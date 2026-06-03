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सुक्खू सरकार ने मेडिकल टीचर्स की छुट्टियों पर लगाया कट, समर-विंटर वेकेशन का नया शेड्यूल भी जारी

सुक्खू सरकार ने मेडिकल टीचर्स की छुट्टियों पर लगाया कट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन किया है. प्रदेश सरकार ने मेडिकल टीचर्स को मिलने वाली 20 एकेडमिक लीव पर कट लगाकर अब इन छुट्टियों का 8 कर दिया है. इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. ऐसे में इस अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशिलिटी चमियाणा और डेंटल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर अब पहले की तरह 20 अवकाश नहीं ले सकेंगे, इसकी जगह अब उन्हें साल में एक साल में आठ दिन का शैक्षणिक अवकाश मिलेगा. ये छुट्टियां यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में सम्मेलन और एग्जाम ड्यूटी, इंस्पेक्शन के लिए ली जा सकती हैं. इस शैक्षणिक अवकाश के दौरान टीए/डीए और अन्य खर्चे भी अब राज्य सरकार की ओर से वहन नहीं किए जाएंगे. यही नहीं, मेडिकल टीचर्स की समर और विंटर वेकेशन को लेकर भी नया शेड्यूल आया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat)