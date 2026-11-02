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मरीजों को राहत! हिमाचल मेडिकल फैकल्टी ने 2 हफ्ते के लिए टाल दी पेन-डाउन स्ट्राइक, जानें क्यों लिया ये फैसला?

डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक टली ( GETTY IMAGES )

By PTI 3 Min Read

शिमला: स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (SAMDCOT) ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा उनके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करने के बाद अपनी प्रस्तावित तीन दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक दो हफ्ते के लिए टाल दी. यह फैसला SAMDCOT के प्रेसिडेंट डॉ. बलबीर एस वर्मा की लीडरशिप में आए डेलीगेशन और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया गया, जिसके नतीजे में उन सभी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए जिन्हें रिलीव नहीं किया गया था या जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था.

एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर को धमकी दी कि वह 2 नवंबर को तीन दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक करेगी, जिसके बाद 5 नवंबर को मास कैजुअल लीव और सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकालेगी. डॉक्टरों ने AIMSS-चमियाना में डेडिकेटेड नई भर्ती, हाल के री-डेप्लॉयमेंट और ट्रांसफर ऑर्डर की दोबारा जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कलोड और ह्यूमन रिसोर्स की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए एक फॉर्मल रिव्यू कमेटी बनाने की मांग की.