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CM सुक्खू का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को मिलेगा बढ़ागा, IGMC से होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हिमाचल के लोगों को राज्य के भीतर ही आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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IGMC में बनेगा समर्पित रिसर्च विभाग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:57 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और आधुनिक तथा प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध कार्य (रिसर्च) को बढ़ावा देने और अस्पतालों की डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को प्रदेश के भीतर ही बेहतर इलाज, आधुनिक जांच सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि उन्हें छोटी-बड़ी जांच और उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े.

IGMC में बनेगा समर्पित रिसर्च विभाग

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), शिमला में एक समर्पित रिसर्च विभाग स्थापित किया जाएगा. इसके बाद इस मॉडल को प्रदेश के अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलने से नई बीमारियों के उपचार, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के उपयोग और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

CM SUKHU HEALTH DEPARTMENT MEETING
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री (DIPR)

मरीजों को बिना इंतजार मिलेंगी जांच सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे जैसी जरूरी जांच के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. इन सेवाओं को समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाए, ताकि बीमारी का समय पर पता लग सके और मरीजों का इलाज जल्द शुरू हो सके.

मेडिकल कॉलेजों में बनेंगी आधुनिक ऑटोमेटेड लैब

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (चमियाना), आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में अत्याधुनिक स्वचालित प्रयोगशालाएं (ऑटोमेटेड लैब) स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इन प्रयोगशालाओं में एक ही रक्त के नमूने से कई प्रकार की जांच एक साथ की जा सकेगी. इसके लिए आवश्यक आधुनिक मशीनों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

दवाइयों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दवा निर्माण कंपनियों से सीधे खरीद की व्यवस्था पर भी विचार कर रही है. इससे दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और मरीजों को समय पर बेहतर दवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के डॉक्टरों और शिक्षकों के साथ चर्चा कर उनके सुझाव लिए गए हैं. इन सुझावों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी जल्द विभिन्न मेडिकल कॉलेजों का दौरा करेंगे और वहां चिकित्सकों व शिक्षकों से संवाद कर जमीनी स्तर की जरूरतों को समझेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हिमाचल के लोगों को राज्य के भीतर ही आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सरकार हर स्तर पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी. बैठक में विधायक कुलदीप राठौर, हरीश जनारथा, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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