हिमाचल मेडिकल टीचर्स लीव
HIMACHAL MEDICAL TEACHERS LEAVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.