मरीजों को राहत! हिमाचल मेडिकल फैकल्टी ने 2 हफ्ते के लिए टाल दी पेन-डाउन स्ट्राइक, जानें क्यों लिया ये फैसला?
एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर को 2 नवंबर से तीन दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक करने की दी थी चेतावनी.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 7:56 AM IST
शिमला: स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (SAMDCOT) ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा उनके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करने के बाद अपनी प्रस्तावित तीन दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक दो हफ्ते के लिए टाल दी. यह फैसला SAMDCOT के प्रेसिडेंट डॉ. बलबीर एस वर्मा की लीडरशिप में आए डेलीगेशन और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया गया, जिसके नतीजे में उन सभी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए जिन्हें रिलीव नहीं किया गया था या जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था.
एसोसिएशन ने 28 अक्टूबर को धमकी दी कि वह 2 नवंबर को तीन दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक करेगी, जिसके बाद 5 नवंबर को मास कैजुअल लीव और सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकालेगी. डॉक्टरों ने AIMSS-चमियाना में डेडिकेटेड नई भर्ती, हाल के री-डेप्लॉयमेंट और ट्रांसफर ऑर्डर की दोबारा जांच, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कलोड और ह्यूमन रिसोर्स की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए एक फॉर्मल रिव्यू कमेटी बनाने की मांग की.
उन्होंने फॉर्मल क्लिनिकल प्रोटोकॉल, ट्रांसपेरेंट ड्यूटी रोस्टर, डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट और इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स बनाने की भी मांग की, ताकि मरीज़ों को आसानी से एक-दूसरे को सौंपा जा सके.
रविवार को SAMDCOT के एक बयान में कहा गया कि मीटिंग के दौरान, अहम फैसलों और आश्वासनों पर सहमति बनी, जिसमें IGMC, AIMSS चमियाना और दूसरे सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के लिए दो महीने के रोटेशन साइकिल वाली एक ट्रांसपेरेंट रोटेशन पॉलिसी बनाना शामिल है, जो मंज़ूर, ज़रूरी पोस्ट के साथ स्टैंडर्ड, बराबर एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों के साथ सख्ती से जुड़ी हो.
इसमें सभी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देना, सीनियर रेजिडेंट (SR) पॉलिसी में बदलाव करना ताकि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट आसानी से भरी जा सकें, AIMSS चमियाना के फ्रेमवर्क से मैच करना और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्टग्रेजुएट डिग्री पूरी करने वाले कैंडिडेट्स को प्रिफरेंस और करियर में बढ़ावा देने के लिए PG बॉन्ड पॉलिसी की फिर से जांच करना भी शामिल था.
डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुनियादी स्ट्रक्चरल रुकावटों को भी हाईलाइट किया, जिनमें तुरंत और निर्णायक पॉलिसी सुधार की ज़रूरत है:
उन्होंने कहा, "AIIMS-चमियाना को पेरेंट इंस्टीट्यूशन, IGMC, शिमला के अंडर रहना चाहिए." AIIMS-चमियाना को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से एक इंडिपेंडेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर मान्यता नहीं मिली है. सभी सुपर-स्पेशियलिटी DM और MCh एडमिशन पेरेंट इंस्टीट्यूशन, IGMC शिमला के तहत कंट्रोल और एनरोल किए जाते हैं.
SAMDCOT ने कहा कि दोहरे और अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ऑपरेशनल ग्रोथ में रुकावट आती रहेगी, और NMC के नियमों को कमज़ोर करने या नज़रअंदाज़ करने से हिमाचल प्रदेश में MBBS, MD/MS, और सुपर-स्पेशियलिटी सीटों की कानूनी मान्यता गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी. बयान में आगे कहा गया, "इस दो हफ़्ते की मोहलत का मकसद राज्य सरकार को ज़रूरी फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करने और तय उपायों को लागू करने के लिए काफ़ी ऑपरेशनल समय देना है. एसोसिएशन इस समय के आखिर में लागू करने का आकलन करने के लिए प्रोग्रेस का रिव्यू करेगी."
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